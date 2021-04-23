Топ-7 провалов крупного бизнеса за последние 50 лет

Чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно принимать верные решения в правильное время. Однако история переполнена бизнес-ошибками. Некоторые из них привели к падению значительной доли рынка, а другие заставили руководство лишь пожалеть о принятом выборе.

Опечатка стоимостью $225 млн

Ввод неправильных данных в неверное поле — довольно распространенная ошибка, которую относительно часто совершают офисные сотрудники. Однако если вы торгуете акциями и облигациями, простая опечатка может привести к серьезным проблемам.

Сотрудник японской компании Mizuho Securities Co. узнал это на своем опыте: он случайно поменял цифры при продаже одной акции за 610 тысяч иен. Его ошибка привела в тому, что 610 тысяч акций были проданы по 1 иене за каждую. Отменить транзакцию не удалось, и компания потеряла $225 млн.

Несостоявшаяся сделка с Microsoft

В 1979 году бизнесмен и политик Росс Перо получил предложение приобрести небольшую компанию под названием Microsoft. Цена в $40-60 млн, названная ее владельцем Биллом Гейтсом, показалась Перо слишком высокой. В то время его собственная компания Electronic Data Systems оценивалась примерно в $1 млрд.

Сделка так и не состоялась. Позднее Росс Перо рассказал Seattle Times, что, по его мнению, это было «одной из крупнейших бизнес-ошибок, которые он когда-либо совершал».

Сохранение авторских прав на платформу DOS за Microsoft

Каждый знает о том, как важно защищать свои активы, в том числе и интеллектуальную собственность. Именно в этом и состояла главная ошибка в этой истории.

В конце 1980-х годов IBM лидировала в компьютерной индустрии и решила разработать операционную систему. Компания обратилась к Биллу Гейтсу с предложением разработать систему за $80 тысяч. Согласно условиям, Microsoft сохраняла авторские права на новую платформу. Именно этот инструмент и позволил Microsoft произвести компьютерную революцию и оставаться лидером на рынке в течение следующих трех десятилетий.

Отказ от участия в «Истории игрушек»

Когда киностудия Pixar разрабатывала фильм «История игрушек» (Toy Story), она связалась с несколькими производителями игрушек, чтобы узнать, предоставят ли они права на использование своей продукции. Многие из них отказались, в том числе Fisher Price и Mattel. В то же время магазины игрушек не хотели инвестировать в популярность производителей.

После релиза все фигурки и куклы из фильма были раскуплены. Чтобы не упустить потенциальные продажи, другие бренды быстро начали бронировать себе места на участие в сиквелах «Истории игрушек».

Дорогостоящая ошибка в программе

В сфере электронной коммерции происходит множество сбоев, но в большинстве случаев их вовремя обнаруживают и исправляют. Однако в 2006 году авиакомпания Alitalia Airlines совершила серьезную ошибку, которая обошлась в $7,72 млн.

Дело в том, что на сайте компании была указана неверная стоимость рейса в бизнес-классе от Торонто до Кипра: $39 вместо $3900. Это привлекло охотников за скидками, и в результате было продано две тысячи билетов. Компания пыталась отменить покупки, но в конечном счете оставила все как есть.

Изменение вкуса Coca-Cola

Coca-Cola лидировала в сфере газированных напитков в течение 100 лет, когда решила, что пора внести некоторые изменения. Новый вкус хорошо зарекомендовал себя во время тестов, однако покупатели его не оценили.

Компания упустила из виду тот факт, что важен не только вкус, но и эмоциональная связь потребителей с предыдущим рецептом. Coca-Cola признала свою ошибку и все же выпустила серию с классифеским вкусом, чтобы порадовать своих клиентов.

Отказ от сотрудничества с Netflix

Помните то время, когда видеопрокат был неотъемлемой частью нашей жизни? Компания-кинопрокатчик Blockbuster думала, что это время никогда не закончится. Поэтому, когда Netflix предложила ей объединиться и взять на себя управление онлайн-частью бизнеса Blockbuster, она получила отказ. По словам бывшего CFO Netflix Бэрри МакКарти, «над нами практически смеялись, когда провожали из офиса».

Однако Blockbuster ощутил последствия этого решения в дальнейшем. Кинопрокатчик попытался выйти в онлайн, затем был выкуплен вещательной компанией Dish Network, а в 2010 году объявил о банкротстве. В то же время Netflix стал одним из крупнейших мире стриминговых брендов.

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