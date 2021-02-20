Как Nvidia защищает геймерские видеокарты от майнеров

Ажиотаж вокруг криптовалют привел к подорожанию и нехватке игровых видеокарт: их раскупают для майнинга, и геймеры не успевают приобрести девайс. Чтобы исправить ситуацию, Nvidia искусственно снизит мощность GeForce RTX 3060, а также выпустит CMP специально для майнеров.

Ограничение вычислительной мощности будет контролироваться интеллектуальными драйверами GeForce. По словам Nvidia, они определяют, когда карта используется для майнинга, а затем снижают скорость хэширования. Это уменьшает эффективность майнинга криптовалюты примерно на 50%.

Nvidia заверяет, что ограничения вступают в силу только при обнаружении алгоритмов майнинга. В своем блоге компания отметила, что это решение дает возможность большему количеству геймеров и создателей контента приобрести карты за $399.

«GeForce RTX представляют передовые технологии, такие как трассировка лучей в реальном времени, технология масштабирования изображений с ИИ-ускорением DLSS, сверхбыстрый рендеринг Reflex для наилучшего тайминга системы и многое другое. Все адаптировано для потребностей геймеров и тех, кто создает цифровые продукты», — рассказывает Nvidia.

Это хорошая новость для игрового сообщества, поскольку стоимость предзаказа на RTX 3060 стремительно взлетела еще до ее официального выпуска. Видеокарта для ПК была анонсирована во время презентации Nvidia на CES 2021. У новинки будет та же архитектура Ampere и ядро трассировки лучей второго поколения, как и других продуктов серии RTX 3000.

Nvidia также объявила о выпуске карты CMP (Cryptocurrency Mining Processor) для майнинга криптовалюты.

Такая карта не предназначена для графики, а также в ней отсутствуют выходы на дисплей. Это позволяет улучшить воздушный поток и охлаждение в процессе майнинга.

Конструкция подходит для установки в Mining Rig — устройства для добычи криптовалют.

Компания надеется, что новинка станет мощным инструментов для майнеров, а GeForce RTX достанутся геймерам.

«Создание продуктов, удовлетворяющих особые потребности клиентов, дает им наибольшую ценность», — считают представители компании.

Карты CMP будут продаваться через уполномоченных партнеров. Однако их стоимость пока не раскрывается.

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