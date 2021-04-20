Эксперт опасается, что Neuralink сможет продавать когнитивные данные

На прошлой неделе Neuralink показала видео с чипированной обезьяной, играющей в пинг-понг силой мысли. Компания принадлежит Илону Маску и занимается разработкой нейронных имплантатов. В будущем эту технологию можно применять для лечения проблем с памятью и движением. Однако существуют опасения, что Neuralink будет использовать данные для личных целей, как и другие технологические компании.

Впервые нейробиологи разработали и продемонстрировали технологию по контролю разума приматов еще десятилетие назад. Тем не менее разработка Neuralink показала растущую значимость компании в общественной сфере, а также вызвала важные вопросы по поводу конфиденциальности, владения данными и биомедицинской этики.

Несмотря на возможность применять мозговые чипы для лечения проблем с памятью и движением, Сьюзан Шнайдер, когнитивный психолог и директор Центра разума будущего (Center for the Future Mind) Атлантического университета Флориды, обеспокоена их широким распространением в будущем.

Шнайдер в течение многих лет критиковала планы Илона Маска в отношении Neuralink. В 2019 году она сравнила с самоубийством слияние человеческого разума и ИИ, которого ожидает Маск от нейронного импланта.

Недавно Шнайдер сообщила: «‎без должной регуляции мысли и биометрические данные могут быть проданы тому, кто предложит большую цену»‎.

Неврологические данные, собранные в рамках медицинского эксперимента или лечения, защищены такими положениями, как Акт о мобильности и подотчётности медицинского страхования США. Однако компании, подобные Neuralink, юридически не ограничены в сборе когнитивной информации через нейронный имплантат потребителя и ее продаже. Это позволит реализовать более агрессивную версию тактики Facebook по монетизации данных.

Такие технологии появятся лишь в далеком будущем. Однако они могут опередить нормативные акты, защищающие общественность, и это вызывает опасения.

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