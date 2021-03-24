Илон Маск отверг подозрения в сборе данных через камеры автомобилей Tesla

Как сообщает Reuters, 20 марта на форуме China Development Forum Илон Маск сказал, что Tesla была бы закрыта, если бы ее автомобили использовались для шпионажа в Китае. Заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что Китай запретил военным и государственным служащим водить автомобили Tesla из соображений безопасности.

«Мы серьезно заинтересованы в том, чтобы сохранять конфиденциальность любой информации, — сообщил Маск. — Если Tesla будет использовать машины для шпионажа в Китае и любой другой стране, мы будем закрыты»‎.

19 марта жителям Китая, работающим в вооруженных силах, правительственных учреждениях и «государственных предприятиях в стратегически важных отраслях»‎, запретили ездить на автомобилях Tesla. Китай обеспокоен тем, что внешние камеры электрокаров, непрерывно ведущие запись, могут использоваться для сбора изображений, которые будут отправлены в США.

Китай представляет огромный рынок для Tesla. По данным Reuters, в прошлом году в стране было куплено 147445 электрокаров, что составляет 30% от общих мировых продаж компании.

Bloomberg также отмечает, что тон общения Tesla и ее лидера с американскими и китайскими властями отличается.

В прошлом месяце компания извинилась за то, что один из ее сотрудников обвинил китайскую электросеть в повреждении автомобиля клиента.

Однажды Маск повесил трубку во время разговора с председателем Национального совета по безопасности на транспорте США. А в прошлом году он спорил с властями округа Аламида, штат Калифорния, где расположен автомобильный завод Tesla, по поводу коронавирусных ограничений.

Источник.