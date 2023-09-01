МКБ и Технологическая Долина МГУ ищут будущих единорогов

Акселератор «МКБ Реактор» и Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» при поддержке Долины Талантов ИНТЦ МГУ запускают программу по поиску перспективных технологических проектов. Участники смогут поработать с одним из крупнейших в России частных банков и получить компенсацию трудозатрат до 1 млн рублей на запуск пилота.

Не стоит путать программу «МКБ Реактора» и МГУ с классическим акселератором. Одно из значимых отличий — продуктовый подход. Акселерационная программа состоит не только из практической части, но и академической — лекции от ведущих практиков рынка, четко ориентированные на запросы компаний.

Помимо таких живых встреч у участников будет возможность воспользоваться чат-ботом, в котором есть круглосуточная поддержка и обучающие записи всех продуктовых тематик.

Практическая часть, в свою очередь, составлена таким образом, чтобы стартапы упаковали свой продукт для пилотирования не только в МКБ, но и в любом другом банке. Персонализированный подход программы позволяет стартапам, вне зависимости от их потребностей, составить свой индивидуальный план обучения.

Программа поможет стартапам проработать и сформировать полный пакет документов для пилотирования продукта (написание паспорта проекта по корпоративным правилам, подготовка на соответствие требованиям всех корпоративных служб (ИТ, риски, информационная безопасность и т.п.)).

К участию в программе приглашают B2B/B2C-стартапы по направлениям:

решения по привлечению клиентов и обеспечению роста продаж;

решения по обслуживанию клиентов;

решения для МСБ/ММБ;

решения по оптимизации внутренних процессов;

небанковские сервисы для В2B- и B2C-клиентов.

Программа даст:

возможность участия в воркшопах от ведущих экспертов;

работу с данными одного из самых крупных частных банков;

интересные кейсы в портфолио;

компенсацию трудозатрат до 1 млн рублей на запуск пилота.

«Программа по поиску перспективных технологических проектов "МКБ Реактор" была запущена в 2021 году. С тех пор мы провели десятки успешных пилотов в банке, которые получили признание на финансовом рынке и в дальнейшем смогли наладить взаимодействие с крупными предприятиями федерального значения. Мы убеждены, что совместная работа с ИНТЦ МГУ предлагает незаменимые инструменты для амбициозных предпринимателей, стремящихся масштабировать внутри корпорации свой бизнес. Внедрение прорывных инновационных цифровых решений для совершенствования клиентского сервиса МКБ — наша ключевая задача», — говорит Сергей Костюк, советник заместителя председателя правления МКБ.

«С огромным энтузиазмом и живым интересом мы зажигаем новую звезду на нашей карте сотрудничества — акселерационную программу "МКБ Реактор" и ИНТЦ МГУ. Мы верим в стартапы как в мощный реактивный двигатель, приводящий в движение технологии и цифровую экономику. И уверены, что наше сотрудничество с МКБ будет ключевым элементом этого прогрессивного пути», — делится своими ожиданиями Татьяна Иванова, ректор Долины Талантов при ИНТЦ МГУ и руководитель управления образования ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

14 сентября «МКБ Реактор» и ИНТЦ МГУ проведут День открытых дверей, где ответят на все вопросы. Зарегистрироваться можно до 13 сентября.

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