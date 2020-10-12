Как не сомневаться при выборе: четыре совета по принятию решений

Питер Голлвитцер — психолог из Нью-Йоркского университета, который впервые ввел термин «тип мышления» в современную психологию в 1980-х годах. Он рассказывает, как принимать решения и что сделать, чтобы не тратить время на сомнения.

Иногда необходимость принимать решение вводит нас в ступор: мы можем провести много времени, обдумывая плюсы и минусы. Легко впасть в замешательство, представляя себе гипотетические сценарии или размышляя о том, что может пойти не так.

Голлвитцер считает, что существует два типа мышления: совещательное и реализационное. Это два когнитивных процесса, которые активизируются, когда человек сталкивается с различными задачами. При выборе цели запускается совещательное мышление, а когда она выполняется — реализационное.

«Как только вы даете человеку задание выбрать цель, он автоматически активирует процессы, которые помогают ему выбрать осуществимую и желательную цель, — объясняет Голлвитцер. — Когда вы даете человеку задачу или цель, чтобы реализовать ее на следующей неделе, активизируются процедуры планирования».

Хотя эти когнитивные процессы работают автоматически, вы можете запустить их самостоятельно.

Тип мышления

В начале 1970-х, когда Голлвитцер только начинал заниматься психологией, эта наука была сосредоточена вокруг вопроса «Кто я?».

В то время, вспоминает Голлвитцер, исследователи сосредоточились на том, как люди строили свою самоидентификацию, утверждая, что решения принимаются исключительно с учетом их желательности и осуществимости. Как правило, психологи предполагают, что люди спрашивают себя, что им нравится и что они могут сделать, а потом действуют исходя из этого.

Голлвитцер первым предположил, что люди задают себе вопрос: «Кем я хочу быть?».

Он рассудил, что, возможно, есть акт принятия решений и постановки целей, который меняет тип мышления людей. Он назвал это «реализационным мышлением».

«В этот момент вы больше не думаете о целесообразности и желательности; вы больше не обсуждаете ожидаемую ценность указанного результата, но теперь вы заинтересованы в реализации своего выбора, — говорит Голлвитцер. — Значит, вас интересуют ответы на вопросы "как мне это сделать?", "когда мне действовать?", "как мне действовать?"».

Следующие четыре десятилетия Голлвитцер посвятил созданию новой области современной психологии, сосредоточенной на целях и мотивации людей, а также на типе мышления, который способствует этому.

Используйте неудачи как стартовые точки

Сталкиваясь с особенно трудным выбором или задачей, мы часто можем впасть в ступор, бесконечно взвешивая варианты.

Чтобы избежать этого, стоит составить планы «если... то», которые предсматривают, когда, где и как выйти из ситуации. При разработке этих планов полезно принять точку зрения стороннего наблюдателя или попросить других людей предоставить дополнительную информацию.

«Если у вас есть план, то используйте чувство ступора или неудачи, как сигнал двигаться дальше», — объясняет Голлвитцер.

На этом этапе планирования используется более ориентированное на действия реализационное мышление. Точно так же, если вы оказываетесь на пути к результату, который кажется вам неправильным, вы можете активно использовать совещательное мышление, чтобы размышлять о том, чего вы хотите и что можете сделать.

«Вы можете запрограммировать себя на использование ситуации провала в качестве отправной точки, — говорит Голлвитцер. — Когда у меня возникает ощущение, что я выбрал неверное направление, я говорю себе: "Двигайся вперед, получи дополнительную информацию, посоветуйся с кем-нибудь со стороны и попроси о помощи"».

В своих экспериментах Голлвитцер продемонстрировал: составляя такие планы, люди внезапно становятся менее рефлексивными — и более импульсивными.

«Вы действительно можете планировать, чтобы положить конец обсуждению, — говорит Голлвитцер. — Мы называем это планированием, чтобы думать. Планирование — это не только действие, но и рассуждение».

Использование совещательного или реализационного мышления может помочь вам не чувствовать себя жертвой обстоятельств, и действовать активнее.

«Когда я чувствую себя потерянным или мне грустно, потому что что-то пошло не так, я говорю себе начать все сначала, — говорит Голвитцер. — Когда я чувствую эту нерешительность, я говорю себе двигаться вперед».

Как научиться принимать решения

Взгляните со стороны: часто люди становятся слишком близки к определенному решению или цели. Полезно представить себе ситуацию, в которой вы находитесь, с точки зрения постороннего человека. Часто это может помочь увидеть общую картину. Попросите помощи: спросите друга, коллегу или близкого человека, как он видит эту проблему. Сторонний человек может помочь с определением следующих шагов, которые вы можете пропустить. Ищите информацию: когда вы не можете принять решение, дополнительные исследования могут указать на лучший вариант. Двигайтесь вперед: иногда лучший способ принять решение — это попробовать что-то. Активные шаги в одном направлении могут прояснить, является ли оно правильным.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock