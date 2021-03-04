Три причины, по которым китайцы выбирают местные электромобили, а не Tesla

В 2020 году поставки электромобилей от таких китайских стартапов, как Nio, Xpeng и Li Auto, значительно возросли, несмотря на общий спад во время пандемии. И хотя Tesla все еще преобладает на дорогах Китая, все больше местных жителей предпочитают электрокары местных брендов. CNBC решила выяснить причины возникновения этой тенденции. Вот какие факторы ей удалось обнаружить.

Конкурентные цены

Стоимость стала основным фактором. 42-летний Чен Инцзе приобрел внедорожник Li One от Li Auto в апреле 2020 года за $46 тысяч. По его словам, аналогичный вариант от Nio со всеми необходимыми характеристиками обошелся бы в два раза дороже. Стартовая цена Nio невысока, однако за многие функции взимается дополнительная плата. В 2019 году Чен приобрел G3 от Xpeng, а в июне 2020 года — электрокар BYD для своего отца.

Nio продает многие функции по модели подписки. Например, в прошлом году компания запустила программу «аккумулятор как услуга»‎: клиенты ежемесячно оплачивают заряд батареи, аналогично традиционным расходам на топливо.

29-летний Ван Цзинъянь сообщил, что Nio уделяет особое внимание обслуживанию клиентов. Он считает, что это стоит переплат, поскольку экономит его время от походов в мастерскую. Для него также был важен и ценовой фактор. В конце 2019 года Ван приобрел электромобиль Nio ES6 стоимостью около $70 тысяч, что намного дешевле, чем Lexus RX.

По словам Вана, у него не было возможности попробовать Tesla Model 3, но он и не получал хороших отзывов от знакомых, а некоторые пользователи сети рассказывали о плохом обслуживании в магазинах.

Длительность заряда

Еще одним важным фактором для китайских потребителей стала длительность пути, который автомобиль может проехать на одном заряде.

41-летний Чжан Чжэнь живет в холодной части Северного Китая. Он был обеспокоен тем, хватит ли электромобилю заряда, чтобы совершить поездку с включенной функцией обогрева. Поэтому осенью 2020 года его семья купила Li One с топливным баком для заряда батареи. Топливо увеличивает дальность езды со 180 до 800 километров на одном заряде.

По словам Чжана, его жена использует автомобиль в основном для того, чтобы отвозить детей в школу. Ежедневная поездка составляет около 10 километров. Детям также больше нравится электрическая машина: они могут смотреть мультики на встроенном экране.

Однако Чжан обнаружил, что электромобиль требует большего обслуживания в отличие от традиционного. Он решил не покупать такие машины, поскольку в Северо-Восточном Китае не хватает общественных инфраструктур для зарядки аккумуляторов.

Поддержка правительства

В качестве поддержки местного электротранспорта китайское правительство запустило программы субсидирования и сделало упор на создание национальной сети станций для зарядки.

Как утверждает один из основателей Future Capital Discovery Fund Минмин Хуанг, в отличие от США, в Китае у большинства авто нет фиксированных парковочных мест. Это затрудняет регулярный доступ к станциям для зарядки. Он считает, что лучшим вариантом развития для Китая на ближайшие 5-10 лет будет разработка систем увеличения дальности. Например, внедорожник Li One от Li Auto поставляется с топливным баков для зарядки аккумулятора в пути.

Кроме того, многие китайские водители выбирают электрокары из-за государственных программ, ускоряющих и упрощающих получение номерных знаков для электромобилей. Правительство принимает меры по сокращению перегруженности дорог и загрязнения воздуха в городах Китая, а поэтому местным жителям часто приходится ждать по несколько лет, чтобы приобрести номерные знаки для машин, работающих на топливе.

После почти года ожидания анонимная 27-летняя жительница города Ханчжоу решила приобрести электрокар Xpeng G3 стоимостью около $28 тысяч по государственным субсидиям, что соответствовало ее бюджету.

Однако на улицах Пекина, в котором номерные знаки также нелегко получить, автомобили Tesla все еще сохраняют популярность.

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