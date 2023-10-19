30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году

* Metа и входящий в нее Instagram признаны экстремистскими и террористическими организациями и запрещены на территории РФ

Какие инструменты использовать для продвижения, аналитики, настройки автопостинга? Предлагаем посмотреть в подборке. Для удобства сервисы, доступные к оплате через российские платежные системы, помечены как (ru).

Несмотря на блокировку соцсети в России и, как следствие, падение аудитории, Instagram* в 2023 году продолжают вести многие бренды.

Содержание:

Аналитика

Первое, без чего не может обойтись любой блогер, — это сервисы аналитики. Если на начальном этапе вам может хватить и внутренних инструментов, то по мере развития аккаунта все равно понадобятся более тонкие метрики.

Одним из самых популярных инструментов аналитики остается LiveDune.

Сервис позволяет отслеживать статистику как своего профиля, так и аккаунтов конкурентов. Он поможет оценить эффективность контента, хэштегов, найти сильные стороны на основе реакции аудитории. Данные соберет в отчет. Помимо аналитики, можно настроить автопостинг и следить за сообщениями и комментариями в профиле.

Цена: в зависимости от количества аккаунтов, размера команды и набора инструментов сервис будет стоить от 400 руб. до 8000 руб. в месяц.

Программа поможет выявить активную аудиторию, ботов и позволит отписать неактивных подписчиков для повышения показателя вовлеченности — и, как следствие, попадания в рекомендации.

Цена: платить нужно не за подписку, а за каждую отдельную услугу в сервисе. Средняя стоимость услуги — порядка 200 рублей.

Сервис для анализа интересов аудитории — своей или конкурента. Можно собрать самые популярные и комментируемые посты, посчитать ER и найти рецепт хорошего контента для вашей аудитории.

Цена: от 499 рублей до 2499 в месяц.

Веб-сервис для SMM-профессионалов. Русский язык не поддерживает, поэтому любителям может быть удобнее воспользоваться аналогами.

Помимо множества аналитических функций, программа позволит измерить эффективность маркетинга и управлять командой. Тут можно назначать задачи, отслеживать статус процессов и оставлять комментарии.

Цена: есть два варианта подписки: «Профессиональная» за $99 и «Командная» за $250.

Мощная платформа для детального анализа аккаунта. Включает в себя планировщик публикаций, где можно сразу прописать теги и выставить локацию, а также инструмент гибкого анализа с возможностью настройки необходимых показателей. Еще один большой плюс — мобильное приложение. Из минусов — нет русского языка.

Цена: 49–139 евро в месяц. Есть пробный период на две недели.

Многофункциональная платформа, которая отлично подойдет для работы как любителям-одиночкам, так и большим профессиональным командам.

Разработчики пытались уместить в «одно окно» все необходимое сразу. Поэтому сервис поможет с контентом, соберет аналитику с наглядными графиками. Также пользователю доступна CRM-система для отслеживания продаж через соцсети, не говоря уже о простом автопостинге.

Цена: от 490 до 2890 рублей в месяц. Есть пробный период на две недели.

Фото: Ground Picture/Shutterstock

Автопостинг

Если вам пока хватает статистики внутри приложения и вы ищете простой планер, то мы собрали список проверенных сервисов, которые отлично справятся с этой задачей.

Наверное, самый известный в России сервис для автопостинга. В нем есть все необходимое для работы — от редактора изображений до календаря идей для контента. Работает со всеми популярными платформами, поэтому подойдет для кросспостинга. А встроенный ChatGPT при необходимости поможет написать посты и составить контент-план.

Цена: в бесплатный пакет включено 100 постов в месяц. Стоимость подписки начинается от 490 рублей в месяц.





Простой планер с кросспостингом. Из приятных дополнений — возможность добавить водяной знак на изображения при публикации. Некоторым может пригодится интеграция RSS-ленты с сайта для автопостинга и автодобавление utm-меток к ссылкам для отслеживания кликов.

Цена: есть 10-дневная бесплатная версия. Подписка обойдется от 150 рублей в месяц.

Широкий набор инструментов для автопостинга. Из особенностей — статистика реакций и уникальная функция публикации товаров с AliExpress.

Цена: от 150 рублей в месяц.

