Как работает Inpainting в Midjourney — новая функция для генерации отдельных участков изображений

Обновление Midjourney привнесло одну из самых долгожданных функций — изменение конкретного участка изображения. Inpainting позволяет менять мелкие детали в генерации для получения наиболее точного результата. Рассказываем, как пользоваться новой функцией нейросети.

Популярная нейросеть для генерации изображений MidJourney представила новую функцию Inpainting (Vary Region), которая позволяет изменять отдельные части изображения. Ранее подобный функционал уже присутствовал у конкурентов в лице DALLE и Stable Diffusion.

Inpainting позволяет создавать интересные результаты, заточенные под конкретные задачи. Например, на генерации с пятью веселыми людьми одного из них можно сделать грустным, просто выделив его лицо и задав соответствующий промт. Ранее пользователи сталкивались с проблемами при попытке объяснить нейросети свою задумку, так как малейшее изменение запроса кардинально меняло изображение. Попробовав новую функцию, рассказываем, как ее включить и использовать на максимум.

Настройки Midjourney / RB.RU



Прежде, чем использовать новые возможности Midjourney, необходимо включить режим Remix mode в настройках нейросети. Для этого в чате с ботом нужно ввести команду /setting и выбрать необходимый пункт меню. Если этого не сделать, функция Vary Region будет менять выбранную зону на свой вкус, не давая пользователю возможность изменить промт.

Функция Vary Region в Midjourney / RB.RU



Следующий шаг — сгенерировать базовое изображение, которое планируется изменить. После этого под картинкой появится ряд кнопок, среди которых необходимо выбрать Vary (Region).

Интерфейс Vary Region в Midjourney / RB.RU



В открывшемся окне пользователь может вручную выделить участок, который необходимо перегенерировать. Сделать это можно как привычным прямоугольным выделением, так и при помощи лассо. После этого необходимо ввести свой промт в появившееся окно ниже. Например, «Plane» или «Smile» — особо сложные запросы нейросеть в этом режиме может не понять, из-за чего результат будет плохо вписан в окружающую картинку. После нажатия кнопки Submit бот выдаст четыре варианта новой картинки, совмещающей в себе предыдущую генерацию и внесенные изменения.

Пример работы Inpainting в Midjourney / RB.RU



Опытным путем удалось выяснить, что для более точного результата с минимальным количеством артифактов выделяемая область должна быть чуть больше объекта, который планируется менять. Например, если конечная цель — улыбка на грустном лице, рекомендуется выбрать всю голову персонажа, а не только его рот. Это касается и неживых объектов.

Пример работы Inpainting в Midjourney / RB.RU



Еще один нюанс — в отличие от Photoshop Firefly, Inpainting с трудом справляется с предметами, которые находятся в боке. Генерация, продемонстрированная выше, заняла примерно 5 попыток, после чего результат все еще мало походил на первоначальную задумку. В свою очередь, объекты на переднем плане меняются с характерным для Midjourney реализмом и вниманием к деталям. Это стоит учитывать при составлении правильного запроса для нейросети.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.