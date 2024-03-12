Бухгалтерия для блогеров: как не стать фигурантом уголовного дела

Основатель консалтинговой компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко рассказал, как блогерам вести финансовые и бухгалтерские вопросы, чтобы у налоговой не возникало вопросов.
С чего все началось
С начала 2023 года российские блогеры с миллионными аудиториями в социальных сетях стали объектами уголовного преследования из-за уклонения от уплаты налогов. Александра Митрошина, Елена Блиновская, Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин столкнулись с обвинениями в соответствии со второй частью статьи 198 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Федеральная налоговая служба требовала погасить долги на сумму, оцениваемую в сотни миллионов рублей. Обвинения касались использования блогерами упрощенных схем налогообложения, несмотря на то, что объем их доходов превышал установленные для таких схем лимиты.
Более того, возбуждали дела о предполагаемом отмывании средств и дроблении бизнеса, что привело к возникновению задолженностей перед налоговыми органами. Эти обвинения вызвали резонанс как в социальных сетях, так и за их пределами. Но что важнее для нас, это открыло глаза людям, что ведение блога — это тоже бизнес, который должен облагаться налогом.
Когда блогерство превращается в бизнес
Когда блогер начинает рассматривать свой контент как возможный источник дохода, это означает, что он готов превратить хобби в дело. Вначале блогер часто делает акцент на создании контента высокого качества, который не только привлекает внимание, но и удерживает аудиторию. Он пишет тексты, делает фото и снимает видеоролики.
Постепенно блогер начинает искать способы монетизации контента. Начинает с размещения рекламы в блоге или канале. Или участвует в партнерских программах, где за каждую продажу, сделанную через реферальные ссылки, получает проценты. Некоторые блогеры продают собственные продукты или услуги.
Параллельно с монетизацией контента блогер начинает развивать свой бренд. Это включает в себя построение и поддержание отношений с аудиторией, создание уникального стиля и визуальной идентичности, а также формирование сообщества вокруг контента.
Именно в тот момент, когда блогер начинает получать доход, его деятельность должна облагаться налогом. Поэтому необходимо подумать, какую форму бизнеса лучше выбрать для проекта.
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Какие формы бизнеса выбрать блогеру
Основные формы бизнеса: самозанятость, индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). У каждой формы есть преимущества и недостатки.
Самозанятый
Преимущества
- Простота начала работы. Минимум формальностей при регистрации делает начало бизнеса быстрым и легким.
- Гибкий график работы. Блогер может сам управлять своим временем и работать тогда, когда удобно.
- Упрощенные налоги, снижающие административную нагрузку.
- Независимость и свобода. Блогер принимает решения самостоятельно и свободно развивает бизнес.
- Минимальные обязательства. Нет необходимости в сложных юридических обязательствах перед клиентами.
Недостатки
- Ограниченная защита. Личные и бизнес-активы могут быть уязвимы в случае юридических проблем.
- Ограниченный доход. Доход может быть нестабильным и непредсказуемым, однако не должен превышать 2,4 млн в год.
- Ответственность за управление. Блогеру приходится справляться со всеми аспектами управления бизнесом самостоятельно.
- Ограниченные возможности роста. Без привлечения инвестиций рост бизнеса может быть затруднен.
- Недостаток социальных льгот. Ограниченный доступ к социальным льготам, таким как медицинское страхование или пенсионное обеспечение.
Индивидуальный предприниматель (ИП)
Преимущества
- Юридическая защита. Как ИП блогер создает юридическое лицо, что может обеспечить защиту его личных активов от юридических проблем.
- Простота начала работы. Регистрация ИП обычно проще и быстрее, чем создание ООО, что делает старт бизнеса менее сложным и более доступным.
- Больше возможностей для роста. У ИП больше перспектив для расширения бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых партнерских отношений.
- Упрощенное налогообложение. ИП могут пользоваться упрощенной системой налогообложения, что упрощает учет налогов и снижает административную нагрузку.
