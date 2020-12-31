«Наша цель — выращивать новые Яндексы и Сберы»: как организована работа программы «Московский акселератор»

На первый взгляд может показаться, что главная проблема венчурного рынка — в неготовности инвесторов к высокорисковым активам. Однако намного острее стоит вопрос масштабирования проекта — без внешней поддержки 76% стартапов сталкиваются с различными барьерами, от недостатка финансирования до сложности продвижения продукта.

Программа «Московский акселератор» призвана наладить взаимодействие между отраслевыми лидерами и молодыми предпринимателями, задействуя ресурсы города. О создании и особенностях акселератора, и о том, как он меняет бизнес-ландшафт, рассказала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора, руководитель направления «Бизнес» Агентства инноваций Москвы.

Как все начиналось

Летом 2019 года встал вопрос о поддержке малого инновационного бизнеса. И тогда мы, Агентство инноваций Москвы, в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер» создали простой и удобный инструмент, объединивший цепочку «стартап-корпорации/инвесторы-город». При его создании мы рассмотрели лучшие практики лидеров Кремниевой долины, таких как MassChallenge, 500 Startups и TechStars, а затем видоизменили их под российские реалии.

Ксения Борбачева, заместитель генерального директора, руководитель направления «Бизнес» Агентства инноваций Москвы

Фото: «Московский Акселератор»

На тот момент в Москве уже работало несколько акселераторов, но мы сделали ставку на нашу уникальность: остальные брали в расчет только «взрослый» бизнес и само стартап-сообщество, тогда как мы «вписали в уравнение» и город. Государство и корпорации помогают формулировать проблему и поддерживают предпринимателей, а потом внедряют в свои системы лучшие решения. При этом ни правительство, ни корпорация по итогам акселератора не претендуют на долю или на вмешательство в операционную деятельность. Эффективность этой модели подтверждается результатами: в отличие от аналогичных акселераторов, которые организовали в первый год работы в среднем 3,4 трека, мы запусктили 7 программ.

Если кратко сформулировать наши «УТП», это будут универсальность, независимость и открытость. «Московский акселератор» — площадка для инновационных проектов самых разных форматов из самых разных отраслей, мы помогаем осуществлять всевозможные бизнес-коллаборации, а участие трех сторон нивелирует ряд рисков, в том числе связанных с интеллектуальными правами.

Выжимка ресурсов, которую дает участие в программах, ускоряет развитие бизнеса — это проиллюстрировал первый трек «Цифровые сервисы», который мы запустили в конце 2019 вместе с «Яндексом». Его финалисты запустили 33 пилотных проекта, заручившись поддержкой лидеров рынка. Возьмем стартап Garpix Load System — интегрированную систему для оптимального планирования складских помещений — сейчас с ним работают X5 Retail Group и Владивостокский морской торговый порт. Или, например, робот-оценщик ApRbot — этот проект стал частью программы для выхода на международные рынки Global Pilots. Еще один выпускник первого трека, школа цифрового творчества Кодабра, заключила контракты с «Мегафоном», «Ростелекомом», Mail.ru, Ozon, SAP и другими. В целом участники этого трека привлекли инвестиций более чем на 50 млн рублей.

Взгляд изнутри

Стартап-акселераторы — это место, где потенциал проекта получает «гормон роста», где в короткие сроки на предпринимателей «сваливается» активное менторство, доступ к технологиям, финансирование, инновационное сообщество. Чтобы закрепить эффект и убедиться, что компания сможет дальше двигаться сама, экосистема «Московского акселератора» предусматривает три глобальных этапа: так называемую «песочницу», акселерационную программу и постподдержку. Цель «Песочницы» - поддержка и развитие проектов, которые не прошли в «Московский акселератор» или только хотят попробовать принять участие в программе. Такой инструмент позволяет сформировать вечнозеленую экосистему высокотехнологического предпринимательства через непрерывное развитие инновационных проектов. Акселерационная программа состоит из отбора участников, 10-недельного «бустинга», и реализации пилотных проектов на площадках города и корпораций. Суть третьего этапа (постакселерационной программы) — поддержка положительной динамики бизнеса в течение еще полугода. Для этого проводятся воркшопы, трекшн-митинги и питч-сессии, организовываются регулярные встречи с инвесторами и экспертами.

Если систематизировать, участие в треках «Московского акселератора» открывает следующие возможности:

Ускорение роста бизнеса, увеличение метрик, поиск новых клиентов и выход на международный рынок;

Знакомство с лидерами рынка, предпринимателями, инвесторами и потенциальными партнерами;

Тестирование новых бизнес-идей с гарантированным фидбеком.

