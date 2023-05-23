Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе

В соцсети заходит будущий студент, потенциальный клиент EdTech-проекта, там он ищет курсы, смотрит отзывы — и только после принимает решение о покупке. Команда Geometrium School сделала соцсети полноценным рабочим инструментом, который помогает привлекать клиентов.
Сооснователь школы Павел Герасимов делится этим опытом и рабочими лайфхаками, чтобы попадать в рекомендации и развивать этот канал.
С чего мы начинали в СММ
Два года назад, когда мы начали активно вести социальные сети, в запрещенной соцсети у нас было около 10 тысяч подписчиков, 1200 человек — в ВК, отдельного канала в Telegram не существовало вовсе.
Всей работой по написанию контент-плана, монтажу роликов, сторис-мейкингу и созданию постов тогда занимался один человек. Поначалу ему удавалось совмещать все процессы — но чем больше развивались группы, тем сложнее становилось вывозить растущую нагрузку.
Я понял, что пора нанимать помощника. Так в команде появилась еще один специалист. Она занималась уже дизайном, выступала в роли сторисмейкера и взяла на себя монтаж видео. Задачи разделились, работа пошла проще.
Двух спецов тогда хватало на запрещенную соцсеть школы и студии, общую группу в Telegram и ВК. Важно, что подход к ведению социальных сетей для образовательной организации и студии дизайна — значительно отличается.
Сочетать образовательный контент, контент для продажи курсов и контент, презентующий проекты студии и рассказывающий об ее услугах, было непросто. Уже позже было принято решение переселить школу в отдельные аккаунты, чтобы сделать упор именно на образовательный бренд. Вырос и отдел PR и СММ — с одного специалиста до 10 человек.
Если говорить о конкретных цифрах, то за два года удалось пройти путь:
- от 10 до 90 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети,
- c нуля до 21 тысяч в Telegram,
- с 1200 до 7 с лишним тысяч подписчиков в ВК.
Рекорд наших рилсов — 2,5 млн просмотров.
Дальше расскажем, какими основными принципами мы руководствуемся, чтобы добиваться таких результатов.
Совет 1: мониторьте тренды
Каждый сотрудник нашего отдела PR и СММ — настоящий сыщик:
- они держат руку на пульсе,
- в курсе трендов, которые набирают обороты сейчас,
- умеют предугадывать, что может зайти аудитории.
Их рабочий день начинается с просмотра новостей, роликов и поиска инфоповодов. Ничто так не прокачивает специалиста, как умение быть в новостной повестке, развивать текстовую и визуальную насмотренность.
Очень важно делать это ежедневно, буквально ввести это в свою жизнь на постоянной основе.
Не скроем — мы мониторим и конкурентов, причем как прямых, так и косвенных. В сфере образования много направлений, и идеи коллег, которые обучают, например, видеопродакшену, могут быть применимы и у нас.
Для вдохновения мы используем буквально все источники информации, к которым имеем доступ.
- Серфим интернет;
- Мониторим соцсети конкурентов;
- Отсматриваем мемы.
Все это пригождается в работе.
Совет 2: собирайте идеи коллективно
Идеи для контента мы генерируем вместе. У нас есть таблица «Банк идей», в которую вносятся все озарения, пришедшие в голову сотрудникам. Некоторые такие задумки воплощаются в жизнь сразу же — другим нужно отлежаться, чтобы быть использованными в свое время.
Часто идеи для постов нам дают коллеги из других отделов. Или же просто возникает необходимость подсветить то или иное направление нашей работы.
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Фиксировать все идеи важно, иначе они теряются в потоке информации.
Совет 3: используйте кейсы клиентов
Один из важнейших видов контента на наших страницах — работы наших студентов. Отбираем мы их коллегиально, руководитель отдела и СММ специалист принимают решение, что будет оптимально для иллюстрации того или иного материала.
Мы регулярно снимаем кейсы с нашими студентами, в которых рассказываем весь их путь.