- Гибкий график работы. Блогер-ИП сам управляет графиком работы.
Недостатки
- Личная ответственность. Как ИП блогер не отделен от бизнеса, что означает, что он несет личную ответственность за долги и обязательства.
- Более сложное управление. Управление ИП потребует больше времени и усилий, чем управление самозанятым бизнесом из-за необходимости соблюдения более широкого круга юридических и бухгалтерских требований.
- Больше административной работы. ИП должны соблюдать различные законодательные нормы и представлять отчеты в налоговые органы, что может вызывать дополнительные административные расходы и трудности.
- Ограниченные льготы и социальные программы. ИП могут иметь ограниченный доступ к социальным льготам и программам, доступным для сотрудников или компаний с ограниченной ответственностью.
- Больше налоговых обязательств. ИП обязаны уплачивать налоги на прибыль и другие налоговые обязательства, что может привести к высоким налоговым расходам в сравнении с другими формами предпринимательства.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Преимущества
- Юридическая защита. Распространено мнение, что ООО предоставляет лимитированную ответственность для его учредителей. Это означает, что личные активы блогера в целом защищены от обязательств компании. По факту это не так. Ответственность для собственника такая, как и в примере про ИП.
- Профессиональный имидж. Статус ООО может повысить доверие аудитории и партнеров.
- Больше возможностей для роста. ООО предоставляет больше перспектив для расширения бизнеса, привлечения инвестиций и участия в крупных партнерских проектах.
- Гибкий управленческий подход. Блогер может нанимать сотрудников и делегировать часть ответственности, что позволяет ему сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса.
- Больше возможностей для налоговой оптимизации. ООО предоставляет более широкие возможности для налоговой оптимизации, что может помочь уменьшить налоги.
Недостатки
- Сложность создания и управления. Организация и управление ООО требует больше времени, усилий и ресурсов, чем другие формы предпринимательства, такие как самозанятость или ИП.
- Больше административной работы. ООО должны соблюдать более сложные юридические и бухгалтерские требования, включая учет документации, подачу отчетности и соблюдение налоговых обязательств.
- Больше финансовых затрат. Создание и управление ООО может потребовать дополнительных финансовых затрат на регистрацию, юридическое обслуживание, аренду офиса и другие расходы.
- Ограниченная гибкость. ООО обычно подвержены более жестким правилам и ограничениям, чем другие формы предпринимательства, что может замедлить адаптацию блогера к изменениям на рынке.
- Высокие налоговые обязательства. Кроме налога на прибыль, ООО обязаны уплачивать и другие налоги, например, страховые, что может привести к высоким расходам по сравнению с другими формами предпринимательства.
Выбор кода ОКВЭД
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Он нужен, чтобы облегчить сбор и анализ данных об экономической деятельности в стране, а также обеспечить единый подход к организации статистической и налоговой отчетности. Потому для блогера необходимо выбрать основной и дополнительные коды.
Если блогер ведет аккаунт в социальных сетях и занимается созданием контента, в качестве основного подойдут такие коды ОКВЭД:
- деятельность в области информационных технологий: код 62.02;
- деятельность в области рекламы и маркетинга: код 73.1;
- деятельность по созданию и поддержанию интернет-сайтов: код 62.01.
Тематические коды подойдут в качестве дополнительных. Например, если блогер пишет о моде и стиле жизни, то ему может подойти код 46.41.1 (Оптовая торговля одеждой и обувью). Если он занимается образовательными темами или предоставляет консультационные услуги, то могут подойти такие коды, как 85.59 (Деятельность образовательная прочая, не включенная в другие группировки) или 74.90 (Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки).
Важно выбрать код ОКВЭД, соответствующий виду деятельности блогера. Этот код будет указываться при регистрации ИП или ООО. Правильный выбор поможет избежать проблем с налоговыми органами в будущем. Но если вы сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь с юристом.