А для корпораций и города это отличная возможность проверить бизнес-идеи и сохранить свои ресурсы, найти подходящее решение и применить его в своей экосистеме, ускорить внедрение инноваций. Кстати, партнеры могут не только запускать собственные треки под свои конкретные задачи, но и принимать участие в коллаборативных треках с другими крупными компаниями.

В целом, роль «старших братьев» сводится к нескольким важным шагам:

Формирование трека и привлечение инновационных компаний к участию;

Финансирование акселерационной программы;

Экспертная и информационная поддержка;

Пилотирование решений;

Индивидуальная поддержка самых перспективных проектов.

Фото: «Московский Акселератор»

Трекшн 2020

У «Московского акселератора» нет узкой специализации, выбор отрасли для нового трека зависит от нужд корпоративного партнера. Например, пандемия спровоцировала запрос на Medtech, как со стороны бизнес-игроков, так и со стороны города. Развитие цифровых экосистем «пропушило» Fintech и Legaltech. В фокусе и Promtech. А в следующем году ожидается рост востребованности решений для умного города.

Мы учитываем эти факторы при запуске программ. В 2020 году успешно провели несколько важных треков, и уже запланировали следующие.

Biomed T ech

Эту программу мы запустили вместе с компаниями «ХимРар» и «Инвитро». По итогам программы 30 стартапов-выпускников, специализирующиеся на биомедицинских технологиях, привлекли инвестиций на сумму больше 90 млн рублей и заключили 30 договор о пилотном тестировании. Например, компания СИНАПС заключила договор с ИФАРМА — сейчас стартап помогает корпорации с извлечением параметров из неструктурированных медицинских документов. Еще один выпускник трека, PGX2, протестировал в «Центральной клинической больнице» систему, подбирающую правильную дозировку лекарств. Онлайн-платформа для цифровизации исследований и диагностики Rosmed привлекла финансирование от ФРИИ на развитие на зарубежных рынках.

Fin T ech

Партнерами этого трека стали Ассоциация ФинТех и семь крупнейших российских банков. Эксперты отобрали 32 стартапа из сферы банковских и финансовых продуктов и провели 512 встреч с менторами, 237 консультаций с отраслевыми экспертами, 106 встреч с банками-партнерами, 8 онлайн-воркшопов и 5 мастермайндов. По итогам программы стартапы запустили пилотные проекты с партнерами трека на сумму больше 12 миллионов рулей.

Mar T ech

Этот акселератор был посвящен технологиям, повышающим эффективность маркетинга — совместно с «МегаФоном» наши кураторы выбрали 30 стартапов из 383 проектов по пяти разным направлениям. По итогам программы 13 выпускников заинтересовали бизнес-заказчиков компании «Мегафон».

Build T ech (идет прием заявок)

В этом треке заявки принимаются до 24 января. Вместе с компанией «Северсталь» мы ищем стартапы с перспективными решениями для строительной отрасли.

Engineering T ech (идет прием заявок)

В начале декабря мы запустили эту программу с Национальной инжиниринговой корпорацией — подать заявку на участие можно до 7 февраля. Результаты будут оглашены также в мае 2021.

Отраслевой акселератор с ГК «Росатом» (идет прием заявок)

В середине декабря мы запустили совместный отраслевой акселератор с ГК «Росатом» — для «энергичных» стартапов из сферы неядерных технологий (речь идет о разработках в сфере накопления энергии, ТЭК, переработки отходов и так далее). Лучшие выпускники получат возможность запустить пилоты на площадке госкорпорации. Прием заявок продлится до 5 февраля 2021.

Фото: «Московский Акселератор»

Новые треки

На 2021 мы запланировали запуск треков по направлениям Smart City (в категориях «Умный дом». «Транспорт и мобильность», «Безопасность» и «Экология»), а также Digital Industry c «Трубной металлургической компанией». Еще прорабатываем направления Сommtech, Retailtech, Edtech & Hrtech, Sport&Cybersport, Digital Health.

Всего «Московского акселератор» выпустил более 100 технологических компаний, помог найти им инвесторов среди ключевых игроков российского бизнеса и с запуском на глобальных рынках. Сейчас мы работаем над тем, чтобы успешные запуски встали на поток. В наших планах доказать на примере Москвы, что стартапы могут менять облик рынка и города к лучшему, и масштабировать эту модель и на другие города.