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Начинали с текстового формата — кейсы выходили в виде интервью, потом перешли на видео. СММ-специалисты выезжали на практики и делали интервью с учениками прямо на объектах.
Далеко не сразу удалось сделать действительно качественные видео: страдало качество звука, не было стабилизации и картинка прыгала. Мы понимали, что для съемок нужно более профессиональное оборудование, постепенно приобрели и его.
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С учетом полученного опыта тем компаниям, которые хотят строить бренд на кейсах студентов, я рекомендовал бы потратиться на качество съемки и монтажа. Именно кейсы — лицо вашего бренда, ценный конечный продукт, который показывает, как изменилась жизнь ваших студентов, что дало им обучение в вашей школе.
Совет 4: креативьте, но анализируйте
Не существует 100% результативного способа создать контент, который выйдет в топ просмотров и соберет миллионы лайков и комментариев. Алгоритмы непредсказуемы.
Очень многое зависит и от вашей фантазии, и от креативности монтажера, и от способности попасть в боли аудитории.
Могу сказать, что всегда отлично заходит юмор, но опять же — он бывает разный, учитывайте, какая у вас целевая аудитория.
Например, культурные коды поколения зумеров значительно отличаются от миллениалов. Поэтому юмор им заходит несколько разный, и, например, контент в формате сериалов и фильмов они потребляют разный.
- Мы в опираемся на насмотренность отдела;
- Мониторим общие тренды и новинки кино и сериалов;
- Тестируем идеи внутри.
Например, голосуем за более удачный вариант Reels внутри компании.
Пробуйте и не бойтесь экспериментов — чем больше контента вы создаете, тем выше шанс выйти в лидеры по просмотрам.
Совет 5: продающего контента — в меру
На мой взгляд, продающего контента в социальных сетях должно быть не более 20%. Оценить его результативность можно по лидам, чем их больше, тем лучше, разумеется. Идеально, если вы сделали рилс и с него у вас, например, пришло 80 заявок — у нас такое бывало.
Классный контент — это тот, что побуждает открыть кошельки и забрать продукт, кликнуть по ссылке, оставить комментарий. Такой контент мотивирует к конкретным действиям.
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Я не стану открывать Америку, когда скажу про формулу AIDA, по которой пишутся тексты. Она отлично работает.
Важно помнить про стандартные возражения, которые есть у клиента. «Мне это не нужно, у меня нет денег, нет времени» и так далее.
Клиент всегда найдет причины не покупать, не кликнуть по ссылке, не лайкнуть, не сделать репост. Если вам удалось закрыть хотя бы одно возражение вашим контентом — это просто отлично.
Совет 6: не только SMM-аналитика
Чтобы оценить, какой пост зашел аудитории, а какое видео не нашло отклика, важно проводить аналитику. Я рекомендую всем СММ-специалистам не пренебрегать этой частью работы. Она помогает наглядно увидеть:
- что вызывает в ваших пользователях эмоции,
- какие вопросы их волнуют,
- о чем еще стоит рассказать, чтобы побудить к покупке.
Анализируйте не только количество просмотров, но и лидов, заявок, количество тех, кто дошел до покупки. У нас, естественно, есть не только SMM-менеджер, но и модератор, который передает полученные заявки дальше в отдел продаж.
А вся информация вносится в CRM-систему. Это помогает проводить глубокий анализ контента.
- Почему именно после этого видео или текста возникло желание пройти обучение?
- Какая струна была задета?
Держите руку на пульсе успешных постов, чтобы избавиться от бесполезного контента.
Продвижение Edtech-компании в социальных сетях — процесс творческий, но не простой. Есть множество конкурентов, стереотипы об инфоцыганстве и целый ряд возражений потенциальных покупателей, о которые легко может разбиться все планирование. Однако умение попасть в боли аудитории и рассказать о вашем продукте так, чтобы пользователи в полной мере оценили его пользу и те возможности, которые открываются перед ними после его покупки, поможет вам выйти в топ.
Конечно, не забывайте про юмор и котиков, и все у вас получится.
Фото на обложке: Shutterstock / Elizaveta Galitckaia
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