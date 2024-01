Новая версия Midjourney 6.0: как составлять запросы с пользой для бизнеса

Пока эксперты спорят, к чему может привести пугающая реалистичность сгенерированных изображений, и стоит ли контролировать искусственный интеллект, компании используют возможности нейросетей для решения ежедневных задач. Создать уникальное изображение для соцсетей, сгенерировать слайд для презентации или собрать мудборд — на это теперь уходят считанные минуты.

Разница ощутима, если вы сохранили изображения, сгенерированные в предыдущей версии. Обычно они хранятся в вашей ленте Discord. Например, в версии 5.2 мы генерировали изображение курьера для слайда доставки с помощью промпта:

Delivery service courier dressed in a yellow T-shirt on a scooter with a one delivery box, photorealistic style, light, high quality, white background, detailed, light shadows, --v 5.2.

Изображение, сделанное в Midjourney 5.2



Чтобы добавить эффект фотореалистичности, в новой версии нужно включить в промпт параметр --stylize 1000. Степень детализации по умолчанию — --stylize 100. Соответственно, при максимальном значении детализация будет наиболее высокая.

Важно: не забудьте добавить обозначение новой версии --v 6.0, так как для работы доступны обе версии.

Теперь не обязательно использовать такие параметры как 4k, photorealistic или detailed. Midjourney 6.0 стала лучше понимать запрос пользователя, описанный в промпте. Разработчики даже просят клиентов не усложнять запрос лишними пояснениями. Наш промпт для версии 6.0:

Delivery service courier dressed in a yellow T-shirt on a scooter with a one delivery box, light, white background, light shadows, --stylize 1000 --v 6.0.

Изображение, сделанное в Midjourney 6.0





Если степень детализации не так важна, можно добавить параметр style raw. Изображение также будет фотореалистичным, но вариативность и внимание к деталям будет меньше.

Изображение, сделанное в Midjourney 6.0

Высокое качество

В последней версии под изображениями появились кнопки для увеличения качества изображения в несколько раз: Upscale 2х и Upscale 4х. Максимальное разрешение 2048х2048 в два раза больше, чем в предыдущей версии. Для нас это важное обновление: теперь можно получить максимально качественную картинку под широкоформатный слайд презентации (1920х1080 px).

Демонстрация функции Zoom в Midjourney 6.0



При этом в версии 6.0 не всегда доступны кнопки Zoom. Мы часто пользуемся этой опцией, поскольку она позволяет расширить кадр, фон и добавить детали вокруг объекта. Это полезно при создании композиции под конкретную задачу. Разработчики обещают исправить это в следующей версии, так как Midjourney 6.0 — еще не полноценный релиз и не целиком заменяет предыдущую версию.

Как использовать функцию Zoom:

Придумать промпт. У нас вышло так: Cute robot designer working at the laptop, studio light, futuristic, colorful,--stylize 1000 --v 6.0. Добавить в промпт команды: Upscale 4х и Zoom out 2.0.

Генерация текста

Несколько месяцев назад мы разрабатывали дизайн приглашения на презентацию. С помощью Midjourney мы генерировали название мероприятия в разных стилистиках. Но сервис отказывался понимать текст и ставил буквы вразнобой.

Как только вышло обновление, мы проверили генерацию текста на простой задаче: сделать изображение со словом на песке. Если у вас получился первый вариант, скорее всего вы забыли указать версию.

Важно: при генерации указывайте слово в кавычках.

Наш промпт для версии 5.2: Сreate a word «summer» on the sand on the seashore --v 5.2.

Изображение, сделанное в Midjourney 5.2



Промпт, который мы использовали в версии 6.0: Сreate a word «summer» on the sand on the seashore --v 6.0.





Изображение, сделанное в Midjourney 6.0

Количество пальцев на руке

Особенность, о которой знают даже те, кто не пользуется сервисом — Midjourney выдает себя тем, что может сгенерировать пару лишних пальцев на руке. Мы проверили, сколько пальцев на руке генерирует новая версия.

Промпт, который мы использовали в обоих версиях:

Generate a high-resolution close-up photograph of a triumphant tennis player woman holding a trophy. Capture the intense emotions and pride on the player's face, highlighting their joy and accomplishment. Focus on the player's upper body, showcasing their determination and the trophy they hold. Use lighting to accentuate the player's features and create a captivating composition. Ensure that the background is simple. --stylize 1000 (--v 6.0 или --v5.2).

Изображение, сделанное в Midjourney 5.2





Изображение, сделанное в Midjourney 6.0

Вывод

Новые возможности вызывают не только восторг, но и тревогу. Когда смотришь на изображение человека с правильным количеством пальцев, максимально реалистичными морщинками и капельками пота, граница между реальностью и фантазией размывается.

Если представить, что кто-то сгенерировал и опубликовал изображение, которое дискредитирует вас, это уже не так весело, как пролистывать очередной сгенерированный мем. Вероятно, что параллельно с развитием нейросетей появятся новые технологии по выявлению дипфейков. А пока добавляем к промпту — v 6.0 и наслаждаемся результатом.

Фото на обложке: Freepik