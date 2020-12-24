Девять серьезных недостатков Tesla 3

Tesla часто называют лидером на рынке электромобилей, однако у этой марки есть несколько неожиданных недостатков. Вот какие факторы нужно учесть перед тем, как приобрести себе электромобиль от этого производителя.

Обновления ПО вызывают привыкание

Если не обновлять программное обеспечение каждые 2-3 недели, у вас испортится настроение, и вы начнете капризничать.

Каждый владелец Tesla слишком быстро привыкает к обновлениям и уже не может без них обойтись.

Tesla можно использовать как подводную лодку

Илон Маск писал об этом в одном из твитов. По его словам, в течение короткого периода времени Tesla работает как лодка, потому что у электрокара нет воздухозаборника или выхлопа, которые нужно блокировать. Батарея, двигатель и электроника автомобиля защищены гидравлическим затвором. Разумеется, проверить это невозможно.

Поэтому теперь каждый владелец Tesla хочет протестировать ее под водой.

Вы беспокоитесь, что кто-то испортит машину

Многим владельцам Tesla знаком этот страх — что если кто-то оставит вмятину или повредит машину? Эта паранойя появляется сразу после того, как вы получаете автомобиль. Иногда это становится причиной странного поведения, например, перемещения с одного парковочного места на другое, потому что «так меньше шансов, что кто-то заденет машину».

Самые лучшие места находятся рядом с бордюром: они ограничивают количество автомобилей, которые могут встать рядом и так меньше вероятность, что другой водитель или пассажир слишком небрежно откроет дверь.

Негативные стереотипы о компании Tesla и ее автомобилях

Когда вы знаете, что разговор сейчас зайдет о Tesla или вашей машине, будьте готовы, что собеседник начнет говорить про пожары, вероятное банкротство компании, про то, что Илон Маск употребляет наркотики, «Автопилот» небезопасен, а дальности вождения недостаточно. И у вас не всегда будет настроение, чтобы помочь развеять заблуждения.

В любом случае, владеть Tesla было бы намного приятнее, если бы люди, которые решили обсудить с вами эту компанию или автомобиль, разбирались в вопросе, а не читали заказные разгромные статьи.

Sentry Mode расходует много энергии

Это функция, которая есть только у автомобилей Tesla. Помимо прочих функций, она позволяет делать видеозаписи, когда камеры и сенсоры фиксируют подозрительные действия рядом с машиной. В конце концов, иногда Tesla подвергаются нападению вандалов.

Sentry Mode помогает поймать злоумышленников или даже просто забывчивых и неосторожных людей, которые касаются машины. Однако на это уходит много энергии автомобиля.

У Tesla слишком хорошие игры

В машине хочется сидеть часами и играть в Stardew Valley и Beach Buggy вместо того, чтобы идти на работу.

Вам хочется водить нарисованную машину в игре, когда вы находитесь внутри настоящей машины. Это кажется нелогичным.

Вы слишком много фотографируете свою Tesla рядом с другими

Если уж на то пошло, вы просто тратите слишком много времени на снимки автомобиля.

Вам хочется поучаствовать в гонках

Однако вы знаете, в этом веке это уже неразумно, не безопасно и даже не повод для гордости. Вы также знаете, что за такое решение можно получить по голове от жены, что не очень безопасно, особенно во время гонки.

После Tesla вы не сможете ездить ни на каком автомобиле

Это ее крупный недостаток. Каждый раз, когда вам придется водить другой транспорт, вам покажется, что он сломан. И ваш ум будет постоянно напоминать вам, насколько эта другая машина хуже, чем Tesla — это просто раздражает.

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Фото на обложке: canadianPhotographer56 / Shutterstock