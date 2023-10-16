В Испании построят новый технологичный город — вот как он будет выглядеть

Строительство планируется завершить через 20 лет, а первый его этап — примерно через 5 лет. На него будет потрачено около $20 млрд.

В Европе построят с нуля новый город под названием Элизиум Сити (Elysium City), что с древнегреческого означает «рай». Его площадь составит около 12 кв. км, он будет работать на солнечной энергии и продвигать экологичный транспорт.

Элизиум станет первым в Европе городом с циркулярной экономикой. Он будет расположен рядом с водохранилищем, примерно в 2,5 часах езды к юго-западу от Мадрида.

Изначально концепция города была совершенно другой. В 2018 году планировалось построить подобие американского Лас-Вегаса — Евровегас — с отелями класса люкс, казино, тематическими парками и торговыми центрами.

Фото в тексте: Gensler

Но потом началась пандемия, которая поставила под сомнение то, что в дальнейшем людей будут привлекать подобные места.

Фото в тексте: Gensler

Так Евровегас превратился в Элизиум. Согласно новому плану, разработанному международной архитектурной компанией Gensler, помимо казино и отелей класса люкс, в городе будут располагаться гавань, спортивный комплекс и исследовательский центр.

Электроэнергия будет поступать от трех фотоэлектрических станций площадью 260 га.

В городе можно будет передвигаться только на электрокарах и средствах индивидуальной мобильности, таких как велосипеды и электросамокаты.

Водоочистное сооружение поможет орошать зеленые зоны и выращивать пищу.

30-40% территории оставят нетронутыми.

Город будет разделен на несколько районов, соединенных сетью «зеленых» коридоров.

Главная проблема для города, который строится с нуля, заключается в том, чтобы обеспечить его органичное развитие, а его жителям привить чувство общности.

Фото в тексте: Gensler

Как утверждает директор по дизайну Gensler Карлос Кубильос, на протяжении нашей истории процветающие города по всему миру имеют общую черту — в них люди объединяются вокруг источника воды или плодородной почвы. Эта концепция воплощена в Элизиуме, поскольку он расположен на берегу водохранилища Гарсиа де Сола. Кубильос считает, что если раскрыть дух этого места и предоставить людям прочную основу, они продолжат развивать его сами.

Строительство планируется начать с самого экономически прибыльного района — развлекательного, — чтобы создать рабочие места. Затем появятся спортивные и образовательные учреждения, объекты оздоровительного туризма, а после будут расширяться жилые районы.

Другими словами, изначально город будет похож скорее на Евровегас, чем на Элизиум. Вопрос лишь в том, станет ли он когда-нибудь древнегреческим раем, как обещают рендеры, или же останется таковым только для любителей азартных игр.

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Фото на обложке: Gensler