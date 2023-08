Кто такой MrBeast — главный филантроп на YouTube?

Поиск своего формата

Джимми Дональдсон родился 7 мая 1998 года. Будущая звезда и его брат Си-Джей выросли на востоке Северной Каролины в городе Гринвилл. В 2016 году Дональдсон окончил частную среднюю школу Greenville Christian Academy.

Дональдсон загрузил свое первое видео на канал MrBeast6000 в феврале 2012 года, когда ему было всего 13 лет. В первые годы он безуспешно пытался разобраться в алгоритмах YouTube и выяснить, какой контент привлечет наибольшую аудиторию.

MrBeast играет в Call of Duty на своем канале в 2014 году. Фото в тексте: MrBeast

В то время Дональдсон переключался между разными форматами: от летсплеев Minecraft и Call of Duty до советов начинающим блогерам. Сам он редко появлялся в роликах.

Первый успех

В 2015-2016 годах MrBeast начал завоевывать популярность благодаря формату, в котором он высмеивал заставки в роликах других авторов Youtube. К середине 2016 года блогер собрал 30 тыс. подписчиков.

MrBeast в видео за 2015 год. Фото в тексте: MrBeast

В конце 2016 года MrBeast поступил в колледж. Спустя всего две недели он бросил учебу, сказав матери: «Лучше быть бедным, чем заниматься чем-то кроме YouTube». Когда Дональдсону исполнилось 18 лет, мать заставила его съехать из родительского дома. Позже MrBeast сказал, что «она просто хотела, чтобы я добился успеха».

В январе 2017 года видео MrBeast впервые стало вирусным — в нем он считает до 100 тыс., на что ушло более 40 часов. «Я просто очень этого хотел, — позже сказал MrBeast об этом челлендже. — Я бросил колледж, я мало зарабатывал. Я знал, что это станет вирусным».

Так MrBeast нашел то, что нравилось алгоритму YouTube. Ему удалось быстро собрать больше просмотров с помощью подобных челленжей: он вращал спиннер в течение 24 часов и смотрел клип Джейка Пола It's Everyday Bro 10 часов подряд. К ноябрю 2017 года канал MrBeast достиг 1 млн подписчиков.

Сейчас MrBeast снимает несколько форматов, в том числе многочасовые челленджи. Названия его видео варьируются от Going Through the Same Drive Thru 1,000 Times («Проехал через одно и то же автокафе 1000 раз») до Last To Remove Hand, Gets Lamborghini Challenge («Кто последний уберет руку с Lamborghini, заберет ее себе»).

MrBeast также устраивает громкие благотворительные мероприятия. Однажды он открыл автосалон, где можно было бесплатно получить автомобиль. Помимо этого, он раздает тысячи долларов малоизвестным стримерам на Twitch и YouTube, а также водителям Uber и официанткам.

MrBeast отправил $10 тыс. стримеру на Twitch, у которого не было ни одного зрителя. Фото в тексте: MrBeast

По мере развития канала Дональдсон нанял в свою команду четырех друзей детства — Криса, Чендлера, Гаррета и Джейка. Они регулярно участвуют в челленджах, и каждый их них стал известным персонажем в империи MrBeast.

К декабрю 2018 года MrBeast пожертвовал $1 млн, что принесло ему титул «крупнейшего филантропа на YouTube». Эти деньги он зарабатывает на рекламе в своих роликах. MrBeast также считают одним из создателей формата «дорогих челленджей».

Не обошлось и без критики.

В 2018 году были обнародованы удаленные твиты блогера с гомофобными шутками.

Его обвиняли в том, что в видео 2019 года он раздавал фальшивые деньги (позже MrBeast объяснил, что их заменяли на настоящие).

В 2023 году он вызвал гнев части зрителей, опубликовав ролик с челленджем, где соревновались участники из всех стран. На карте, показанной в видео, Крым был изображен в составе России.

В конце 2018 года MrBeast использовал свою известность, чтобы поддержать PewDiePie, популярного блогера на YouTube, который боролся за первенство по количеству подписчиков на канале. Дональдсон записал 12-часовое видео, в котором 100 тыс. раз произнес PewDiePie, а также пришел на Super Bowl в футболке с надписью Sub 2 PewDiePie (Подпишитесь на PewDiePie).

В конце 2019 года MrBeast успешно провел кампанию по сбору средств под названием #TeamTrees, цель которой — посадить 20 млн деревьев. Кампанию поддержали свыше 600 инфлюенсеров. Пожертвования сделали Илон Маск, Джек Дорси и другие технические руководители, а также звезды YouTube, такие как Джеффри Стар и PewDiePie.

Пик популярности

В 2020 году MrBeast стал одним из самых просматриваемых авторов на YouTube. Каждый ролик, который он загрузил за последние два года, собрал более 10 млн просмотров.

В 2020 году MrBeast организовал две крупнейшие коллаборации на своем канале.

В апреле Дональдсон собрал 32 самых популярных в мире инфлюенсера, которые состязались в игре «камень, ножницы, бумага» за приз в размере $250 тыс. Менее чем за год этот стрим посмотрели 38 млн раз.

