Бухгалтерия для блогеров: как не стать фигурантом уголовного дела

Основатель консалтинговой компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко рассказал, как блогерам вести финансовые и бухгалтерские вопросы, чтобы у налоговой не возникало вопросов.

С чего все началось

С начала 2023 года российские блогеры с миллионными аудиториями в социальных сетях стали объектами уголовного преследования из-за уклонения от уплаты налогов. Александра Митрошина, Елена Блиновская, Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин столкнулись с обвинениями в соответствии со второй частью статьи 198 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Федеральная налоговая служба требовала погасить долги на сумму, оцениваемую в сотни миллионов рублей. Обвинения касались использования блогерами упрощенных схем налогообложения, несмотря на то, что объем их доходов превышал установленные для таких схем лимиты.

Более того, возбуждали дела о предполагаемом отмывании средств и дроблении бизнеса, что привело к возникновению задолженностей перед налоговыми органами. Эти обвинения вызвали резонанс как в социальных сетях, так и за их пределами. Но что важнее для нас, это открыло глаза людям, что ведение блога — это тоже бизнес, который должен облагаться налогом.

Когда блогерство превращается в бизнес

Когда блогер начинает рассматривать свой контент как возможный источник дохода, это означает, что он готов превратить хобби в дело. Вначале блогер часто делает акцент на создании контента высокого качества, который не только привлекает внимание, но и удерживает аудиторию. Он пишет тексты, делает фото и снимает видеоролики.

Постепенно блогер начинает искать способы монетизации контента. Начинает с размещения рекламы в блоге или канале. Или участвует в партнерских программах, где за каждую продажу, сделанную через реферальные ссылки, получает проценты. Некоторые блогеры продают собственные продукты или услуги.

Параллельно с монетизацией контента блогер начинает развивать свой бренд. Это включает в себя построение и поддержание отношений с аудиторией, создание уникального стиля и визуальной идентичности, а также формирование сообщества вокруг контента.

Именно в тот момент, когда блогер начинает получать доход, его деятельность должна облагаться налогом. Поэтому необходимо подумать, какую форму бизнеса лучше выбрать для проекта.

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Какие формы бизнеса выбрать блогеру

Основные формы бизнеса: самозанятость, индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). У каждой формы есть преимущества и недостатки.

Самозанятый

Преимущества

Простота начала работы. Минимум формальностей при регистрации делает начало бизнеса быстрым и легким.

Гибкий график работы. Блогер может сам управлять своим временем и работать тогда, когда удобно.

Упрощенные налоги, снижающие административную нагрузку.

Независимость и свобода. Блогер принимает решения самостоятельно и свободно развивает бизнес.

Минимальные обязательства. Нет необходимости в сложных юридических обязательствах перед клиентами.

Недостатки

Ограниченная защита. Личные и бизнес-активы могут быть уязвимы в случае юридических проблем.

Ограниченный доход. Доход может быть нестабильным и непредсказуемым, однако не должен превышать 2,4 млн в год.

Ответственность за управление. Блогеру приходится справляться со всеми аспектами управления бизнесом самостоятельно.

Ограниченные возможности роста. Без привлечения инвестиций рост бизнеса может быть затруднен.

Недостаток социальных льгот. Ограниченный доступ к социальным льготам, таким как медицинское страхование или пенсионное обеспечение.

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Преимущества

Юридическая защита. Как ИП блогер создает юридическое лицо, что может обеспечить защиту его личных активов от юридических проблем.

Простота начала работы. Регистрация ИП обычно проще и быстрее, чем создание ООО, что делает старт бизнеса менее сложным и более доступным.

Больше возможностей для роста. У ИП больше перспектив для расширения бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых партнерских отношений.

Упрощенное налогообложение. ИП могут пользоваться упрощенной системой налогообложения, что упрощает учет налогов и снижает административную нагрузку.

Гибкий график работы. Блогер-ИП сам управляет графиком работы.

Недостатки

Личная ответственность. Как ИП блогер не отделен от бизнеса, что означает, что он несет личную ответственность за долги и обязательства.

Более сложное управление. Управление ИП потребует больше времени и усилий, чем управление самозанятым бизнесом из-за необходимости соблюдения более широкого круга юридических и бухгалтерских требований.

Больше административной работы. ИП должны соблюдать различные законодательные нормы и представлять отчеты в налоговые органы, что может вызывать дополнительные административные расходы и трудности.

Ограниченные льготы и социальные программы. ИП могут иметь ограниченный доступ к социальным льготам и программам, доступным для сотрудников или компаний с ограниченной ответственностью.

Больше налоговых обязательств. ИП обязаны уплачивать налоги на прибыль и другие налоговые обязательства, что может привести к высоким налоговым расходам в сравнении с другими формами предпринимательства.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Преимущества

Юридическая защита. Распространено мнение, что ООО предоставляет лимитированную ответственность для его учредителей. Это означает, что личные активы блогера в целом защищены от обязательств компании. По факту это не так. Ответственность для собственника такая, как и в примере про ИП.

Профессиональный имидж. Статус ООО может повысить доверие аудитории и партнеров.

Больше возможностей для роста. ООО предоставляет больше перспектив для расширения бизнеса, привлечения инвестиций и участия в крупных партнерских проектах.

Гибкий управленческий подход. Блогер может нанимать сотрудников и делегировать часть ответственности, что позволяет ему сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса.

Больше возможностей для налоговой оптимизации. ООО предоставляет более широкие возможности для налоговой оптимизации, что может помочь уменьшить налоги.

Недостатки

Сложность создания и управления. Организация и управление ООО требует больше времени, усилий и ресурсов, чем другие формы предпринимательства, такие как самозанятость или ИП.