Еще один облачный сервис для отложенного постинга. Автоматически собирает статистику по опубликованным постам. Пригодится в анализе конкурентов и поможет с идеями для контента. Ранее в СМИ писали об объединении сервиса с SMMplanner, поэтому самостоятельно развиваться сервис, скорее всего, уже не будет. Но на сегодня день он прекрасно работает и есть возможность бесплатной публикации до 50 постов в месяц. Хорошо подойдет для начинающих блогеров, которые еще только ищут свой формат и хотят минимизировать затраты на старте.

Цена: от 0 до 1100 руб. в месяц.

Главное отличие этой платформы — наличие мобильного приложения. В остальном это простой сервис для отложенного постинга с возможностью командной работы и сбора аналитики.

Цена: можно использовать неделю бесплатного пробного периода. Стартовый тариф обойдется от $25.

Кроссплатформенный менеджер публикаций. Позволяет публиковать отложенные посты не только в соцсети, но и на сайты или блоги. Есть интересный инструмент в виде плагина для браузера, который позволяет создавать посты в несколько кликов на основе информации из интернета.

Цена: за лайк и подписку на группу сервиса можно получить две недели бесплатного пользования. Стандартный тариф обойдется в 350 рублей.

Универсальный сервис для отложенного постинга с аналитикой и настройкой UTM-меток и геометок. Также есть возможность автопостинга с сайта по RSS-ленте. Минимальный пакет на 30 дней можно купить за 400 рублей.

Фото: Khosro/Shutterstock

Парсеры и продвижение с помощью хэштегов

Мы не стали включать в подборку сервисы для накруток подписчиков, так как их использование может привести к блокировке аккаунта. Вместо этого здесь можно посмотреть решения, которые помогут выработать стратегию продвижения, найти свою аудиторию и подобрать хэштеги.

Кстати, использовать хэштеги тоже нужно с осторожностью. Это один из самых простых способов продвижения в соцсетях, но при активном постинге можно попасть в теневой бан.

Удобный парсер аудитории по группам конкурентов для точечного таргета. Собирает подписчиков конкурентов, которые часто лайкают, комментируют и репостят публикации. Также работает с VK и «Одноклассниками» и может по странице VK найти пользователя в запрещенной сети.

Цена: от 0 рублей за версию с ограниченными возможностями.

Еще один сервис для точечного таргета. Позволяет собрать нужную аудиторию с гибкой настройкой. Можно выделить сегмент по полу, возрасту и прочим стандартным характеристикам или по виду активности: смотрит прямые эфиры, комментирует, публикует тематические посты или даже слушает определенную музыку.

Цена: от 490 рублей в месяц.

Платформа для парсинга с возможностью гибких настроек. Аудиторию можно собирать с конкретного аккаунта, поста, локации и даже упоминаний. Также можно задать параметры мониторинга — и программа будет автоматически обновлять список.

Цена: базовый тариф стоит 498 рублей в неделю

Генератор хэштегов по заданной тематике. Удобный сервис поиска целевых меток для профиля. Работает без регистрации.

Цена: сервис бесплатный.

Еще один сервис для работы с хэштегами. В отличие от предыдущего, выдает не только теги по запросу, но и близкие по контексту. Из минусов — англоязычный интерфейс, но работает с тегами на русском.

Цена: сервис генерации тегов бесплатный.

Если сложно работать с англоязычным интерфейсом, то можно воспользоваться отечественным аналогом. Программа поможет сгенерировать уникальные хэштеги для вашего профиля и определить самые популярные по вашей теме.

Цена: сервис бесплатный.

Фото: goodluz/Shutterstock

Коммуникация с аудиторией

«Умная лента» не гарантирует, что все посты дойдут до ваших подписчиков, а со временем публикации и вовсе могут затеряться в алгоритмах платформы. Собрали несколько удобных сервисов, которые помогут оставаться на расстоянии одного касания со своей аудиторией.

Сервис для массовой рассылки в директ по открытым диалогам, новым подписчикам, аудитории конкурентов или готовому списку пользователей. Можно интегрировать CRM. Предложение отлично подойдет для рассылки акционных предложений.

Цена: от 294 руб. в месяц при оплате на год.

