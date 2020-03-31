Из-за вспышки коронавируса люди стали чаще заказывать еду на дом. Ради спокойствия клиентов сервисы начали проверять состояние курьеров и предлагать бесконтактную доставку. Рассказываем, как еще можно себя обезопасить.

Как максимально обезопасить себя от коронавируса, заказывая еду на дом