Семь крупнейших бизнес-ошибок в современной истории

Процветающие компании любят делиться своими историями успеха. Однако об ошибках говорить не принято. Но порой они становятся фатальными и приводят бизнес к краху. Вот несколько поучительных примеров неудачных решений.

1. Отказ от покупки Google

В конце девяностых вторым по популярности поисковым сервисом был Excite, в то время как Google был относительно неизвестен. Разработчик и сооснователь Google Ларри Пейдж обратился к Excite с предложением продать свою компанию за $750 тысяч. Excite отклонила сделку после того, как провела сравнительный анализ результатов Excite и Backrub (первоначальное название Google) и обнаружила, что поисковая система Backrub работает слишком быстро.

«Если бы на Excite была поисковая система, которая мгновенно предоставляла искомую информацию, пользователи не задерживались бы на сайте. Поскольку доход от рекламы зависел от количества проведенного времени на ресурсе, использование технологии BackRub было бы контрпродуктивным», — сообщили Пейджу представители компании.

В 2004 году Excite была приобретена Ask.Com, которая владеет 2% рынка, в то время как Google оценивается в более чем триллион долларов.

Урок: смотрите на показатели, которые ценят ваши клиенты, а не на то, что важно для конкурентов в отрасли.

2. Изобретение цифровой камеры и отказ от ее производства

Сложно представить ситуацию, в которой компания создает продукт, способный завоевать отрасль, а затем отказывается от него. Kodak сделала именно это.

В 1977 году компания подала патент на один из первых цифровых фотоаппаратов. Однако, учитывая высокий доход с продажи пленки, она решила сосредоточиться исключительно на пленочных камерах. Даже когда рынок менял направление в сторону цифровых технологий, Kodak оставалась неизменной в своем решении.

«Но это устройство работало без пленки, и руководство отреагировало так: "Это мило, но никому об этом не говори"» — вспоминает Стив Сассон, инженер Kodak, который изобрел цифровой фотоаппарат.

Когда компания наконец осознала то, что весь мир понял давно — что будущее фотографии за цифровыми технологиями — стратегия опять была сосредоточена не на том продукте. В 1996 году Kodak вложила $500 млн в разработку и продвижение камер и фотопленок Advantix. Как и цифровая камера, она позволяла пользователям предварительно просматривать фотографии, но для работы по-прежнему нужна была пленка. Kodak не могла отказаться от лидерства в пленочном производстве и в итоге в 2012 году объявила о банкротстве.

Урок: адаптируйтесь к потребностям рынка и учитывайте долгосрочные прогнозы.

3. Отказ авиакомпании оплатить разбитую гитару

В 2008 году во время перелета рейсом авиакомпании United Airlines гитара музыканта Дэйва Кэрролла за $3,5 тысяч сломалась в багажном отделении. Музыкант по понятным причинам расстроился и потребовал компенсации. Авиакомпания на протяжении девяти месяцев отказывала Кэрроллу. Представители придумывали различные оправдания, что вынудило музыканта прибегнуть к необычной тактике.

Он написал песню под названием United Breaks Guitars и выложил ее на YouTube. За первый месяц песня стала вирусной, ее прослушали более 5 миллионов раз. Это привело к падению стоимости акций UAL на 10%, то есть убытки компании составили $180 млн. А ведь всего этого можно было избежать, компенсировав $3,5 тысяч за разбитую гитару.

Урок: Джефф Безос одержим клиентами не просто так — они могут как помочь бизнесу, так и разрушить его. Социальные сети позволяют людям открыто высказывать свое недовольство, что может сильно навредить бренду.

4. Негативные высказывания о собственном продукте

Джеральд Ратнер в 1984 году унаследовал от своего отца компанию Ratners Group и за шесть лет превратил ее в бизнес с годовым объемом продаж 1,2 млрд фунтов стерлингов. Несмотря на то, что его продукция была не самого высокого качества, она была довольно дешевой. Из-за этого она пользовалась большим спросом у рабочего класса.

