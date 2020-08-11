Три мифа о многозадачности, которые могут навредить вашей эффективности

Однако на работе нам часто приходится переключаться между интеллектуальными задачами. Нам нравится думать, что мы очень много делаем, но исследования показывают: эта привычка может снизить продуктивность. Чтобы работать эффективнее, важно понимать, когда и зачем совмещать задачи.

Сейчас, когда границы между работой и личной жизнью стали как никогда зыбкими, многозадачность кажется естественным решением — порой сфокусироваться на чем-то одном просто невозможно.

Эксперты считают: если вам сложно сосредоточиться на одном задании, возможно, вы работаете неправильно. Чувство выполненного долга — это одно, но если вы даже не можете сконцентрироваться, это плохой знак для вашего долгосрочного профессионального прогресса.

Конечно, во время пандемии нам приходилось быть многозадачными. Однако иногда мы беремся за несколько дел сразу, даже если это не самое удачное решение. Осознав следующие три мифа, вы сможете распоряжаться временем эффективнее:

1. Чувство выполненного долга означает, что вы продуктивны

На самом деле это чувство обманчиво. Многозадачные люди часто становятся зависимы от этого цикла небольших достижений (которые обычно выполняются неоптимально), не понимая, что тратят на работу больше времени, чем если бы сосредоточились на одной задаче.

Такой подход называется монозадачностью — это означает, что нужно прекратить переключаться и сосредоточиться только на одном проекте.

2. Вы экономите энергию, переключаясь между задачами

Наоборот: переходя от одной умственной работы к другой, вы тратите не только время, но и энергетический ресурс.

При быстром переключении на следующий пункт из списка в голове остаются фантомные мысли о предыдущем задании — это называется «остаточное внимание». Хотя вы перешли к следующей задаче, мозг продолжает обдумывать предыдущую.

Даже бегло взглянув на статью во входящих сообщениях, можно «резко снизить когнитивные функции», говорит Кэл Ньюпорт, профессор компьютерных наук в Джорджтаунском университете.

Фото: Estrada Anton / Shutterstock

3. Чем больше вы практикуете многозадачность, тем лучше у вас получается

Журналист и редактор Fast Company Лидия Дишман признается, что раньше старалась быть многозадачной. Работая над избавлением от этой привычки, она поняла, что отвыкнуть от нее очень сложно, особенно в условиях, когда различные технологии борются за наше внимание, предлагая нам мгновенное удовлетворение.

В режиме многозадачности можно успешно выполнять только простые, хорошо известные действия. Другой сотрудник Fast Company Арт Маркман отмечает, что легкие и неинтеллектуальные задачи можно совмещать: часто они нам привычны и не загружают рабочую память.

Но если вам предстоит сложная работа, важно полностью на ней сконцентрироваться. Если вы пытаетесь выполнить две задачи одновременно, вряд ли результат впечатлит кого-то. «Скорее всего, вы их провалите», — говорит Маркман.

Согласно исследованиям, проведенным в Стэнфорде, чем больше люди работают в режиме многозадачности, тем больше их мозг привыкает быть рассеянным — и тем хуже им дается творчество или развитие эмоционального интеллекта. В некоторых случаях это даже может понизить IQ на несколько пунктов, и мозг станет функционировать на уровне восьмилетнего ребенка.

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Фото на обложке: Estrada Anton / Shutterstock