Почему пора прекратить покупать новую одежду и начать беречь старую

Когда-то заштопанная вещь указывала на бережливость хозяев. В эпоху ответственного потребления все больше людей снова предпочитают не выбрасывать одежду, а продлевать ее жизнь, и заметная штопка становится символом протеста и модным заявлением.

Заштопать вещь так, чтобы это было видно, — это не просто починить дыру, это протест против культуры потребления, способ сохранить историю вещи и сделать модное заявление. Нам нравится новая одежда, но мало кто знает, откуда она взялась. Речь не о футболке из Uniqlo или вещи, которую раньше носила ваша сестра. Одежда — сложное явление. Чем больше она изнашивается, тем уникальнее она становится. Наш гардероб становится продолжением нас самих. У многих из нас есть удачливое платье или счастливые носки для спорта, или пальто, которое великолепно смотрится на вешалке, но ужасно сидит.

Одежда «меняет наш взгляд на мир и взгляд мира на нас», — писала Вирджиния Вулф.

Одежду носит каждый человек на планете — и этот процесс на нее влияет. Проблема не только во множестве уже произведенных вещей, сколько в том, что каждый год производится и продается примерно 50 млрд новых предметов одежды. Они нам уже не нужны, но мы покупаем, потому что хотим быть модными.

Чтобы изучить природу нашей потребности в таких количествах одежды, обратимся к иерархии потребностей Абрахама Маслоу. Универсальные первичные потребности находятся в основании пирамиды, а в ее вершине — самореализация. Мы сможем удовлетворить потребность только после того, как обеспечим базовые нужды.

Вопрос в том, какое место в иерархии потребностей занимает одежда. В первую очередь она предназначена для того, чтобы нам было тепло и никто не арестовал нас за нарушение общественного порядка. Но мода — это больше, чем базовые потребности. Трудно отнести одежду и к фактору личной безопасности — одеваясь некрасиво или нехорошо, мы вряд ли подвергаем себя угрозе.

Третий уровень пирамиды Маслоу — потребность в любви. Она заставляет нас не просто выбирать базовую одежду, но подчеркивать принадлеэность к какому-то сообществу, будь то униформа, кроссовки Yeezy, сумочка Chanel 2.55 или розовая шапка с кошачьими ушками. Нам хочется быть замеченными и завоевать уважение. Поэтому мода — другими словами, одежда, которая нам не нужна, но которую мы действительно хотим, — потребность, которая всего на 1-2 уровня выше, чем базовые.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

Чтобы решить проблему избыточного потребления, мы не можем просто избавиться от желания носить новую одежду — это противоречит нашей природе. Нужны новые решения.

Производство одежды — одна из самых загрязняющих и эксплуатирующих отраслей промышленности, которая создает масштабные отходы и использует низкооплачиваемый труд, но приносит огромные деньги fashion-магнатам.

Простой покупатель не может решить эти проблемы, но когда мы совершаем покупку, мы голосуем своим кошельком. Сопротивляясь желанию купить некачественную дешевую вещь, мы выступаем в роли активистов.

Забота о тканях — такое же важное и личное дело, как здоровое питание. Производство одежды вредит экологии даже больше, чем производство продуктов питания, и, возможно, ископаемое топливо. Изменить подход к одежде проще и дешевле, чем менять эту индустрию: каждый из нас может покупать реже, но более качественную одежду, выбирать винтаж и обмениваться вещами. И не забывайте чинить вещи.

Новый, более экологичный и экономичный подход к моде — революция стиля, которая не противоречит человеческой природе.

Источник.

Фото на обложке: Antlio / Shutterstock