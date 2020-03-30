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Истории

Как устроить совместный онлайн-просмотр фильмов на Netflix

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Коронавирус лишил нас личных встреч с друзьями, но технологии предлагают множество выходов из этой ситуации. Например, в выходные можно устроить совместный-онлайн просмотр фильмов на Netflix — для этого понадобится лишь установить расширение для браузера Chrome под названием Netflix Party.

Как устроить совместный онлайн-просмотр фильмов на Netflix

Вот как это работает: всем участникам встречи нужно зайти в свои учетные записи на Netflix и выбрать нужный фильм, после чего Netflix Party синхронизирует его воспроизведение — вы и ваши друзья будете видеть все сцены в одно и то же время.

В Netflix Party также есть чат, который отображается сбоку от основного экрана (как и чат на прямых трансляциях в YouTube), поэтому вы сможете переписываться в режиме реального времени.

Что нужно сделать, чтобы запустить просмотр

Скачать расширение Netflix Party.

  1. Открыть Netflix и включить фильм.
  2. При этом значок расширения Netflix Party, расположенный рядом с адресной строкой, должен изменить цвет с серого на красный. Нажмите на него.
  3. Появится всплывающее окно с предложение Create a Netflix Party («Создать Netflix-вечеринку»). Вы можете либо самостоятельно контролировать воспроизведение фильма, либо позволить это делать всей компании. Нажмите Start the party («Начать вечеринку»).
  4. Появится еще одно всплывающее окно со ссылкой. Нажмите Copy URL («Скопировать URL») и поделитесь ею с друзьями. При необходимости эту ссылку можно будет получить еще раз, щелкнув по значку расширения Netflix Party.
  5. Netflix Party автоматически присвоит вам изображение. Если на него нажать, то можно выбрать другой вариант. Поменять можно и ник.

Что нужно сделать, чтобы присоединиться к просмотру

  1. Перейдите по ссылке, отправленной другом.
  2. Нажмите на значок Netflix Party.

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