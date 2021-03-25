Astroscale запустила аппарат, который будет убирать космический мусор

Японская компания Astroscale хочет избавиться от облака космического мусора, которое вращается вокруг нашей планеты и представляет реальную угрозу космическим аппаратам. Для этого Astroscale запускает собственный спутник, который будет бороться с мусором с помощью магнитного крюка.
По данным Quartz, 22 марта Astroscale запустила новый вид спутника под названием End of Life Services by Astroscale-demonstration (ELSA-d). ELSA-d будет использовать мощный магнит, чтобы хватать другие спутники и сбрасывать их на более низкую орбиту, где они буду сгорать при входе в атмосферу. ELSA-d будет безопасно располагаться на более высокой орбите в ожидании следующей миссии.
Проблема, с которой сталкиваются такие компании, как Astroscale, заключается в том, что они попадают в достаточно новую индустрию. Уже выведенные на орбиту спутники практически никем не обслуживаются. Поэтому у других компаний и космических агентств нет причин создавать легкие в обслуживании спутники.
Бен Рид, бывший руководитель отдела исследования космоса в НАСА, сравнивает проблему с дилеммой курицы и яйца. Пока что массовое обслуживание космических аппаратов отсутствует.
Однако вскоре ситуация может измениться благодаря ELSA-d от Astroscale и инициативе по дозаправке спутников от американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.
Кроме того, как отмечает Quartz, компания OneWeb Satellites планирует разместить магнитные панели, как у ELSA-d, на своей системе спутников широкополосной связи. Вероятно, в дальнейшем это может запустить тренд на создание спутников, пригодных к ремонту.
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