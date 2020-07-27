Шесть самых дорогих фильмов Netflix

Netflix известен тем, что тратит много денег на фильмы, к которым традиционные киностудии относятся с осторожностью. Портал Business Insider собрал рейтинг из шести самых дорогих кинопроектов стримингового сервиса.

6. «Яркость» (2017)

Бюджет: $90 млн (Источник: IMDb Pro)

«Яркость» был одним из первых оригинальных фильмов Netflix, но компания была настолько уверена в проекте, что выделила $90 млн на его создание. Фэнтезийный боевик с Уиллом Смитом в главной роли вышел до того, как компания начала обнародовать количество зрителей. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил всего 28%, но CCO Netflix Тед Сарандос назвал проект успешным и заявил, что критики «не понимают его коммерческий потенциал».

5. «Тройная граница» (2019)

Бюджет: $115 млн (Источник: Indiewire)

Netflix рискнул потратить серьезную сумму на фильм категории 16+, и, похоже, это сработало. Боевик «Тройная граница» оказался одним из самых популярных за всю историю сервиса — за первые четыре недели после выхода на экраны его посмотрели 63 млн раз.

4. «Призрачная шестёрка» (2019)

Бюджет: $150 млн (источник: IMDb Pro)

«Призрачная шестёрка» режиссера Майкла Бэя — один из самых успешных фильмов Netflix. По данным сервиса, он занимает четвертое место в списке с 83 млн просмотров за первые четыре недели после выхода.

3. «Ирландец» (2019)

Бюджет: $159 млн (Источник: IMDb Pro)

Гангстерский эпос Мартина Скорсезе продолжительностью три с половиной часа получил десять номинаций на Оскар. Несмотря на то, что ни одну статуэтку фильм так и не получил, это не отразилось на его популярности: Netflix сообщил, что фильм набрал 64 млн просмотров за первые четыре недели. Серьезная часть бюджета проекта ушла на создание сложной технологии, которая позволила актерам, включая Роберта Де Ниро и Аль Пачино, выглядеть моложе.

2. «Красное уведомление» (дата выхода неизвестна)

Бюджет: $160-200 млн. (Источник: Variety)

Главные роли в фильме «Красное уведомление» исполнят Дуэйн «Скала» Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Съемки были отложены в начале этого года из-за пандемии коронавируса, и дата релиза до сих пор неизвестна. Внушительная часть бюджета уйдет на зарплату актерам: Гадот и Рейнольдс получат по $20 млн за фильм, а гонорар Джонсона будет еще выше. Это связано с тем, что, по данным Variety, он выступит в качестве одного из продюсеров проекта. Изначально сообщалось, что бюджет фильма составит $200 млн, но Variety предполагает, что итоговая сумма может снизиться до $160 млн.

1. «Серый человек» (дата выхода неизвестна)

Бюджет: более $200 млн (Источник: Deadline)

Джо и Энтони Руссо, известные по проектам Marvel «Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал», снимут для Netflix фильм «Серый человек». Его бюджет составит более $200 млн — на данный момент это рекордная сумма для кинопроектов сервиса. Братья Руссо намерены создать франшизу «уровня Джеймса Бонда», в которой будут задействованы Крис Эванс (Капитан Америка) и Райан Рейнольдс.

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