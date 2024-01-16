«Это катализатор имиджа»: стартапы на Олимпиаде 2024 года в Париже

Олимпийские игры предоставляют французским стартапам самые разные возможности, от партнерств с крупными корпорациями и заканчивая прямым сотрудничеством с МОК. Так крупные игроки получают доступ к передовым технологиям, а инновационные команды — шанс заработать репутацию и продемонстрировать свои возможности на международной площадке.

Ожидается, что в течение двух недель мероприятие соберет 16 млн посетителей и более 200 стран-участниц. До церемонии открытия Олимпиады осталось чуть более 6 месяцев, и французские стартапы настроены принять в активное участие.

Их разработки используются для решения грандиозных логистических задач, связанных с событием такого масштаба.

Это крупная бизнес-возможность для стартапов — фактически, контракты и партнерские отношения на миллиарды евро охватывают широкий спектр услуг, начиная от спортивной инфраструктуры и заканчивая общественным питанием, мобильностью, развлечениями и туризмом.

Для малого бизнеса это также означает беспрецедентный рост репутации.

«Это катализатор имиджа. Если вы покажете, что можете справиться с Олимпийскими играми, вам все по плечу» — говорит Эмили Газо, CEO Alltheway, стартапа, предлагающего услуги по доставке багажа из городских центров.

Работа с МОК

Как известно Международный олимпийский комитет (МОК) — неправительственная организация, которая управляет Играми уже более века, — не особенно благосклонен к стартапам. Он сотрудничает в основном с крупными транснациональными корпорациями, которые могут платить огромные суммы за права рекламировать себя в качестве партнеров по играм, такими как Coca-Cola, Deloitte или Visa.

Одному французскому стартапу все же удалось встать в один ряд с ними. Стартап Kinomap, который предоставляет виртуальную среду для занятий в закрытых помещениях, недавно заключил лицензионное соглашение с МОК, которое позволит предоставлять пользователям компании те же виртуальные маршруты, что и олимпийским спортсменам.

Стартап ожидает, что это позволит создать до 1 млн новых учетных записей пользователей в течение следующих 7 месяцев, что сопоставимо со средним показателем в 400 тыс. новых учетных записей в год.

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В этом тренажерном зале работают только виртуальные тренеры

CEO Kinomap Филипп Мойти признается: партнерство с МОК открыло путь в высшую лигу, но создало немало трудностей. Небольшой компании, где работают около 30 человек, потребовалось выложить огромную сумму за лицензию (стоимость не разглашается), а на продвижение партнерского проекта придется потратить немало ресурсов в плане маркетинга и продаж.

«Мы очень малы, чтобы делать то, что мы делаем. У других компаний-партнеров есть команды из 20 человек, работающие только над этим проектом. Если бы я выделил 20 человек, в Kinomap некому было бы работать», — считает Мойти.

Партнерство с МОК остается недостижимым для большинства малых предприятий. Гораздо доступнее Paris 2024, орган, отвечающий за организацию Олимпийских игр во французской столице.

Это частная компания, которая состоит из нескольких членов, включая МОК, но она подотчетна центральному правительству Франции. Она управляет государственными контрактами на сумму почти €5 млрд — сделками, которые она обязалась частично передать малому бизнесу со всей страны.

Согласно организации, на сегодняшний день предприятия малого и среднего бизнеса получили до 1200 контрактов в рамках публичных тендеров. Один из них был заключен с французским спортивным стартапом Sport Heroes. Он предоставит приложение для олимпийского «Марафона для всех» — забега на 42 км, открытого для широкой публики.

Однако, в отличие от партнеров МОК, эти компании не имеют права публично позиционировать себя как поставщиков Олимпиады.

Партнерство с крупными игроками

Для некоторых стартапов Олимпиада стала реальной возможностью сотрудничать с гигантами, которым требуется повысить качество услуг в период интенсивной деятельности. Например, стартап по логистике багажа Alltheway подписал партнерские соглашения с оператором парижского аэропорта Groupe ADP и компанией общественного транспорта RATP.

«Эти компании не отличаются гибкостью, они не могут внедрять инновации так быстро, поэтому они обращаются к стартапам, чтобы увеличить ценностное предложение для Игр. Сейчас крупные игроки серьезно инвестируют в инновации» — объясняет CEO Alltheway Эмили Газо.

Она ожидает, что в июле-августе 2024 года Alltheway вырастет втрое.

Аналогичным образом, Квентин Бракерс де Хьюго, основатель HostnFly — стартапа, предоставляющего услуги консьержа при аренде жилья, такие как передача ключей и уборка, — говорит, что компания ведет переговоры с поставщиками жилья, в том числе Airbnb, которые надеются расширить свое предложение во время Игр.

HostnFly уже видел, что количество объявлений об аренде жилья в Париже для Игр на платформе увеличилось в четыре раза, и основатель ожидает, что Олимпиада принесет до €8 млн — примерно 15-20% оборота компании в 2024 году.

По словам обоих основателей, французское правительство сыграло значительную роль в содействии переговорам между стартапами и крупными корпорациями. Прошлым летом, например, Министерство финансов запустило программу French Travel Tech: ее цель состояла в том, чтобы обеспечить стартапам в туристическом секторе шанс воспользоваться бизнес-возможностями во время Олимпийских игр.

Как HostnFly, так и Alltheway приняли участие в программе, предоставив компаниям прямой доступ к высшему руководству крупных игроков.

«Идея заключалась в том, чтобы дать возможность партнерствам развиваться в контексте Игр и максимизировать выгоды для стартапов», — говорит Бракерс де Хьюго.

Стартапы в области безопасности

Следующим летом во французскую столицу хлынет поток туристов, поэтому безопасность — еще один сектор, которому правительство уделяет большое внимание. Здесь также ожидается, что стартапы сыграют важную роль.

За безопасность Игр отвечает местное Министерство внутренних дел, которое еще в 2020 году объявило, что будет работать совместно с частным сектором над экспериментами с новыми технологиями, которые показали потенциал для обеспечения безопасности мероприятия. Правительство пообещало, что треть соглашений заключат с предприятиями малого и среднего бизнеса и стартапами.

Особенно перспективной выглядит технология использования камер на базе ИИ. Они могут распознавать конкретные события, такие как аномальная плотность толпы или начало пожара. В прошлом году был принят неоднозначный новый закон, разрешающий экспериментальное использование технологии в целях безопасности во время Олимпийских игр и до марта 2025 года.

Для обеспечения наблюдения с ИИ во время Игр власти выбрали три французских стартапа — Wintics, Videtics и ChapsVision.

Основатель Wintics Маттиас Улье отмечает, что сделка может принести компании дополнительный оборот до €4 млн — и это реальный стимул для малого бизнеса, который участвовал в тендере наряду с некоторыми из «крупнейших охранных компаний страны».

«Это дает нам легитимность на совершенно новом рынке. И это действительно привлекает внимание к нашей компании. Для нас Игры — отличная международная витрина» — говорит Улье.

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