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Половина россиян работает на одном месте больше пяти лет

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» узнал, как долго россияне работают в одной компании и сколько времени тратят на поиск новой работы. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Половина россиян работает на одном месте больше пяти лет

Как долго в среднем россияне работают на одном месте: 

  • больше пяти лет — 51%;
  • от трех до пяти лет — 16%;
  • один-два года — 15%;
  • от двух с половиной до трех лет — 10%;
  • меньше года — 8%. 

Многим респондентам нелегко дается решение уволиться: об этом рассказали 42% опрошенных. Для 49% респондентов все зависит от прежнего места работы и причин ухода. Только 9% россиян легко принимают решение о смене работы. 

39% опрошенных ищут новую работу больше трех месяцев. 34% респондентов отметили, что находят новую работу в течение месяца после увольнения. 16% респондентов ищут следующее место работы один-два месяца, а 11% — два-три месяца. 

Исследование проходило в августе 2020 года среди 3000 респондентов из всех округов России.

Фото: a40757 / Shutterstock

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