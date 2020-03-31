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Истории

Как максимально обезопасить себя от коронавируса, заказывая еду на дом

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Из-за вспышки коронавируса люди стали чаще заказывать еду на дом. Ради спокойствия клиентов сервисы начали проверять состояние курьеров и предлагать бесконтактную доставку. Рассказываем, как еще можно себя обезопасить.

Как максимально обезопасить себя от коронавируса, заказывая еду на дом

По данным FDA (Food and Drug Administration — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США), «в настоящее время нет никаких доказательств, что COVID-19 распространяется через пищу или пищевую упаковку». Это имеет смысл: если бы коронавирус имел свойство передаваться через продукты питания, то его очаги были бы связаны с ресторанами и продовольственными магазинами. Сейчас же вирус распространяется прежде всего из-за социальных взаимодействий.

Однако стоит помнить, что коронавирус живет в каплях три часа, на бумаге и картоне — 24 часа, а на пластике — три дня. Чтобы не заразиться, следуйте этим шести правилам.

  1. При возможности закажите горячие блюда. Хотя никаких исследований влияния температуры на COVID-19 еще не опубликовано, аналогичный коронавирус умирает при температуре 65 градусов по Цельсию. Если хотите чувствовать себя чуть спокойнее, выбирайте еду, которую можно разогреть.
  2. Выберите бесконтактную доставку. В основном COVID-19 передается воздушно-капельным путем, поэтому важно ограничить любые контакты, в том числе с курьерами.
  3. Поместите контейнеры в раковину. Не раскладывайте еду на столе, не ставьте в холодильник (официальных данных о том, выдерживает ли коронавирус низкие температуры, пока нет) и не прислоняйте к одежде. Хоть заражение через упаковку и маловероятно, но при последующем прикосновении к носу или рту вполне возможно.
  4. Выложите еду на тарелки и сразу выбросите контейнеры. Здесь понадобится практика. Со временем вы научитесь максимально избегать соприкосновения упаковок с посудой, одеждой и кухонными поверхностями.
  5. Вымойте руки и раковину. Помойте руки с мылом и протрите раковину мыльной губкой. Совет: чтобы убедиться, что вы достаточно тщательно помыли руки, в процессе дважды пропойте песенку Happy Birthday.
  6. Подогрейте еду. Как уже упоминалось, единственная температура, на которую мы пока можем ориентироваться, — это 65 градусов по Цельсию. Для точных измерений можно использовать кухонный термометр наподобие такого.

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