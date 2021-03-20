«Преступление и наказание»: Маск отреагировал на признание россиянина в попытке кибератаки на Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке кибератаки на компанию-производителя электрокаров.
«Преступленiе и наказанiе», написал Маск в соцсети Twitter, вспомнив произведение русского писателя Федора Достоевского.
Преступленіе и наказаніе— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021
При этом предприниматель обратился к дореволюционной орфографии русского языка.
Напомним, что накануне Крючков признался, что пытался устроить взлом компьютерной сети Tesla в штате Невада. Для этого он попробовал подкупить русскоязычного сотрудника компании, предложив $1 млн за установку вредоносного ПО.
В случае успеха кибератаки задержанный намеревался вымогать у Tesla деньги угрозами о «сливе» данных. Теперь россиянину грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч. Приговор вынесут 10 мая.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Naresh777 / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter