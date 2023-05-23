Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе

Сооснователь школы Павел Герасимов делится этим опытом и рабочими лайфхаками, чтобы попадать в рекомендации и развивать этот канал.

В соцсети заходит будущий студент, потенциальный клиент EdTech-проекта, там он ищет курсы, смотрит отзывы — и только после принимает решение о покупке. Команда Geometrium School сделала соцсети полноценным рабочим инструментом, который помогает привлекать клиентов.

С чего мы начинали в СММ

Два года назад, когда мы начали активно вести социальные сети, в запрещенной соцсети у нас было около 10 тысяч подписчиков, 1200 человек — в ВК, отдельного канала в Telegram не существовало вовсе.

Всей работой по написанию контент-плана, монтажу роликов, сторис-мейкингу и созданию постов тогда занимался один человек. Поначалу ему удавалось совмещать все процессы — но чем больше развивались группы, тем сложнее становилось вывозить растущую нагрузку.

Я понял, что пора нанимать помощника. Так в команде появилась еще один специалист. Она занималась уже дизайном, выступала в роли сторисмейкера и взяла на себя монтаж видео. Задачи разделились, работа пошла проще.

Двух спецов тогда хватало на запрещенную соцсеть школы и студии, общую группу в Telegram и ВК. Важно, что подход к ведению социальных сетей для образовательной организации и студии дизайна — значительно отличается.

Сочетать образовательный контент, контент для продажи курсов и контент, презентующий проекты студии и рассказывающий об ее услугах, было непросто. Уже позже было принято решение переселить школу в отдельные аккаунты, чтобы сделать упор именно на образовательный бренд. Вырос и отдел PR и СММ — с одного специалиста до 10 человек.

Если говорить о конкретных цифрах, то за два года удалось пройти путь:

от 10 до 90 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети,

c нуля до 21 тысяч в Telegram,

с 1200 до 7 с лишним тысяч подписчиков в ВК.

Рекорд наших рилсов — 2,5 млн просмотров.

Дальше расскажем, какими основными принципами мы руководствуемся, чтобы добиваться таких результатов.

Совет 1: мониторьте тренды

Каждый сотрудник нашего отдела PR и СММ — настоящий сыщик:

они держат руку на пульсе,

в курсе трендов, которые набирают обороты сейчас,

умеют предугадывать, что может зайти аудитории.

Их рабочий день начинается с просмотра новостей, роликов и поиска инфоповодов. Ничто так не прокачивает специалиста, как умение быть в новостной повестке, развивать текстовую и визуальную насмотренность.

Очень важно делать это ежедневно, буквально ввести это в свою жизнь на постоянной основе.

Не скроем — мы мониторим и конкурентов, причем как прямых, так и косвенных. В сфере образования много направлений, и идеи коллег, которые обучают, например, видеопродакшену, могут быть применимы и у нас.

Для вдохновения мы используем буквально все источники информации, к которым имеем доступ.

Серфим интернет;

Мониторим соцсети конкурентов;

Отсматриваем мемы.

Все это пригождается в работе.

Совет 2: собирайте идеи коллективно

Идеи для контента мы генерируем вместе. У нас есть таблица «Банк идей», в которую вносятся все озарения, пришедшие в голову сотрудникам. Некоторые такие задумки воплощаются в жизнь сразу же — другим нужно отлежаться, чтобы быть использованными в свое время.

Часто идеи для постов нам дают коллеги из других отделов. Или же просто возникает необходимость подсветить то или иное направление нашей работы.

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Фиксировать все идеи важно, иначе они теряются в потоке информации.

Совет 3: используйте кейсы клиентов

Один из важнейших видов контента на наших страницах — работы наших студентов. Отбираем мы их коллегиально, руководитель отдела и СММ специалист принимают решение, что будет оптимально для иллюстрации того или иного материала.

Мы регулярно снимаем кейсы с нашими студентами, в которых рассказываем весь их путь.

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Начинали с текстового формата — кейсы выходили в виде интервью, потом перешли на видео. СММ-специалисты выезжали на практики и делали интервью с учениками прямо на объектах.

