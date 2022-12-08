Netflix позволяет некоторым пользователям видеть контент раньше всех — но есть нюанс

В секретном клубе Netflix Preview Club состоят 2 тысячи пользователей, которые могут просматривать контент до премьеры, а их отзывы могут повлиять на итоговую версию фильма или сериала. К началу 2023 года число членов клуба планируется увеличить на десятки тысяч. Об этом пишет the Wall Street Journal.

Как сообщает издание, ранее программа использовалась для сбора отзывов на фильм 2021 года «Не смотри вверх», который был просмотрен 152 млн раз и побил рекорд по количеству недельных просмотров. Хотя источники, близкие к работе над фильмом, не подтвердили, что в него вносились или не вносились какие-либо правки, такая практика существует.

Согласно порталу Variety, программа была запущена в мае 2021 года, и ее участники получают 6 месяцев для просмотра новинок и заполнения опросника. От них требуется сохранять конфиденциальность и подписать соглашение о неразглашении.

В служебной записке компании, которую цитируют СМИ, говорится, что участники программы «представляют разнообразные точки зрения».

Пока неясно, как именно происходит отбор, но в ветке на форуме Reddit некоторые пользователи писали, что получали на email приглашения присоединиться, а затем их направляли в специальный аккаунт на Netflix с доступом к невыпущенному контенту.

The Wall Street Journal пишет, что расширение численности клуба — часть стратегии Netflix, направленной на то, чтобы получить максимальную вовлеченность за счет затрат на создание эксклюзивного контента.

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Сейчас у стримингового сервиса 223 млн подписчиков, но первые два квартала этого года он терял пользователей, и начал восстанавливать аудиторию лишь в 3 кв. 2022 года. Несмотря на спад, годовой бюджет на шоу и фильмы $17 млрд не был изменен.

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