Как устроить совместный онлайн-просмотр фильмов на Netflix
Коронавирус лишил нас личных встреч с друзьями, но технологии предлагают множество выходов из этой ситуации. Например, в выходные можно устроить совместный-онлайн просмотр фильмов на Netflix — для этого понадобится лишь установить расширение для браузера Chrome под названием Netflix Party.
Вот как это работает: всем участникам встречи нужно зайти в свои учетные записи на Netflix и выбрать нужный фильм, после чего Netflix Party синхронизирует его воспроизведение — вы и ваши друзья будете видеть все сцены в одно и то же время.
В Netflix Party также есть чат, который отображается сбоку от основного экрана (как и чат на прямых трансляциях в YouTube), поэтому вы сможете переписываться в режиме реального времени.
Что нужно сделать, чтобы запустить просмотр
Скачать расширение Netflix Party.
- Открыть Netflix и включить фильм.
- При этом значок расширения Netflix Party, расположенный рядом с адресной строкой, должен изменить цвет с серого на красный. Нажмите на него.
- Появится всплывающее окно с предложение Create a Netflix Party («Создать Netflix-вечеринку»). Вы можете либо самостоятельно контролировать воспроизведение фильма, либо позволить это делать всей компании. Нажмите Start the party («Начать вечеринку»).
- Появится еще одно всплывающее окно со ссылкой. Нажмите Copy URL («Скопировать URL») и поделитесь ею с друзьями. При необходимости эту ссылку можно будет получить еще раз, щелкнув по значку расширения Netflix Party.
- Netflix Party автоматически присвоит вам изображение. Если на него нажать, то можно выбрать другой вариант. Поменять можно и ник.
Что нужно сделать, чтобы присоединиться к просмотру
- Перейдите по ссылке, отправленной другом.
- Нажмите на значок Netflix Party.
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