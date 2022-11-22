Не полагайтесь только на них: 7 недостатков фитнес-приложений

Приложения для фитнеса часто обещают, что помогут быстро прийти в форму и сформировать спортивные привычки. Но это работает не для всех: некоторые забрасывают занятия через пару недель или даже не открывают приложение после скачивания. В материале — 7 причин, почему не стоит возлагать надежды только на фитнес-сервисы и трекеры.
Могут быстро наскучить
Некоторые фитнес-приложения предлагают однообразные программы, привлекая пользователей специальными предложениями и дешевыми тарифами. Другие обещают «простые» тренировки, с которыми можно справиться всего за несколько минут.
Такие упражнения быстро надоедают. А когда первоначальный интерес угаснет, вы просто забудете о том, что скачивали приложение.
Недостаточно мотивируют
В отличие от спортзала, групповых занятий и личного тренера, приложения дают гораздо меньше мотивации. Если не установить напоминания на телефоне, о тренировке можно легко забыть.
Некоторые сервисы также активно рекламируют свой необычный интерфейс и предлагают вознаграждения, такие как бейджи и токены. Однако такие функции скорее направлены на то, чтобы привлекать пользователей, а не поддерживать их интерес к спорту в долгосрочной перспективе.
Лишены персонализации
Все мы уникальны, и не существует универсальной программы, которая подходит абсолютно каждому. Поэтому приложения, которые не учитывают в рекомендациях физическую подготовку и цели пользователя, приносят мало пользы.
Не всегда учат выполнять упражнения правильно
Хороший фитнес-инструктор обязательно обучит правильной технике выполнения упражнений. А вот приложения не всегда справляются с этим, особенно если не демонстрируют процесс визуально. И конечно, они не заметят, если вы что-то делаете неправильно, и не предоставят обратную связь.
По этой причине такие сервисы лучше использовать лишь в качестве руководства, прислушиваясь к своему телу и советам профессионалов.
Не побуждают заниматься в полную силу
Некоторые фитнес-приложения считывают данные с носимых устройств. Но даже это не всегда мотивирует: технологии постоянно улучшаются, но по-прежнему не всегда правильно интерпретируют движения.
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Обмануть умные часы можно разными способами. Например, они могут посчитать, что пользователь занимается физическими упражнениями, даже если он просто лежит на диване и размахивает рукой.
Не всегда хорошо защищают личные данные
При регистрации приложения для фитнеса часто запрашивают доступ к персональным данным, в том числе к имени, электронной почте, дате рождения и даже фото. Иногда они также предлагают подключить аккаунты в социальных сетях. Делиться такой информацией следует с осторожностью.
Препятствуют социализации
От занятий дома в одиночестве можно почувствовать себя изолированным, что негативно сказывается на психическом здоровье. Но не спешите записываться в тренажерный зал, если хотите найти единомышленников. Некоторые фитнес-приложения также предлагают функции для общения и возможность приглашать друзей.
Фото на обложке: ArtRoms /
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