«Преступление и наказание»: Маск отреагировал на признание россиянина в попытке кибератаки на Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке кибератаки на компанию-производителя электрокаров.

«Преступленiе и наказанiе», написал Маск в соцсети Twitter, вспомнив произведение русского писателя Федора Достоевского.

При этом предприниматель обратился к дореволюционной орфографии русского языка.

Напомним, что накануне Крючков признался, что пытался устроить взлом компьютерной сети Tesla в штате Невада. Для этого он попробовал подкупить русскоязычного сотрудника компании, предложив $1 млн за установку вредоносного ПО.

В случае успеха кибератаки задержанный намеревался вымогать у Tesla деньги угрозами о «сливе» данных. Теперь россиянину грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч. Приговор вынесут 10 мая.

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Фото: Naresh777 / Shutterstock