Мужчины и женщины по-разному воспринимают критику — исследование

Негативное мнение других людей может сильно сказываться на самооценке и даже стать помехой в достижении целей и поиске возможностей. Ученые выяснили, что женщины более склонны к интернализации — то есть чаще присваивают чужие оценки и мнения, превращая их в качества собственной личности. Рассказываем, почему это не всегда плохо и что делать организациям, чтобы корректно давать обратную связь.

Как негативная обратная связь влияет на уверенность в себе

Некоторые исследования показывают, что женщины хронически недооценивают свои способности, однако другие свидетельствуют о том, что и мужчины, и женщины нередко слишком оптимистично оценивают свою работу еще до того, как получают мнение со стороны.

Например, в исследовании 2012 года изучалось, как мужчины и женщины, обучающиеся на программах MBA, реагируют на мнение сокурсников об их лидерских качествах. Изначально студенты ставили себе более высокие оценки, чем окружающие, но после получения обратной связи корректировали их в сторону снижения.

Интересно, что женщины быстрее пересматривали свое мнение о собственных лидерских качествах, в то время как мужчинам на это требовалось больше времени.

«Эти результаты позволяют предположить, что женщины быстрее мужчин устраняют разрыв между самовосприятием и обратной связью с коллегами, проявляя таким образом бо́льшую чувствительность к социальным сигналам», — пояснила соавтор исследования Маргарита Майо в статье для Harvard Business Review.

Исследование 2021 года, опубликованное на сайте Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research — NBER), дало аналогичные результаты. Оно еще не прошло экспертную оценку, но показало, что и мужчины, и женщины переоценивали свои шансы на успешное прохождение устных и математических тестов.

Но, узнав, что их баллы ниже, чем у другого случайно выбранного участника, женщины были более сдержанны, чем мужчины, в суждениях о своих способностях и менее склонны к соперничеству.

«Мужчины корректируют свои ощущения в более позитивную сторону, даже если они не совсем соответствуют реальности», — говорит Кэтрин Коффман, одна из соавторов исследования NBER и доцент кафедры управления бизнесом Гарвардской школы бизнеса.

Плюсы и минусы самоуверенности

В связи с этим возникает интересный вопрос: что лучше — поддерживать завышенную самооценку или оценивать себя более реалистично?

Действительно, люди, демонстрирующие уверенность в себе, считаются более компетентными и уважаемыми, что, в свою очередь, помогает им обрести статус.

«На рабочем месте люди очень чувствительны к чужой уверенности, даже если эта уверенность не обоснована», — отмечает в своем докладе Кэмерон Андерсон, профессор менеджмента в Школе бизнеса Хаас Калифорнийского университета в Беркли.

Это означает, что мужчины могут получить карьерное преимущество, если критика им нипочем.

Однако проверять свою уверенность в себе полезно. Психолог Томи-Энн Робертс в статье 1991 года пишет, что женщины обычно воспринимают обратную связь как «возможность получить информацию о своих способностях», в то время как мужчины склонны к «самоуверенному подходу, который заставляет их отрицать информационную ценность чужих оценок».

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В долгосрочной перспективе, более серьезное отношение к негативной обратной связи дает женщинам больше шансов совершенствоваться и развиваться.

Коффман в исследовании NBER отмечает, что «точное представление о своих способностях может помочь нам принимать более правильные решения о карьере, специализации и целях».

Между тем, излишняя самоуверенность может дорого обойтись. Игнорирование обратной связи, «едва ли является рецептом успеха в долгосрочной перспективе», — написала соавтор Коффмана, Майо, в Harvard Business Review.

Если вкратце, женщины получат преимущество, если негативная обратная связь побудит их скорректировать свое самовосприятие до более точного. Но проиграют, если негативная обратная связь пошатнет их уверенность в себе настолько, что они откажутся от попыток продвижения по службе или бросят выбранную сферу деятельности.

Как компании могут решить проблему гендерного разрыва в обратной связи

Руководители, которые обычно предоставляют возможности инициативным сотрудникам, скорее всего, будут лишь способствовать гендерному неравенству. Поэтому Коффман рекомендует организациям «подумать о том, как наши институты и процедуры отбора талантливых людей могут в меньшей степени полагаться на самоуверенность сотрудников как сигнал о наличии способностей».

Это значит, что нужно меньше полагаться на самооценку людей, говорит она, и задавать вопросы типа: «Какой талант или навык нам действительно важен? И что является его хорошим и доступным мне показателем?».

Женщинам часто рекомендуют работать над уверенностью в себе, но это личное решение, а проблема носит системный характер. Коффман считает: «Не следует возлагать на женщин бремя ответственности за то, чтобы они как-то с этим справились».

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