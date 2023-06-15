ИИ-стартап получил €105 млн инвестиций через месяц после запуска — без продукта и клиентов

Рынок ИИ чувствует себя хорошо, и похоже, что инвесторы с этим согласны. Очередным подтверждением стал стартап Mistral AI: он существует всего 4 недели и он уже получил инвестиции в €105 млн и оценку в €240 млн. Сейчас проект готовится решить «главную задачу в индустрии»: «сделать ИИ полезным».

Парижская компания Mistral AI была создана выпускниками Google DeepMind и Meta* и сосредоточится на решениях с открытым исходным кодом для корпоративного сектора. В 2024 году компания планирует выпустить свои первые модели ИИ, генерирующего контент на базе текста.

Раунд возглавила Lightspeed Venture Partners, также в нем приняли частие Ксавье Нил, JCDecaux Holding, Родольф Сааде и Motier Ventures во Франции, La Famiglia и Headline в Германии, Exor Ventures в Италии и Sofina в Бельгии, First Minute Capital и LocalGlobe в Великобритании.

Mistral AI отмечает, что в число его акционеров входят французский инвестбанк Bpifrance и экс-CEO Google Эрик Шмидт. Источники, близкие к компании, подтверждают, что финансирование в размере €105 млн ($113 млн по текущему курсу) принесло Mistral AI оценку в €240 млн ($260 млн).

Артур Менш познакомился со Тимоти Лакруа (CTO) и Гийомом Ламплом (CSO) еще в школе. Сейчас им немного за тридцать.

Менш работал в DeepMind в Париже, а Лакруа и Лэмпл — в парижском подразделении Meta*, занимавшемся ИИ. Где-то в прошлом году они заговорили о направлении, в котором, по их мнению, развивается искусственный интеллект.

«Можно было заметить, что в прошлом году технология действительно активизировалась», — отметил Менш.

Но хотя в названии OpenAI есть слово «открытый», кажется, что это совсем не так. Менш, Лакруа и Лэмпл чувствовали, что проприетарный подход становится нормой, и они увидели возможность сделать что-то иначе.

«Открытый исходный код — ключевая часть нашей ДНК», — сказал Менш.

Еще очень рано говорить о том, что делает или будет делать Mistral — стартапу всего около месяца, — но, по словам Менша, план состоит в том, чтобы создавать модели, используя только общедоступные данные. Это позволит избежать юридических проблем из-за данных, используемых для обучения.

Предполагается, что пользователи также смогут добавлять свои собственные наборы данных. Модели и наборы данных также будут доступны по модели open source.

Некоторые считают, что открытый исходный код создает сложности в таких областях, как безопасность приложений, но, как объясняет Менш, «преимущество использования открытого исходного кода может преодолеть потенциал неправильного использования».

Также еще слишком рано говорить о том, насколько хорошо ее будущие продукты будут востребованы на рынке. Стартап выделяет ориентация на корпоративных клиентов, а не на потребителей, и идея о том, что на рынке существует пробел в том, чтобы помочь этим клиентам понять, что им нужно делать и как они могут это сделать.

«На данный момент у нас есть доказательства того, что ИИ полезен в некоторых случаях. Но все еще слишком много работников в разных областях просят проявить творческий подход к ИИ, и нам нужно разобраться в этом за них. Мы хотим предоставить им простые в использовании инструменты для создания их собственных продуктов», — сказал Менш.

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Может показаться, что довольно рискованно инвестировать такую крупную сумму в новый стартап, у которого нет ни клиентов, ни тем более продукта, соответствующего его названию, — особенно с учетом того, что некоторые крупные компании уже потеряли оценку.

Но Антуан Мойру, который руководил инвестициями в Lightspeed, сказал, что, по его мнению, это достойный шаг.

«Что касается нас в Lightspeed, то мы работали не в изоляции. У нас была возможность увидеть несколько сильных технических команд, которые хотели привлечь финансирование для создания LLM в Индии, США и Европе. Но вот чего не хватало: хотя они были сильны технически, они не задумывались об эффектах второго порядка LLM». Иначе говоря, они не думали о том, где и как они могли бы быть применены.

Он сравнивает ситуацию в индустрии ИИ с более крупными инфраструктурными проектами, такими как облачные вычисления и бизнес баз данных, а не с приложениями. «Мы думаем, что ценность здесь будет возрастать так же, как и в облаке, где львиную долю получат 5-6 игроков.

Тогда мы подумали, кто здесь вызывает наибольшее доверие? Затем мы встретились с основателями Mistral. Это очень талантливая команда. Мы думаем, что сейчас в мире есть всего 70-100 человек, обладающих опытом работы с языковыми моделями и их оптимизации». Например, Лэмпл руководил разработкой LLaMA, большой языковой модели Meta*, и возглавлял команду LLM в Meta* до того, как ушел, чтобы стать соучредителем Mistral AI.

С другой стороны, примечателен тот факт, что стартапы ИИ заставляют венчурных капиталистов раскошелиться. Google, Apple и прочие гиганты определенно будут иметь важную роль, но тот факт, что в этой области появляются новые компании, показывает, что игра еще не окончена.

Мистраль — это северный ветер, который дует в Европе, и обычно после него наступает хорошая погода. Возможно, стартап произведет тот же эффект.

По словам Менша, необходимо, чтобы весь мир взял на себя ответственность за то, как будет развиваться искусственный интеллект. И благодаря Mistral Франция может стать частью этого движения.

Его план состоит в том, чтобы с помощью полученного финансирования собрать «команду мирового класса», создающую «лучшие модели с открытым исходным кодом», сказал он, и теперь у стартапа есть на это деньги.

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* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.