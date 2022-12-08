Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Netflix позволяет некоторым пользователям видеть контент раньше всех — но есть нюанс

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

В секретном клубе Netflix Preview Club состоят 2 тысячи пользователей, которые могут просматривать контент до премьеры, а их отзывы могут повлиять на итоговую версию фильма или сериала. К началу 2023 года число членов клуба планируется увеличить на десятки тысяч. Об этом пишет the Wall Street Journal.

Netflix позволяет некоторым пользователям видеть контент раньше всех — но есть нюанс

Как сообщает издание, ранее программа использовалась для сбора отзывов на фильм 2021 года «Не смотри вверх», который был просмотрен 152 млн раз и побил рекорд по количеству недельных просмотров. Хотя источники, близкие к работе над фильмом, не подтвердили, что в него вносились или не вносились какие-либо правки, такая практика существует.

Согласно порталу Variety, программа была запущена в мае 2021 года, и ее участники получают 6 месяцев для просмотра новинок и заполнения опросника. От них требуется сохранять конфиденциальность и подписать соглашение о неразглашении.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В служебной записке компании, которую цитируют СМИ, говорится, что участники программы «представляют разнообразные точки зрения».

Пока неясно, как именно происходит отбор, но в ветке на форуме Reddit некоторые пользователи писали, что получали на email приглашения присоединиться, а затем их направляли в специальный аккаунт на Netflix с доступом к невыпущенному контенту.

 The Wall Street Journal пишет, что расширение численности клуба — часть стратегии Netflix, направленной на то, чтобы получить максимальную вовлеченность за счет затрат на создание эксклюзивного контента.

Читайте по теме:

Netflix против всех: кризисная стратегия стриминга

Сейчас у стримингового сервиса 223 млн подписчиков, но первые два квартала этого года он терял пользователей, и начал восстанавливать аудиторию лишь в 3 кв. 2022 года. Несмотря на спад, годовой бюджет на шоу и фильмы $17 млрд не был изменен.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
  2. 2 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
  3. 3 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
  4. 4 Цзя Юэтин, глава LeEco: Мы надеемся превзойти Apple
  5. 5 Цифры дня. Юный хакер получил $10 000 от Facebook
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