За счет чего финансовый анализ и прозрачность в налогах способствуют выгодной продаже бизнеса

Если вы хотите выгодно продать бизнес достойному покупателю, необходимо провести финансовый анализ своей компании. Инвестор и основатель компании Petroff Audit Антон Петров рассказал о процессе продажи и о том, какую роль играет аудит.

Финансовый анализ

Документ содержит информацию о событиях в компании за предыдущие годы. Его цель — определить, эффективно работает компания или нет. Внешние пользователи (банки, инвесторы или потенциальные покупатели) всегда могут провести самостоятельно финансовый анализ на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности компании за предыдущие годы и принять решение, стоит ли с ней работать.

Как с помощью аудита повысить стоимость бизнеса

Сегодня аудит рассматривается с учетом минимизации рисков. Но когда спрашиваешь владельцев бизнеса, почему они не проводят аудит для подтверждения достоверности своей финансовой отчетности, обязательной при достижении определенного размера выручки, многие отвечают, что им это не нужно. Проблема в том, что штраф за непроведение такой аудиторской проверки составляет всего 5 тыс. руб., в то время как проведение аудита может стоить 500 тыс. руб.

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В сфере венчура звучат такие понятия, как IPO, стратегическая продажа, кэшаут. Для достижения успеха и реализации этих планов владельцу бизнеса может понадобиться пройти путь к IPO, сделав аудит по международным стандартам финансовой отчетности. Без этого ни один инвестор не рискнет вкладывать средства. Даже если не планируется IPO, а хочется продать бизнес, все потенциальные покупатели проведут Due Diligence (тщательную проверку бизнеса), обычно за последние три года. Проще говоря, Due Diligence — это углубленный аудит, но без выдачи аудиторского заключения.

Здесь возможны два сценария: владелец бизнеса самостоятельно изучает, что происходит в его компании, или ждет, когда потенциальный инвестор, с которым уже было достигнуто соглашение о покупке, обнаружит недостатки или не сможет быстро разобраться в бизнесе. Это может затянуться на длительный срок, вызвать недопонимание и опасения.

Своевременное проведение аудита можно рассматривать как инвестицию, которая может увеличить стоимость бизнеса.

Важно понимать, что аудит увеличивает стоимость бизнеса, даже если дело развивается успешно. Это стратегическое преимущество, которое заставляет владельцев бизнеса задуматься и принять управленческие решения.

Оценка рыночной стоимости и перспектив роста компании

Сначала компания проводит финансовый анализ предприятия и определяет его текущее состояние. Затем дипломированный оценщик проводит рыночную оценку бизнеса по установленным федеральным стандартам. Оценка основывается на финансовой отчетности и финансовой модели компании, которую обычно составляют на пять лет как прогноз развития предприятия. Эта модель — ключевой элемент определения рыночной стоимости компании, которую в дальнейшем указывают в оценочном отчете.

Если оценка бизнеса соответствует ожиданиям, все данные собирают в итоговую инвестиционную презентацию, где отражена достоверная и проверенная информация.

Подготовка к сделке

В период проведения Due Diligence одновременно проводят поиск потенциальных покупателей. В России около 62 тыс. компаний с выручкой от 400 млн руб. Специалисты составляют перечень возможных клиентов, которым может быть интересно приобретение бизнеса, и обращаются к ним с соответствующим предложением.

Важно сначала выяснить, существует ли запрос на покупку бизнеса, и какой именно. У многих потенциальных покупателей запрос формулируется в общих чертах и недостаточно четко. Понимание того, что именно ищет покупатель, крайне важно.

Налоги

Налоги — всегда важная часть процесса проверки. Часто владельцы бизнеса пренебрегают этим аспектом при развитии компании. В рамках этого процесса не только проводится финансовый анализ, но и изучаются налоговые аспекты, что позволяет получить за три года полное представление о налоговых обязательствах компании.

Это помогает понять, можно ли сразу вступать в сделку, или же существуют риски, которые могут негативно повлиять на стоимость бизнеса. В таком случае, возможно, потребуется дополнительно уделить время устранению рисков и разработке стратегии развития компании, перед тем как вступить в сделку. Обычно на старте все договариваются о стоимости бизнеса и закрепляют это в соглашении перед началом Due Diligence. Если все налоговые моменты прозрачны, цена сделки остается неизменной. Однако если обнаруживаются налоговые риски и проблемы, это может отразиться на процессе переговоров.

Как подготовиться к успешным переговорам

Оценка бизнеса, построение финансовой модели, анализ налоговой и финансовой отчетности за последние три года и разработка инвестиционной презентации обеспечивают комплексное понимание компании, по которой совершается сделка по ее продаже. Это позволяет выявить все сильные и слабые стороны компании и определить кто может ее купить. Поэтому все вопросы, которые будет задавать потенциальный покупатель при совершении сделки заранее понятны.

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Итоги и советы

Если владелец бизнеса задумывается о привлечении инвестиций, выпуске облигаций, выходе на IPO или продаже компании стратегическому инвестору, ему стоит воспользоваться услугами любых внешних организаций, чтобы увидеть свой бизнес «глазами» специалистов. Иногда у владельцев компаний возникают сомнения относительно своего бизнеса, финансов или бухгалтерского учета — тогда лучше обратиться к профессионалам, а не просить подчиненных или партнеров организовать проверку компании.

Путем анализа финансового состояния, рыночной позиции, оптимизации бизнес-процессов, поиска потенциальных покупателей и успешных переговоров бизнес можно подготовить к продаже для получения максимальной выгоды. Владельцы компаний и инвесторы смогут приобрести хорошо подготовленный бизнес.

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