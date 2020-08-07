Половина россиян работает на одном месте больше пяти лет
Рекрутинговый сервис «Работа.ру» узнал, как долго россияне работают в одной компании и сколько времени тратят на поиск новой работы. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Как долго в среднем россияне работают на одном месте:
- больше пяти лет — 51%;
- от трех до пяти лет — 16%;
- один-два года — 15%;
- от двух с половиной до трех лет — 10%;
- меньше года — 8%.
Многим респондентам нелегко дается решение уволиться: об этом рассказали 42% опрошенных. Для 49% респондентов все зависит от прежнего места работы и причин ухода. Только 9% россиян легко принимают решение о смене работы.
39% опрошенных ищут новую работу больше трех месяцев. 34% респондентов отметили, что находят новую работу в течение месяца после увольнения. 16% респондентов ищут следующее место работы один-два месяца, а 11% — два-три месяца.
Исследование проходило в августе 2020 года среди 3000 респондентов из всех округов России.
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