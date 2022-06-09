Искусственный интеллект или SMM-специалист: как бизнес может использовать технологии в этой сфере?

О том, как автоматизированные сервисы используются в работе SMM и бизнеса и какие продукты сегодня доступны на рынке России, рассказывает Яна Сукуева, CEO сервиса создания рекламных креативов Creama.

Сегодня мы наблюдаем, как сценарий ролика для Lexus написал искусственный интеллект, а Aliexpress отдали на аутсорс создание баннеров роботами. Но заменит ли ИИ креативных сотрудников?

С появлением сервисов автоматизации требования к SMM-специалистам перестали ограничиваться только сильным копирайтом и искусством мобильной фотосъемки.

Современный креативщик сегодня работает с лидерами мнений, создает продающие баннеры, монтирует видео, настраивает рекламные кампании и т. п.

Вместе с растущими навыками человека эволюционировали и инструменты автоматизации. Еще недавно специалисты заявляли о невозможности роботом создать впечатляющий дизайн или написать продающий текст.

Искусственный интеллект знает покупателя лучше

С момента появления в сети сервиса автоматизации маркетинга Criteo прошло около 15 лет. Если в 2006 году умный таргетинг и прогнозирование ставок были новаторскими решениями, то сейчас аналоги французского продукта возникают чуть ли не раз в квартал.

Конкуренцию Criteo уже составили Doubleclick (позже выкупленная Google), Adroll, а Richrelevance почти захватила нишу eCommerce в отрезке 2010–2020 годов.

С помощью искусственного интеллекта автоматизированные сервисы оптимизируют рекламу, отталкиваясь от данных аудитории.

Алгоритмы анализируют демографические, психографические данные, покупательское поведение, удержание зрителей роликом, эффективность баннера и другую некогда подвластную только человеку информацию.

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Помимо этого, в настоящий момент используют новую форму таргетинга, основанную на резонансе сообщения. Характеристики потребителей, которые реагируют на различные комбинации элементов сообщения, определяют профиль личности бренда.

С ростом популярности социальных сетей автоматизированные сервисы маркетинга не смогли игнорировать новую бизнес-нишу, поэтому стали появляться алгоритмы, которые могут анализировать поведение пользователя.

Тренд автоматизации маркетинга в социальных сетях открыл двери для точечных услуг. Сегодня для владельца бизнеса доступны отдельные сервисы для копирайтинга без помощи «сммщика», создания персонализированных баннеров, видеорекламы и т. д.

Однако появление умных технологий не лишило работы SMM-специалистов, а напротив, сделало их только более востребованными.

Робот взялся за продакшн

Еще десять лет назад грамотный SMM-специалист не мог обойтись без пакета Adobe. Никто не требовал от менеджера дизайнерских изысков, но знание принципов работы Photoshop и Premiere увеличивали зарплату сотрудника.

Создание типовых баннеров, роликов по шаблону и адаптация контента под разные размеры, каналы и форматы оказывались рутиной в довесок к маркетинг-задачам.

Причем в работу «сммщика» не входил уникальный дизайн или эффектный монтаж роликов. Для этого компании привлекали отдельных специалистов или продакшн студии.

С появлением Adobe Express (в прошлом Spark), Crello и аналогов, социальные сети наполнились рекламными баннерами, созданными по различным шаблонам. Индивидуальность малого и среднего бизнеса снизилась в угоду скорости и эффективности продаж.

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Сегодня редко встретишь менеджеров, придумывающих оригинальные изображения через Photoshop, Illustrator и аналоги, оставшиеся у дизайнеров и перешедшие на вооружение пикчерам.

Создание однотипного визуального контента в подобных «тяжелых» программах сопряжено с длительной настройкой и подготовкой специалиста (изучением ПО). Поэтому примерно с 2015 года умение работать в простых сервисах стало чуть ли не обязательным условием для SMM-менеджера.

В настоящий момент в России сервисы доступны только по базовой, бесплатной модели. Среди отечественных аналогов фаворитом выступает SUPA. В марте разработчики предложили российским пользователям миграцию из зарубежных сервисов с сохранением оплаченного периода.

Понимание единых принципов построения шаблона для продающего баннера не осталось без внимания разработчиков умных алгоритмов. Выявляя наиболее продающую расстановку элементов, шрифт, цвета, изображения, сервисы автоматизировали дизайн-рутину.

