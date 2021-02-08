В 2021 году на китайском рынке может появиться Tesla Model 2

В 2021 году Tesla может запустить в продажу первую модель, разработанную в собственном конструкторском центре в Китае. Об этом сообщает Sina.com. Хэтчбек уже получил неофициальное название Model 2, его розничная цена может составить чуть менее $25 тысяч.

Стало известно, что Tesla начала сертификацию нового автомобиля для продажи в Китае. Sina.com пишет, что эта процедура начинается с оценки воздействия на окружающую среду. Австралийский автомобильный журнал The Driven отмечает, что Tesla может запустить продажи хэтчбека на базе Model 3 уже в 2021 году. Он уже получил неофициальное название Model 2.

По слухам, это первый автомобиль, разработанный в проектно-конструкторском центре Tesla. Model 2 будет производиться на новой сборочной линии, строящейся на гигафабрике в Шанхае.

Розничная цена автомобиля может составить 160 тысяч юаней или чуть менее $25 тысяч.

На данный момент Tesla не подтвердила и не опровергла это сообщение. Китайские СМИ отмечают, что новая Tesla меньшего размера будет официально представлена в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу. В интернете уже появилось несколько эскизов автомобиля. На Sina.com представлена концепция 5-дверного хэтчбека, которая похожа на готовый к выпуску автомобиль и напоминает Opel Astra.

Запас хода Model 2 может составить 350-450 км по циклу измерения NEDC, что почти в два раза меньше, чем по циклу EPA. Пока неясно, будет ли Model 2 продаваться в США, где местные потребители могут счесть автомобиль короче 5,5 м в длину слишком маленьким.

Однако в Европе, Африке, Индии и Южной Америке недорогой автомобиль вроде Model 2 мог бы быть чрезвычайно популярен. Тем временем, Tesla уже начала поставки Model 3 китайского производства в Европу.

На данный момент лидером по продажам среди электромобилей в Китае остается крохотный HongGuang Mini EV производства Wuling, совместного предприятия с General Motors. Так, в декабре 2020 года было продано 33 тысячи автомобилей под этим брендом и 23 тысячи Model 3. С другой стороны, базовая цена HongGuang — всего $5870, что означает, что этот автомобиль относится к совершенно другому сегменту рынка. Но если Tesla изменит позиционирование, она сможет добиться тех целей, которые поставила перед собой более десяти лет назад.

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