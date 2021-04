Поиск молодых талантов через соцсети: кейс Maersk

Структура кампании и первые результаты

С точки зрения привлечения талантов Maersk напрямую конкурирует с компаниями по всему миру, подобными Google и Facebook. Maersk необходимо заполнить целый ряд вакансий на четырех ключевых рынках: на родине в Копенгагене, а также в США, Великобритании и Индии. В частности, в Индии в ближайшие пару лет появятся сотни предложений о работе.

Чтобы решить эту проблему, судоходный гигант в сотрудничестве с Havas UK разработал кампанию под названием All the way. Она состоит из двух частей и демонстрирует преимущества работы в Maersk. Кампания уже стартовала в Snapchat, а также тестируется в Facebook, Instagram и LinkedIn. В зависимости от результатов, она также охватит TikTok и Reddit.

В первой части был представлен музыкальный клип Together, all the way, герои которого читают реп, танцуют с коробками и говорят о «стремлении соединить мир, чтобы у каждого была возможность торговать, расти и процветать».

В других роликах показаны реальные сотрудники, которые рассказывают о себе и своей работе. К середине марта кампания достигла следующих показателей в Snapchat.

431 тысяча просмотров клипа.

290 тысяч переходов.

CTR составил 1,9%.

Средняя стоимость перехода — около $0,83.

Индия лидирует по числу кликов (176,3 тысячи).

94% контента охватило таланты моложе 35 лет.

«За первые пару недель стало ясно, что Snapchat работает», — рассказывает глава корпоративного брендинга Maersk Сэм Поултер. Он планировал запустить кампанию на этой площадке еще несколько лет назад, но посчитал, что время было неподходящим.

«Истории, в которых сотрудники рассказывают о своей работе и любви к компании, получают много поддержки, как через органический трафик, так и платные социальные сети», — добавляет он.

Продуманная стратегия и ее цели

Кампания All the way разворачивалась в Snapchat в четыре этапа.

В ноябре были выпущены тизеры из видеоклипа Together, all the way.

До новогодних праздников показывались четыре рекламы по мотивам видео.

Январь и февраль были посвящены историям сотрудников.

В марте рассказывалось о работе и обязанностях персонала.

Главная цель кампании — повысить осведомленность среди потенциальных сотрудников, а также изменить представление о бренде Maersk среди тех, кто уже с ним знаком. Основными темами были разнообразие, устойчивость и цифровизация.

Контент перенаправляет пользователей на сайт вакансий Maersk и микросайт, посвященный историям сотрудников.

По словам главного аналитика eMarketer Джиллиан Райан, придерживаться продуманной стратегии крайне важно. Она предупреждает: попасть в Snapchat легко, но так же легко все испортить.

«Это не место для экспериментов, — рассказывает Райан. — Для начала нужно определиться, какую группу вы хотите охватить, как вы это сделаете и какую историю бренда стремитесь рассказать. Вам нужны ресурсы для создания этого контента в долгосрочной перспективе, чтобы добиться результатов».

Успехи и неожиданная критика

Maersk решила не разворачивать рекламную кампанию в Twitter. Однако именно здесь транспортный гигант получил много внимания, хотя и нежелательного. Новое направление и подача контента вызвали негодование на родине компании в Копенгагене.

«Заявляют, что все это не похоже на основной бренд», — рассказал Поултер. Но по его словам, кампания получила на 87% положительный отклик по всему миру, а также помогла заполнить вакансии, сохранив при этом верность своим ценностям.

Райан из eMarketer не удивлена такому успеху и утверждает, что это лишь один из последних примеров того, как быстро развивается B2B-маркетинг. «Существует заблуждение, что B2B всегда находятся в тени брендов, напрямую обращенными к покупателю. Пандемия показала, насколько гибкими могут быть B2B-компании», — сказала она.

