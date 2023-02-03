Эксперимент: как научить себя мыслить позитивно

Кажется, что оптимистам проще: они легко добивается цели, больше нравятся людям, а их жизнь веселее — по крайней мере, со стороны. Автор WSJ Рэйчел Файнцейг попыталась позитивнее взглянуть на мир, используя приложения и психологические приемы. В материале — об итогах ее эксперимента.

От природы я скорее пессимистка. Мне привычнее мыслить саркастично и цинично, строить негативные прогнозы и сомневаться в себе.

И поэтому в праздники, когда я сказала: «Это будет отличный год! Не могу дождаться, когда вернусь к рутине», муж посмотрел на меня с недоверием. Хватаясь за соломинку, я добавила: «Я так рада, что мы помыли холодильник в выходные!».

Это был первый день моего эксперимента, попытки демонстрировать оптимизм и жизнерадостность, которых мне всегда не хватало. Кажется, что оптимистам проще: они легко добивается цели, больше нравятся людям, а их жизнь веселее — по крайней мере, со стороны.

Возможно, если бы я была позитивнее, коллеги иначе бы на меня реагировали? Возможно, моя жизнь складывалась бы удачнее? Как бы реагировал мой муж на просьбу вынести мусор, с раздражением или с энтузиазмом? Январь — отличное время, чтобы это выяснить. Но придется приложить некоторые усилия.

Исследователь позитивной психологии Мишель Гилан предупредила меня, что, хотя мы можем заставить мозг смотреть на мир по-другому, «нельзя заставить себя быть счастливее».

Подсказки приложения

Я решила начать свой эксперимент с программы, которая обещала сделать за меня тяжелую работу. В октябре онлайн-ассистент Grammarly запустил функцию, которая помогает профессионалам преобразовывать категоричные письма, сообщения в Slack и текст в Google Документах в позитивные, располагающие и уверенные послания.

За $12 в месяц сервис, более известный тем, что помогает 30 млн пользователей правильно использовать запятые и заглавные буквы, предоставит рекомендации по тону и прочие советы.

Хотите признаться руководителю: «Я понятия не имею, как это сделать»? Всплывающее окно Grammarly предложит более оптимистичный вариант: «Я пытаюсь разобраться, как это сделать».

Не успеваете подготовить отчет к среде? Кортни Наполс, глава по языковым исследованиям компании, советует написать: «Я смогу отправить отчет не раньше среды».

«Вместо того, что вы не можете сделать, скажите, что в ваших силах» — советует она.

Продукт не использует эмодзи и восклицательные знаки. Как рассказывает Наполс, компанда не хотела слишком смягчать сообщения.

Для меня как для пользователя это было проблемой. Было тяжело видеть, как программа предлагает убрать мои «вроде как», «просто интересуюсь» и «может быть», посчитав их маркерами нерешительности. А вдруг меня посчитают высокомерной из-за прямого тона? Хотя редактор нормально отреагировал на сообщение, я опасалась переступить границу или написать что-то грубое.

Я думала, что смогу притворяться, пока не добьюсь результата. Но мне требовалось по-настоящему почувствовать себя уверенной и позитивной.

Улыбка зеркалу

У Гилан было несколько идей. Она предложила ежедневную практику благодарности: записывать три новых, конкретных и хороших события, которые происходили каждый день. Также я получила совет писать короткое сообщение кому-то из близких — друзьям, семье, людям, которыми я восхищалась, — чтобы поблагодарить их.

Вспоминая смех моей дочери перед сном или о том, как мне повезло сесть на поезд раньше, чем ожидалось, я чувствовала тепло и благодарность. Отправка позитивных сообщений в мир поднимала мне настроение, даже когда email известному автору остался без ответа.

В офисе я протестировала еще один прием от Джилан — начать разговор с чего-то хорошего, а не с жалоб. Когда коллеги спросили, как прошли праздники, я рассказала о недавнем шоу «Дисней на льду», умолчав, что кого-то позади нас вырвало и что два светящихся сувенира обошлись мне в $70. В свою очередь, я обнаружила, что рассказ вызвал у коллег более оживленную реакцию.

Андреа Войницки, тренер по коммуникациям для руководителей, рекомендовала мне разместить на мониторе компьютера стикер со смайликом и словом «энтузиазм!». Я также поставила на стол зеркало, чтобы напоминать себе улыбаться во время рабочих звонков. Этот прием используют некоторые сотрудники отделов продаж и колл-центров.

«По вашему голосу люди могут слышать, что вы улыбаетесь», — объяснила мне доктор Войницки.

Она предложила использовать в разговоре такие фразы, как «очень рада» и «с нетерпением жду», отметив, что энтузиазм и уверенность могут вызвать симпатию и доверие к себе. Я отправила колонку редакторам, пометив, что она забавная, хотя и не была в этом уверена.

Доверять... громче?

Позже на этой неделе мне нужно было связаться с няней. Я боялась, что она проигнорирует мои сообщения и не придет, и использовала прием, который Джамиль Заки, директор лаборатории социальной неврологии Стэнфордского университета, называет «громким доверием».

Он подразумевает, что мы говорим другому человеку, как рассчитываем на него, и выражаем свою признательность. И это должно повлиять на его поведение, мотивируя его быть именно таким, как вы хотите.

Казалось, что мои чистосердечные признания слегка обескуражили няню: я написала, как сильно мы ее любим, что мы знаем, как хорошо она заботилась о детях, а она ответила простым «Ок». И все же она пришла.

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Труднее всего было, когда дела действительно пошли плохо. Например, когда я получала отрицательные отзывы на работе или была вынуждена целых пять дней в одиночестве справляться с детьми, пока мой муж был в отъезде. На один день я вообще забросила попытки сохранять оптимизм, беспрестанно жалуясь и посылая ехидные сообщения.

Я держала свой эксперимент в секрете. Но в итоге рассказала обо всем нескольким оптимистичным друзьям и обратилась к ним за помощью. Одному я пожаловалась, что осталась одна с детьми, но он увидел в этом возможность провести с ними больше времени.

Как ему удается сохранять оптимизм? Он объяснил, что он «проноик» — это выдуманное слово, которое обозначает противоположность «параноика». Он верит, что существует глобальный заговор в его пользу.

Мне вряд ли когда-нибудь удастся увидеть все в таком свете. Но я поняла, что не обязательно полностью менять себя, чтобы получить преимущества оптимизма. В конце концов, Джилан, исследователь позитивной психологии, заверила меня, что даже небольшая степень участия тоже может укрепить отношения. К тому же, кому захочется общаться с тем, кто постоянно находится в хорошем настроении?

«На самом деле это довольно скучно», — говорит она.

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Фото на обложке: hudzaqwan / Shutterstock