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Что крупные блогеры сделали не так
Причины две: незнание и жадность. Если незнание — это ненамеренное нарушение правил, установленных государством, то жадность — это именно уклонение, которое становится причиной административных и уголовных дел, а также многомиллионных штрафов.
Ошибки, которые допускают блогеры при ведении бухгалтерии:
- Дробят бизнес. Некоторые блогеры могут намеренно разделять бизнес на несколько юридических лиц или ИП, чтобы уменьшить налоговые обязательства или избежать конкретных законодательных требований.
- Ведут блог без регистрации. Блогеры могут начать зарабатывать на своем контенте, не зарегистрировав бизнес или не получив соответствующие разрешения от налоговых и других органов.
- Неправильно определяют налоговую базу и ставку налога. Некоторые блогеры могут неправильно определять налоговую базу или неправильно считать ставку налога, что может привести к ошибкам в отчетности и возникновению долгов перед НФС.
- Не имеют документов на рекламу, продажу товаров или услуг. Блогеры могут не вести должную документацию на коммерческие операции, такие как продажа рекламы, товаров или услуг, что может привести к нарушениям законодательства и штрафам.
- Неправильно заполняют налоговые декларации. Ошибки при заполнении налоговых деклараций станут причиной недостаточной уплаты налогов или неправильному расчету налоговых обязательств, что также приведет к штрафам и дополнительным расходам.
- Не соблюдают правила валютного контроля при получении платежей из-за рубежа. Если блогер получает платежи в иностранной валюте, несоблюдение правил валютного контроля станет причиной нарушения законодательства и административным наказаниям.
- Не платят налог с продаж через соцсети. Блогеры, получающие доходы от продаж товаров или услуг через социальные сети или другие онлайн-площадки, также обязаны уплачивать налоги с этих доходов.
- Игнорируют страховые взносы. Блогеры, занимающиеся предпринимательством, также обязаны уплачивать страховые взносы за себя и работников, если они есть. Игнорирование этих требований приведет к штрафам и нарушению закона.
Какие доходы облагаются налогом
В России блогеры обязаны уплачивать налоги с разных источников дохода. Обычно налогом облагаются доходы, полученные от коммерческих операций, таких как реклама, партнерские программы, продажа цифрового контента и спонсорские взносы. Например, доходы от рекламы включают оплату за размещение рекламных материалов в блоге или канале. Продажа цифрового контента, такого как электронные книги или онлайн-курсы, также облагается налогом.
Однако некоторые доходы освобождены от налогообложения в России. Например, доходы от личных подарков, не связанных с коммерческой деятельностью. Это касается и донатов, поскольку они добровольны. Их размер человек определяет сам и при этом не получает взамен уникальный контент. Тем не менее, если донаты — основной источник дохода блогера, то у ФНС могут возникнуть вопросы.
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Как блогеру не допустить проблем с налоговой
Конечно, проще всего легализовать доход, выбрав подходящую форму бизнеса. Это увеличит налоговые отчисления, но так вы избежите проблем с ФНС и законом. Если масштабы вашей деятельности не так велики, присмотритесь к таким способам:
- Разделите доход. Обычно это называется диверсификацией дохода. Если доход поступает из разных источников: реклама, продажи, консультации, то можно зарегистрировать несколько ИП, которые занимаются соответствующей деятельностью.
- Создайте франшизу. Этот ход позволит расширить влияние вашего бренда, что будет увеличивать лояльность клиентов. Что же касается взаимоотношений с налоговой, то вы будете получать процент от прибыли или фиксированную сумму, что уменьшит отчисления.
- Приостановите деятельность, если доход приближается к лимиту. Если удастся избежать превышения лимита, то у налоговой службы не возникнет лишних вопросов.
Тем не менее не стоит пренебрегать финансовым учетом и следить за тем, сколько приносит блог и какими путями. Ведь грамотная бухгалтерия — это ключ не только к продвижению личного бизнеса, но и к чистоте перед законом.
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