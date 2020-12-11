В США показали беспилотник для быстрого запуска спутников в космос

Американская компания Aevum, занимающаяся космической логистикой, представила дрон Ravn X. С его помощью планируется запускать с воздуха небольшие полезные грузы, в том числе спутники, на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает Techcrunch.

По заявлению компании, беспилотник сможет работать практически при любой погоде и запускать по спутнику каждые три часа.

Отмечается, что дрон является одним из самых больших в мире. Его длина составляет около 25 метров, высота — 5,5 метров, размах крыльев — 18 метров. Максимальная взлетная масса беспилотника — 25 тонн. При этом он может горизонтально взлетать и садиться на полосу длиной всего 1,6 километров.

Дрон использует традиционное авиационное топливо. Он сможет подниматься на высоту от 9 до 18 тысяч метров. Там закрепленная на нем ракета со спутником будет отделяться. Спутник отправится на орбиту, а беспилотник вернется на землю.

Запуск ракеты с борта самолёта — не новое решение. Так, например, отправляется в космос корабль Unity компании Virgin Galactic. Но, в отличие от аналогов, Ravn X летает без пилота.

«Весь этот процесс более или менее полностью автономен, и это позволяет нам в основном снизить затраты на рабочую силу примерно на 90%», — отмечает основатель стартапа Джей Скайлус.

Компания еще не провела свой первый испытательный полет. Сейчас она работает над сертификацией летной годности. Вместе с тем, у Aevum уже есть заказы на Ravn X, в том числе подписаны контракты с правительством США на сумму более $1 млрд.

Первая миссия беспилотника запланирована на конец 2021 года. С его помощью в космос будет запущен малый спутник ASLON-45 для Космических сил США. По данным издания, у компании также есть контракт с Центром космических и ракетных систем ВВС США на 20 миссий дрона. По словам Скайлуса, поставки серийных Aevum клиентам уже начались.

Фото: Techcrunch