Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Astroscale запустила аппарат, который будет убирать космический мусор

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Японская компания Astroscale хочет избавиться от облака космического мусора, которое вращается вокруг нашей планеты и представляет реальную угрозу космическим аппаратам. Для этого Astroscale запускает собственный спутник, который будет бороться с мусором с помощью магнитного крюка.

Astroscale запустила аппарат, который будет убирать космический мусор

По данным Quartz, 22 марта Astroscale запустила новый вид спутника под названием End of Life Services by Astroscale-demonstration (ELSA-d). ELSA-d будет использовать мощный магнит, чтобы хватать другие спутники и сбрасывать их на более низкую орбиту, где они буду сгорать при входе в атмосферу. ELSA-d будет безопасно располагаться на более высокой орбите в ожидании следующей миссии.

Проблема, с которой сталкиваются такие компании, как Astroscale, заключается в том, что они попадают в достаточно новую индустрию. Уже выведенные на орбиту спутники практически никем не обслуживаются. Поэтому у других компаний и космических агентств нет причин создавать  легкие в обслуживании спутники.

Бен Рид, бывший руководитель отдела исследования космоса в НАСА, сравнивает проблему с дилеммой курицы и яйца. Пока что массовое обслуживание космических аппаратов отсутствует.

Однако вскоре ситуация может измениться благодаря ELSA-d от Astroscale и инициативе по дозаправке спутников от американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

Кроме того, как отмечает Quartz, компания OneWeb Satellites планирует разместить магнитные панели, как у ELSA-d, на своей системе спутников широкополосной связи. Вероятно, в дальнейшем это может запустить тренд на создание спутников, пригодных к ремонту.

Источник.

Фото на обложке: Dotted Yeti / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Газпром» и «Роскосмос» расширят сотрудничество по вопросам спутниковых систем
  2. 2 «Роскосмос» начнет исследовать Луну и дальний космос
  3. 3 В США показали беспилотник для быстрого запуска спутников в космос
  4. 4 «Роскосмос» запросил 1,5 трлн рублей на создание аналога спутниковой системы Starlink от Илона Маска
Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2021

Invest Day от Astana Hub

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

Все ВОЗМОЖНОСТИ