Далеко не сразу удалось сделать действительно качественные видео: страдало качество звука, не было стабилизации и картинка прыгала. Мы понимали, что для съемок нужно более профессиональное оборудование, постепенно приобрели и его.

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С учетом полученного опыта тем компаниям, которые хотят строить бренд на кейсах студентов, я рекомендовал бы потратиться на качество съемки и монтажа. Именно кейсы — лицо вашего бренда, ценный конечный продукт, который показывает, как изменилась жизнь ваших студентов, что дало им обучение в вашей школе.

Совет 4: креативьте, но анализируйте

Не существует 100% результативного способа создать контент, который выйдет в топ просмотров и соберет миллионы лайков и комментариев. Алгоритмы непредсказуемы.

Очень многое зависит и от вашей фантазии, и от креативности монтажера, и от способности попасть в боли аудитории.

Могу сказать, что всегда отлично заходит юмор, но опять же — он бывает разный, учитывайте, какая у вас целевая аудитория.

Например, культурные коды поколения зумеров значительно отличаются от миллениалов. Поэтому юмор им заходит несколько разный, и, например, контент в формате сериалов и фильмов они потребляют разный.

Мы в опираемся на насмотренность отдела;

Мониторим общие тренды и новинки кино и сериалов;

Тестируем идеи внутри.

Например, голосуем за более удачный вариант Reels внутри компании.

Пробуйте и не бойтесь экспериментов — чем больше контента вы создаете, тем выше шанс выйти в лидеры по просмотрам.

Совет 5: продающего контента — в меру

На мой взгляд, продающего контента в социальных сетях должно быть не более 20%. Оценить его результативность можно по лидам, чем их больше, тем лучше, разумеется. Идеально, если вы сделали рилс и с него у вас, например, пришло 80 заявок — у нас такое бывало.

Классный контент — это тот, что побуждает открыть кошельки и забрать продукт, кликнуть по ссылке, оставить комментарий. Такой контент мотивирует к конкретным действиям.

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Я не стану открывать Америку, когда скажу про формулу AIDA Attention (Внимание) — Interest (Интерес) — Desire (Желание) — Action (Действие), по которой пишутся тексты. Она отлично работает.

Важно помнить про стандартные возражения, которые есть у клиента. «Мне это не нужно, у меня нет денег, нет времени» и так далее.

Клиент всегда найдет причины не покупать, не кликнуть по ссылке, не лайкнуть, не сделать репост. Если вам удалось закрыть хотя бы одно возражение вашим контентом — это просто отлично.

Совет 6: не только SMM-аналитика

Чтобы оценить, какой пост зашел аудитории, а какое видео не нашло отклика, важно проводить аналитику. Я рекомендую всем СММ-специалистам не пренебрегать этой частью работы. Она помогает наглядно увидеть:

что вызывает в ваших пользователях эмоции,

какие вопросы их волнуют,

о чем еще стоит рассказать, чтобы побудить к покупке.

Анализируйте не только количество просмотров, но и лидов, заявок, количество тех, кто дошел до покупки. У нас, естественно, есть не только SMM-менеджер, но и модератор, который передает полученные заявки дальше в отдел продаж.

А вся информация вносится в CRM-систему. Это помогает проводить глубокий анализ контента.

Почему именно после этого видео или текста возникло желание пройти обучение? Какая струна была задета?

Держите руку на пульсе успешных постов, чтобы избавиться от бесполезного контента.

Продвижение Edtech-компании в социальных сетях — процесс творческий, но не простой. Есть множество конкурентов, стереотипы об инфоцыганстве и целый ряд возражений потенциальных покупателей, о которые легко может разбиться все планирование. Однако умение попасть в боли аудитории и рассказать о вашем продукте так, чтобы пользователи в полной мере оценили его пользу и те возможности, которые открываются перед ними после его покупки, поможет вам выйти в топ.

Конечно, не забывайте про юмор и котиков, и все у вас получится.

Фото на обложке: Shutterstock / Elizaveta Galitckaia