В октябре того же года MrBeast организовал викторину для инфлюеснеров с призовым фондом в $300 тыс., который выиграла семья блогеров Дамелио.

Количество поклонников росло, и ролики MrBeast становились все масштабнее. К 2020 году средняя стоимость создания видео выросла с $10 тыс. до $300 тыс.

В конце 2020 года Дональдсон также создал свою благотворительную организацию Beast Philanthropy. На сайте компании говорится, что она стремится предоставить «долгосрочную помощь людям, не имеющим жилья, а также тем, кто страдает от голода и нищеты».

В декабре 2020 года MrBeast открыл ресторан, где посетителям платят за то, что они там едят. Спустя несколько недель он запустил собственную франшизу MrBeast Burger в десятках городов.

Дональдсон у первого ресторана MrBeast Burger. Фото в тексте: MrBeast

Дональдсон открыл в США более 300 точек, которые работают только на доставку — заказ можно сделать через приложение и в UberEats.

В 2021 году MrBeast продолжил выкладывать необычные и дорогостоящие видео. Например, в одном из них он скупил все товары в пяти магазинах, а в другом — потратил сотни тысяч долларов на дорогую еду.

В феврале 2021 года Дональдсон обрушил Clubhouse (помните такую социальную сеть?). Он поучаствовал в одном из эфиров, где рассказал, как добиться успеха на YouTube. Это вызвало массовый наплыв пользователей в приложение, из-за чего в нем произошел сбой.

В апреле того же года некоторые поклонники обвинили блогера в том, что он участвовал в манипулятивной схеме, поскольку продвигал криптовалюту Refinable, которая рухнула вскоре после запуска.

В мае 2021 года бывшие сотрудники Дональдсона рассказали New York Times, что он создал «враждебную рабочую среду» и предъявлял «неразумные требования» к своей команде. Издание писало, что когда рядом камер нет, Дональдсон ведет себя по-другому.

В 2021 году число подписчиков на канале MrBeast превысило 53 млн. Блогер также рассказал, что при создании контента стремится к совершенству и в 2020 году даже отказался от не менее чем трех роликов, на производство которых потратил $100 тыс.

В январе 2022 года Forbes впервые назвало MrBeast самой высокооплачиваемой звездой YouTube. По оценкам издания, в 2021 году он заработал $54 млн — больше, чем Билли Айлиш и Ким Кардашьян.

В июле 2022 года MrBeast также стал вторым автором на YouTube (после PewDiePie), который собрал 100 млн подписчиков. К ноябрю Дональдсон обогнал PewDiePie. Сейчас на его канал подписаны 179 млн человек — больше, чем на любого другого автора на платформе.

В сентябре 2022 года MrBeast рассказал, что его контент-империю хотели купить за $1 млрд, но он отказался от предложения. В том же месяце он запустил первый физический ресторан Beast Burger в Нью-Джерси — на открытие пришли тысячи человек.

Открытие Beast Burger в Нью-Джерси. Фото в тексте: MrBeast

В октябре 2022 года MrBeast начал общаться с инвесторами, чтобы привлечь $150 млн для своего бизнеса на YouTube и в сфере питания, который оценивается в $1,5 млрд.

В 2020 году Дональдсон писал в Twitter, что однажды хочет «стать Илоном». А в декабре этого года он спросил в Twitter: «Могу ли я стать новым CEO Twitter?». Владелец платформы Илон Маск ответил, что это «не исключено».

В январе 2023 года MrBeast заявил, что планирует пожертвовать «каждый цент» перед своей смертью. «Независимо от того, насколько большого успеха я добьюсь, у меня никогда не будет особняка, яхты, Lamborghini и так далее, — сказал он. — Я лишь хочу снимать самые лучшие видео и помогать при этом как можно большему числу людей».

Скандал вокруг MrBeast Burger

В декабре 2020 года Дональдсон запустил бренд виртуальных ресторанов MrBeast Burger в партнерстве с ресторанной группой Virtual Dining Concepts (VDC).

В январе 2022 года он также запустил компанию Feastables, которая производит растительные шоколадные батончики без глютена. В течение трех суток после запуска бренд продал более 1 млн батончиков, а к маю этого года заработал более $10 млн.

Растительные шоколадные батончики без глютена от MrBeast. Фото в тексте: Feastables

Однако в начале августа MrBeast подал в суд на Virtual Dining Concepts за то, что под его брендом компания изготавливает бургеры якобы «ужасного качества», на что ранее жаловались в интернете клиенты. В иске Дональдсона к VDC цитировалась публикация на Reddit, в которой утверждалось, что в бургере было «сырое мясо».

В ответ VDC подала в суд на самого Дональдсона, утверждая, что он подорвал репутацию собственного бренда. В иске утверждалось, что Дональдсон использовал свое влияние в интернете, чтобы «беспощадно атаковать» бренд, поскольку ему не удалось договориться с VDC о более «выгодных условиях».

Источник.

Фото на обложке: MrBeast