Больше административной работы. ООО должны соблюдать более сложные юридические и бухгалтерские требования, включая учет документации, подачу отчетности и соблюдение налоговых обязательств.

Больше финансовых затрат. Создание и управление ООО может потребовать дополнительных финансовых затрат на регистрацию, юридическое обслуживание, аренду офиса и другие расходы.

Ограниченная гибкость. ООО обычно подвержены более жестким правилам и ограничениям, чем другие формы предпринимательства, что может замедлить адаптацию блогера к изменениям на рынке.

Высокие налоговые обязательства. Кроме налога на прибыль, ООО обязаны уплачивать и другие налоги, например, страховые, что может привести к высоким расходам по сравнению с другими формами предпринимательства.

Выбор кода ОКВЭД

ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Он нужен, чтобы облегчить сбор и анализ данных об экономической деятельности в стране, а также обеспечить единый подход к организации статистической и налоговой отчетности. Потому для блогера необходимо выбрать основной и дополнительные коды.

Если блогер ведет аккаунт в социальных сетях и занимается созданием контента, в качестве основного подойдут такие коды ОКВЭД:

деятельность в области информационных технологий: код 62.02;

деятельность в области рекламы и маркетинга: код 73.1;

деятельность по созданию и поддержанию интернет-сайтов: код 62.01.

Тематические коды подойдут в качестве дополнительных. Например, если блогер пишет о моде и стиле жизни, то ему может подойти код 46.41.1 (Оптовая торговля одеждой и обувью). Если он занимается образовательными темами или предоставляет консультационные услуги, то могут подойти такие коды, как 85.59 (Деятельность образовательная прочая, не включенная в другие группировки) или 74.90 (Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки).

Важно выбрать код ОКВЭД, соответствующий виду деятельности блогера. Этот код будет указываться при регистрации ИП или ООО. Правильный выбор поможет избежать проблем с налоговыми органами в будущем. Но если вы сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь с юристом.

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Что крупные блогеры сделали не так

Причины две: незнание и жадность. Если незнание — это ненамеренное нарушение правил, установленных государством, то жадность — это именно уклонение, которое становится причиной административных и уголовных дел, а также многомиллионных штрафов.

Ошибки, которые допускают блогеры при ведении бухгалтерии:

Дробят бизнес. Некоторые блогеры могут намеренно разделять бизнес на несколько юридических лиц или ИП, чтобы уменьшить налоговые обязательства или избежать конкретных законодательных требований. Ведут блог без регистрации. Блогеры могут начать зарабатывать на своем контенте, не зарегистрировав бизнес или не получив соответствующие разрешения от налоговых и других органов. Неправильно определяют налоговую базу и ставку налога. Некоторые блогеры могут неправильно определять налоговую базу или неправильно считать ставку налога, что может привести к ошибкам в отчетности и возникновению долгов перед НФС. Не имеют документов на рекламу, продажу товаров или услуг. Блогеры могут не вести должную документацию на коммерческие операции, такие как продажа рекламы, товаров или услуг, что может привести к нарушениям законодательства и штрафам. Неправильно заполняют налоговые декларации. Ошибки при заполнении налоговых деклараций станут причиной недостаточной уплаты налогов или неправильному расчету налоговых обязательств, что также приведет к штрафам и дополнительным расходам. Не соблюдают правила валютного контроля при получении платежей из-за рубежа. Если блогер получает платежи в иностранной валюте, несоблюдение правил валютного контроля станет причиной нарушения законодательства и административным наказаниям. Не платят налог с продаж через соцсети. Блогеры, получающие доходы от продаж товаров или услуг через социальные сети или другие онлайн-площадки, также обязаны уплачивать налоги с этих доходов. Игнорируют страховые взносы. Блогеры, занимающиеся предпринимательством, также обязаны уплачивать страховые взносы за себя и работников, если они есть. Игнорирование этих требований приведет к штрафам и нарушению закона.

Какие доходы облагаются налогом

В России блогеры обязаны уплачивать налоги с разных источников дохода. Обычно налогом облагаются доходы, полученные от коммерческих операций, таких как реклама, партнерские программы, продажа цифрового контента и спонсорские взносы. Например, доходы от рекламы включают оплату за размещение рекламных материалов в блоге или канале. Продажа цифрового контента, такого как электронные книги или онлайн-курсы, также облагается налогом.

Однако некоторые доходы освобождены от налогообложения в России. Например, доходы от личных подарков, не связанных с коммерческой деятельностью. Это касается и донатов, поскольку они добровольны. Их размер человек определяет сам и при этом не получает взамен уникальный контент. Тем не менее, если донаты — основной источник дохода блогера, то у ФНС могут возникнуть вопросы.

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Как блогеру не допустить проблем с налоговой

Конечно, проще всего легализовать доход, выбрав подходящую форму бизнеса. Это увеличит налоговые отчисления, но так вы избежите проблем с ФНС и законом. Если масштабы вашей деятельности не так велики, присмотритесь к таким способам:

Разделите доход. Обычно это называется диверсификацией дохода. Если доход поступает из разных источников: реклама, продажи, консультации, то можно зарегистрировать несколько ИП, которые занимаются соответствующей деятельностью.

Создайте франшизу. Этот ход позволит расширить влияние вашего бренда, что будет увеличивать лояльность клиентов. Что же касается взаимоотношений с налоговой, то вы будете получать процент от прибыли или фиксированную сумму, что уменьшит отчисления.

Приостановите деятельность, если доход приближается к лимиту. Если удастся избежать превышения лимита, то у налоговой службы не возникнет лишних вопросов.

Тем не менее не стоит пренебрегать финансовым учетом и следить за тем, сколько приносит блог и какими путями. Ведь грамотная бухгалтерия — это ключ не только к продвижению личного бизнеса, но и к чистоте перед законом.

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