23 апреля 1991 года Ратнер выступал с речью на конференции Института директоров в Королевском Альберт-Холле. Присутствующие спросили: «Как вам удается продавать вещи по таким низким цене?». «Потому что это хлам», — ответил Ратнер.

СМИ ухватились за эти комментарии, и впоследствии акции компании упали на 500 млн фунтов стерлингов за несколько дней. Ратнер был немедленно уволен, а компания была переименована в Signet Group.

Теперь, когда какая-либо компания терпит крах из-за публичной оплошности, это называют «эффектом Ратнера».

Урок: прислушивайтесь к советам людей, которые вас хорошо знают. Жена Ратнера после публичного провала сказала: «Я отговаривала Джеральда выступать с речью, но он знал, чего хочет». Ратнер признал, что ему следовало послушать жену и не пытаться шутить на серьезном мероприятии.

5. Отказ от покупки патента на телефон

В 1876 году в Western Union обратился молодой человек по имени Александр Грэм Белл. Он хотел продать патент на созданное им устройство, которое передавало звуки голоса посредством электрических колебаний, проходящих по проводам. За свое изобретение Белл хотел получить $100 тысяч.

В то время Western Union была бизнес-гигантом стоимостью $55 млн и управляла семью тысячами телеграфных офисов в США. Президент Western Union Уильям Хортон посмеялся над Беллом, сказав: «Какую пользу эта электрическая игрушка может принести компании?».

Это оказалось очень дорогостоящим решением, поскольку Белл основал свою собственную телефонную компанию Bell Telephone и быстро доказал, что его изобретение — больше, чем просто игрушка. Два года спустя Ортон признал, что совершил большую ошибку, заявив, что сейчас готов приобрести патент за $25 млн. Позже Ортон нанял Томаса Эдисона для доработки патента и создания другой версии телефона, но Белл подал на них в суд и одержал победу. Western Union не смогла выйти на новый рынок, а Bell Telephone продолжала расти и в итоге сменила название на AT&T.

Урок: не довольствуйтесь статусом-кво. По мере развития технологий должны совершенствоваться и ваши продукты.

6. Решение сотрудничать не с The Beatles, а с местной командой

В начале 1962 года четыре молодых музыканта из Ливерпуля записали пятнадцать песен и передали запись в Decca Records. Главе студии Дику Роу пришлось выбирать между двумя группами: ливерпульцами и группой Brian Poole and the Tremeloes.

Дик вспоминает о своем решении: «Они были обе весьма хороши, но одни были местными ребятами, а другие — из Ливерпуля. Мы решили, что лучше взять местную группу, так как с ними было бы проще работать и оставаться на связи».

Таким образом Роу отверг, возможно, величайшую группу всех времен — The Beatles. Это решение стоило Decca сотни миллионов долларов.

Но у этой истории счастливый конец. В 1963 году, когда мир охватила битломания, Джордж Харрисон порекомендовал Decca подписать контракт с одной молодой группой, которая, по его мнению, станет очень успешной. На этот раз Роу прислушался и подписал контракт с Rolling Stones.

Урок: решения не должны зависеть от местоположения, особенно в глобальной экономике. Также важно поддерживать хорошие отношения с партнерами, даже если сделка не состоялась.

7. Использование разных измерительных систем в одном проекте

В 1999 году NASA потеряла орбитальный аппарат в космосе из-за элементарной математической ошибки. Инженеры Lockheed Martin, построившие ракету, использовали в своих расчетах английские измерения, а команда NASA — метрические. Из-за неправильных вычислений зонд вышел из строя и отклонился от курса. Аппарат так и не был найден. Эта ошибка обошлась компании в $125 млн.

Урок: при сотрудничестве с зарубежными специалистами убедитесь, что вы правильно понимаете друг друга и следуете одним и тем же правилам.

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