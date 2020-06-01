Австралийка Джо не тратит деньги уже пять лет. Вот как ей это удается

В марте 2015 года австралийка Джо Немет уволилась с должности специалиста по развитию общин, и с тех пор она не получает и не тратит деньги. Джо самостоятельно выращивает еду и работает на чужих участках в обмен на жилье.

«Есть известная цитата: “Живи просто, чтобы другие могли просто жить”. Можно сказать, что это мой девиз», — говорит она.

У Джо нет своего дома, она годами обходится без горячей воды, новой одежды и мобильного телефона и при этом не чувствует себя обделенной. О своем опыте она рассказывает в блоге Jo Low Impact. Вот несколько советов Джо для тех, кто хочет попробовать новый образ жизни.

Использовать бартер вместо денег

Джо признает, что полагается на доброту окружающих, предлагая свои услуги в качестве платы за крышу над головой. Первые три года своего безденежного существования она жила в сараях в обмен на помощь по хозяйству или уход за детьми.

Два года назад Шэрон, подруга Джо, овдовела, и их вдвоем пригласили переехать в дом. Они назвали дом Монтегю в честь мужа Шэрон и поставили цель к 2023 году полностью обходиться без ископаемого топлива.

«Мы обеспечиваем друг другу приятную компанию и поддержку, — говорит Джо. — Шэрон ходит на работу, а я занимаюсь хозяйством. Дома ее ждет готовая еда и чистая одежда, так что это беспроигрышный вариант».

Какое-то время Джо жила в сарае из металлолома. Фото: Саманта Тернбул / ABC North Coast



Джо нравится принятый в их доме принцип распределения дел и ресурсов. Она признает, что такой образ жизни подходит не всем, но считает, что каждый может попробовать пересмотреть свои потребности и расходы.

«Во многих современных семьях некому заниматься домом, и это большая проблема, — считает Джо. — В нуклеарной семье взрослые постоянно работают, и им приходится покупать больше вещей, чтобы обеспечивать необходимый комфорт. Когда кто-то полноценно занимается домом, гораздо легче экономить ресурсы — как свои, так и планеты».

Обмениваться вещами

Уход с работы — это достаточно радикальный шаг, но Джо предлагает и более простые решения. Например, она с радостью обменивается разными вещами — от семян до кухонной утвари.

«Устойчивые социальные связи и возможность обмена с соседями позволяют мне обходиться без денег уже пять лет, — говорит Джо. — Сообществу гораздо проще быть самодостаточным, чем его отдельным участникам. Мы не можем делать все сами, поэтому взаимодействуем с окружающими».

В эпоху социального дистанцирования в этом помогут соцсети и онлайн-платформы.

Ничего не выбрасывать

Когда Джо начала жить без денег, она оценила пользу вещей, оставленных другими: например, собирала салфетки и остатки мыла в кафе.

В разгар пандемии коронавируса такое вряд ли возможно, но Джо считает, что сам тип мышления может пригодиться. Привыкнув находить новое применение вещам, она построила домик из металлолома, сделала печь из старых кирпичей и топила ее ветками.

Выращивать еду

Джо проводит много времени в саду, выращивает фрукты и овощи и держит куриц, чтобы не покупать яйца. Она говорит, что курицы — идеальные домашние животные: их можно кормить отходами, поэтому на их содержание не требуются деньги.

Учитывать опыт бабушек и дедушек

Джо говорит, что одна из основ ее образа жизни — принять свою «внутреннюю бабушку»:

«Мы используем технологии, которые были в ходу несколько десятилетий назад — это была скромная и простая жизнь, — говорит она. — Люди чинили вещи, находили для них новое применение, редко совершали покупки и спокойно относились к б/у предметам».

Просить о помощи

Джо не получает выплат от государства, но признает необходимость помощи в трудные времена. Когда у нее возникли проблемы с зубами, ей пришлось обратиться к местному стоматологу.

«Мне повезло, что я живу в Австралии, где люди с низким или нулевым доходом могут пользоваться государственными медицинскими услугами, — говорит она. — Получая что-то бесплатно, я считаю своим долгом убедиться, что не усложняю жизнь другим. Живя просто, я не только поддерживаю своих близких, но и помогаю планете».

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Фото на обложке: Джо Немет