Еще один полезный инструмент, но с долей риска. Сервис позволяет настроить автоматические лайки, подписки и комментарии по заданным условиям. Опасность в том, что аккаунт с подозрительной активностью могут заблокировать.

У сервиса есть мобильное приложение, которое, по оценке пользователей, может снизить вероятность блокировки. Такой способ продвижения дает большой импульс развитию аккаунта, но вручную это требует слишком много времени, поэтому специалисты часто прибегают к помощи подобных программ.

Цена: можно протестировать бесплатно в течение трех дней. Подписка на месяц обойдется минимум в 399 руб.

Платформа с большим количеством инструментов, среди которых автоматическое приветствие новых подписчиков и просмотр чужих сторис с возможностью фильтрации ботов. Минус в том, что при использовании подобных сервисов есть риск блокировки аккаунта.

Цена: стоимость минимального тарифа — 690 рублей.

Конкурсы

Одним из самых действенных инструментов для повышения вовлеченности и роста аудитории были и остаются конкурсы и игры. Ниже приведены несколько сервисов для помощи в геймификации контента.

Конструктор игр, повышающий вовлеченность фолловеров. Сервис позволяет вашим подписчикам и не только получать баллы за лайк, репост и даже упоминание, а после обменивать их на призы. Вариантов условий много, поэтому тут есть возможность экспериментировать.

Цена: стоимость зависит от размера аудитории. Профилям до пяти тысяч подписчиков подписка на месяц обойдется в 994 рубля.

Конкурсы в можно проводить и по старинке — с рандомным выбором победителя. Этот сервис поможет как провести конкурс внутри группы, так и устроить общий конкурс на несколько аккаунтов.

Цена: зависит от числа участников. Минимальный вариант до 300 человек обойдется в $1,49.

Еще один специальный сервис для конкурсов. Может предложить на выбор разные форматы — от лотереи до конкурса по хэштегу. Пригодится маркетологам для сбора лидов.

Цена: есть бесплатная недельная версия. Минимальный пакет обойдется в $99 в месяц.

Фото: Thapana_Studio/Shutterstock

Коллаборации и реклама

Поскольку таргет на территории России сегодня недоступен, главным способом продвижения аккаунта остаются коллаборации и реклама у блогеров. Ниже собрали сервисы, которые помогут эффективно это делать.

Онлайн-калькулятор вовлеченности пригодится в работе с блогерами. Предоставляет информацию об общем количестве подписчиков, показателях вовлеченности, а также среднем количестве лайков и комментариев к постам.

Цена: для первичного анализа регистрация не потребуется, а вот углубиться в цифры обойдется от $40 до $90 долларов.

Один из самых популярных инструментов для проверки инфлюенсеров на накрутку. Также поможет подобрать похожих по теме блогеров с аудиторией разного размера. При этом программа поможет вычислить пересечения их аудитории, чтобы не платить дважды за одну и ту же группу людей.

Цена: можно оформить пробную версию на 14 дней. Версия «Лайт» стоит $9,99 в месяц.

Сервис поиска и анализа блогеров для проверки активности аудитории в профиле. Помимо стандартных фильтров поиска по параметрам блогера, можно искать профили по параметрам их аудитории. Всего доступно 15 фильтров.

Цена: есть бесплатный пакет. Стандартный пакет стоит 10,9 тыс. рублей.

Конструкторы мультиссылок

Соцсеть позволяет разместить только одну ссылку в шапке профиля, что существенно осложняет жизнь пользователям. Для обхода этих ограничений применяют сервисы для создания мультиссылок.

Самый простой сервис для создания мультиссылок. Позволяет создать удобную страницу с внешними ссылками, настроить визуал под любые цели, включая интеграцию видео, картинок и HTML-кода.

Цена: есть бесплатная версия. Месячная подписка с расширенными функциями будет стоить 90 или 290 рублей.

Еще один простой конструктор. Помимо создания страницы с мультиссылками, позволяет отслеживать ее статистику.

Цена: можно пользоваться бесплатно. При необходимости дополнительных инструментов можно расширить версию за 698 рублей в год.

* Metа и входящий в нее Instagram признаны экстремистскими и террористическими организациями и запрещены на территории РФ.



Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj/ Фото на обложке: Bogdan Sonjachnyj/ Shutterstock