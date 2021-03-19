Россиянин признал свою вину в попытке кибератаки на Tesla за $1 млн

Россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке устроить взлом компьютерной сети Tesla в штате Невада. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

27-летний Крючков, после прилета в США по туристической визе, пытался подкупить русскоязычного сотрудника компании, предлагал $1 млн за установку вредоносного программного обеспечения. Но сотрудник не согласился и сообщил о планах хакера своему руководству, а те уже пожаловались в ФБР. Крючкова задержали в августе 2020 года в Лос-Анджелесе.

В случае успеха кибератаки, задержанный намеревался угрожать Tesla «сливом» данных, вымогая деньги. Теперь россиянину грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч. После отбывания срока в американской тюрьме его депортируют из страны. Приговор Крючкову федеральный суд США вынесет 10 мая, говорится в сообщении.

Ранее родственники и знакомые задержанного уверяли, что он никак не связан с областью информационных технологий и никогда не занимался программированием, уточнял РБК.

Недавно хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada по всему миру, они были установлены в том числе и на предприятиях Tesla.

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Фото: Sundry Photography / Shutterstock