Bannerflow, Flashtalking, Smartly Io предлагают сконструировать креативы и запустить рекламные кампании, исключая из огромной части процессов человека. Однако в марте российские пользователи потеряли возможность оплачивать полные версии продуктов.

Рынок автоматизации креативов в нашей стране пока только зарождается и альтернатив почти нет. Решение о блокировке в нашей стране сервисов Meta* сподвигло отечественные стартапы, такие как Creama, Optia AI, FastCreo, искать пользователей на зарубежных рынках.

Попробуйте угадать, какой дизайн был создан рукотворно, а какой — через сервисы?

Вариант слева был создан алгоритмами Creama. Баннер справа — SMM специалистом.

Сервисы для создания статичных креативов

Вместе со статичными изображениями роботы научились создавать продающие видеоролики для социальных сетей. Сервисы Supa, Invideo (сейчас в России доступна только бесплатная версия) автоматизируют процесс монтажа не только без применения видеоредакторов, но и без записи фрагментов.

База из миллиона заранее подготовленных футажей и элементов помогут реализовать пачку анимированных креативов за минуты. Плата за удобства небольшая. Например, премиум тариф SUPA обойдется компании в ежемесячные 990 рублей.

Помимо конструкторов, на рынке появляются полностью автоматизированные решения, анализирующие предлагаемый компанией посыл для рекламного креатива. Пока среди наиболее заметных сервисов выделяется Pictorу, получившая в прошлом году более $2 млн. инвестиций.

Попробуйте угадать, какой креатив был создан человеком, а какой — алгоритмами?

Первый дизайн рекламных креативов для Nike был выполнен с помощью ИИ технологий компанией Slon, а второй видеобаннер создал человек.

Сервисы для создания видеокреативов

Конструктор: SUPA;

Автоматизированное решение: Pictory.

К сожалению, пока на международном рынке не существуют действенных аналогов «живым» копирайтерам. К примеру, сервисы Anyword, Copyshark, Jarvis хоть уже и были опробованы такими крупными компаниями, как CNN, но не стали полной заменой человеку.

Более того, пока на российском рынке не представлены алгоритмы, которые успешно конструируют продающие тексты.

Выбираем между SMM-специалистом и ИИ

Учитывая насколько автоматизирован процесс разработки контента для социальных сетей, кажется, что SMM-менеджеры должны оказаться вне рынка труда совсем скоро.

Однако сегодня даже настройка автоматизированных сервисов — отдельная задача для человека. Незаметно для отстающих специалистов и бизнеса профессия трансформировалась в менеджера по автоматизации рекламы в социальных сетях.

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Шаблонные решения едва ли подойдут крупным компаниям, которые следят за уникальностью собственного бренда. Энтерпрайзу все еще нужны неповторимые баннеры от дизайнеров, видеоролики от продакшн студий и исследования от отдела маркетинга.

Однако даже крупный бизнес сегодня использует автоматизированные сервисы, как минимум для MVP-кампаний и тестирования гипотез.

В условиях роста технологий нынешнему «сммщику» необходимы знания в автоматизации собственной работы. Современные сервисы пока не могут полностью заменить работу живого специалиста, а владельцы бизнеса навряд ли найдут время на их настройку.

Как малому бизнесу, так и энтерпрайзу важно внедрять технологии автоматизации в связке с навыками квалифицированного сотрудника. Особенно сейчас, когда требования к ручной работе востребованны ввиду отсутствия доступа к популярным сервисам.

Современные сервисы — это дополнение навыков грамотного менеджера, и лишь немногим компаниям возможно обойтись без применения первых.

Кому стоит задуматься об автоматизированных решениях:

МСБ для быстрых и дешевых рекламных кампаний в сети;

Стартапам для запуска MVP Minimal Viable Product — минимально жизнеспособный продукт. ;

; Отделу маркетинга в крупном бизнесе, проверяющему теории в ограниченном времени;

B2C компаниям с большой линейкой продукции.

Кто может обойтись только специалистами:

Компании, которые хотят показать уникальную идентичность в сети;

Креативный бизнес без бюджета на крупные рекламные кампании в социальных сетях;

Государственные компании, ведущие новостной формат внутри сети.

* Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock / PHOTOCREO Michal Bednarek