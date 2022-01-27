Snap представил новые функции для AR-шопинга

26 января в Snapchat обновились возможности AR-шоппинга: раздел Shopping Lenses теперь работает «под управлением каталога продуктов» от брендов, а они сами получают больше данных для развития маркетинга. Snap, владелец Snapchat, уже давно активно развивает технологии дополненной реальности, что может дать ему конкурентное преимущество перед другими социальными сетями.

Обновления сделали AR-шопинг удобнее для покупателей. Теперь они видят основную информацию о продукте, например его стоимость и варианты цветов, которая обновляется в реальном времени. Кроме того, после виртуальной примерки отображается карточка продукта Lens Product Cards с его описанием и ссылкой для покупки.

В свою очередь, бренды получат больше данных о том, как работают их AR-функции. Теперь аналитика поступает в режиме реального времени — как объясняет Snap, раздел Shopping Lenses напрямую связан с каталогом продуктов компаний.

Благодаря этому бренды и маркетологи смогут получать информацию быстрее и на ее основе продумывать стратегию таргетинга и развития продукта. Это также позволит им определять, какие продукты больше всего привлекают молодую аудиторию Snapchat — поколение Z и миллениалов.

Фото в тексте: Snap

До запуска Snap провела тестирование «управляемых каталогом» Shopping Lenses вместе с несколькими брендами, в том числе Ulta Beauty и MAC Cosmetics.

Как сообщает Ulta Beauty, в течение двух недель с помощью обновленной функции пользователи Snapchat совершили покупки на $6 млн и примерили товары свыше 30 млн раз.

Продукцию MAC Cosmetics примерили 1,3 млн раз по стоимости в $0,31 за примерку. Кроме того, число покупок среди женщин увеличилось в 17 раз, узнаваемость бренда — в 2,4 раза, а показатель намерения совершить покупку (purchase intent) — в 9 раз.

С помощью «свайпов» и жестов покупатели могут просматривать и примерять косметику, одежду, украшения и аксессуары — это технологическая альтернатива шопингу в офлайн-магазинах. Ее использует все большее число онлайн-брендов, не имеющих физических точек, а также традиционные ритейлеры, которые стремятся привлечь молодую аудиторию.

Фото в тексте: Snap

Snap также упрощает создание AR-версии товара в Shopping Lenses. В прошлом году компания запустила для этого бесплатный инструмент, но в нем не было готовых шаблонов. Теперь, по заявлениям Snap, AR-товар можно сделать за пару минут благодаря обновлению Lens Web Builder. Сейчас эта возможность доступна только косметическим брендам, но в ближайшие месяцы распространится и на другие.

В последние месяцы Snap активно инвестирует в развитие AR-шопинга и стремится сделать его более важной частью пребывания в Snapchat.

В прошлом году компания обновила Scan — функцию на базе компьютерного зрения. Она позволяет пользователям «сканировать» товар через камеру смартфона, чтобы узнать более подробную информацию о нем. С помощью Scan также можно определять ингредиенты, а затем находить рецепты, в которых их можно использовать.

Snap также приобрела стартап Fit Analytics за $124 млн, который помогает покупателям находить подходящую им одежду и обувь в онлайн-магазинах.

В прошлом октябре компания объявила о запуске студии Arcadia для разработки AR-технологий, которые могут работать на различных платформах, в том числе за пределами Snapchat.

Согласно данным Snap, AR-шопинг, похоже, нравится молодой аудитории. В рамках бета-тестирования, в котором участвовали свыше 30 брендов, пользователи Snapchat примерили товары более 250 млн раз. Функция увеличила показатель намерения совершить покупку в 2,4 раза, а продажи выросли на 14%.

Свыше 200 млн пользователей ежедневно взаимодействуют с AR-функциями в Snapchat, включая те, что не затрагивают шопинг.

Развитие AR-технологий также может повысить конкурентное преимущество Snap по сравнению с компаниями, которые делают больший акцент на видеошопинг, продажи через инфлюенсеров и покупки в приложении (как, например, Instagram).

Snap также надеется, что функции таргетинга Lens помогут компаниям повысить доход от рекламы, на который повлияли обновления конфиденциальности Apple. Это привело к тому, что доходы Snap в третьем квартале 2021 года оказались ниже ожиданий Уолл-стрит: $1,07 млрд вместо прогнозируемых $1,10 млрд.

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