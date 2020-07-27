Как пандемия повлияла на нашу дружбу с коллегами

Когда из-за коронавируса офисы начали закрываться, многие оптимистично предполагали, что работа в дистанционном режиме не продлится долго. Но по мере того, как мы продолжаем трудиться из дома, представители многих отраслей считают, что рабочее место уже не будет таким, как прежде. Автор The Atlantic Николь Мо встретилась с несколькими офисными сотрудниками, которые начали работать удаленно, и узнала, как перемены повлияли на их отношения с коллегами.

Раньше долгий рабочий день мы могли компенсировать общением с коллегами в офисе. Так, до карантина Хизер Коди, 30-летняя сотрудница некоммерческой организации учителей Оклахомы, любила ходить на обед вместе с коллегами. Два — пожелавших остаться анонимными в этом тексте — маркетолога 27 и 23 лет из Сан-Франциско регулярно встречались в офисе, чтобы пить чай и гадать на Таро.

«Большая часть моей работы — это рассылка электронных писем и подготовка документов. Нет ничего привлекательного или захватывающего в задачах, из которых состоит мой день, — сказал 27-летний респондент. — Работать намного приятнее, когда есть возможность общаться с людьми... пока я отправляю бесконечные емейлы».

Дружить с другими сотрудниками необязательно, однако в опросе Университета Оливе Назарен 2018 года 82% респондентов сообщили, что у них на работе есть по крайней мере один приятель, а почти 30% — что могут назвать коллегу лучшим другом. Некоторые из самых популярных ситкомов тысячелетия посвящены выходкам сотрудников, у которых нет другого выбора, кроме как объединиться, проводя вместе по 40 часов в неделю.

Энни Макки, автор книги «Как быть счастливым на работе: сила цели, надежды и дружбы», считает, что эти отношения возникают, потому что они удобны и необходимы — мы прикладываем минимальные усилия и получаем то, что нам нужно.

Иногда приятельские отношения существует только в пределах офиса, а иногда длятся и вне графика, и коллеги становятся нам настоящими друзьями.

Эшли Роуз Янг, 32-летний историк из музея в Вашингтоне, округ Колумбия, часто встречалась с друзьями по работе вечером и в выходные. 23-летний маркетолог считает, что коллеги вошли в число его самых близких друзей: «Я нашел по-настоящему хороших людей, с которыми можно поделиться личными историями. Их волную я, а не только мои рабочие результаты».

Согласно исследованиям центра Гэллапа, наличие на работе близкого друга повышает удовлетворенность, продуктивность и даже лояльность сотрудника к компании; с другой стороны, одиночество в офисе может повлиять как на профессиональное, так и на личное благополучие. Без случайных разговоров в коридоре и длительных обеденных перерывов во время пандемии мы можем почувствовать себя более изолированными, считает Хилла Дотан, исследователь организационного поведения в Тель-Авивском университете.

«Работая виртуально, мы лишаемся социальной составляющей работы», — говорит Дотан.





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Лишившись общих пространств и ритуалов, нам приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать отношения, которые когда-то были такими удобными. Коди поддерживала связь со своими друзьями по работе через FaceTime и текстовые сообщения. Но она признает, что будучи матерью-одиночкой и воспитывая 5-летнего ребенка, поддерживает отношения очень избирательно. «Есть те, кому я буду отвечать на сообщения независимо от времени. Есть те, кому я не буду отвечать, если рабочий день уже закончился», — сказала она мне.

Как и любые отношения на расстоянии, дружба на удаленной работе зависит от того, какие усилия прилагают их участники.

Социальный психолог Эвелин Р. Картер до начала пандемии уже работала удаленно около года. Она считает, что такая дружба важна — это может облегчить чувство стресса и отчуждения, которые появляются в изоляции.

Друзья Янг помогли ей справиться с переходом на дистанционный режим. Они регулярно устраивают обеды в видеочате, переписываются в течение дня и даже вместе посещают онлайн-занятия. «Такие встречи за обедом, как у нас с подругами ... напоминают мне, как мы встречались в коридоре офиса», — рассказывает Янг. Друзья рассказывают, что они действительно стали ближе во время пандемии.

Маркетологи, упомянутые выше, также перенесли свои запланированные встречи в видеочат — но пока они дружили, 27-летний респондент отметил, что отношения с многими из друзей с работы стали более формальными. «Когда вы в основном сосредоточены на работе, коллег уже не позвать прогуляться», — говорит он. Его общение с многими из офисных друзей свелось к минимальному обсуждению задач. Теперь он проводит больше времени в одиночестве или с друзьями из колледжа и школы, с которыми ему удобнее планировать свои дела.

Люди не просто стремятся поддерживать приятельские отношения с коллегами, когда переходят на удаленную работу: они борются за сохранение дружбы в разгар пандемии. Почти 70% участников одного из опросов заявили, что пандемия была самым напряженным периодом их карьеры.

Работники по всей стране испытывают эмоциональное выгорание, симптомы депрессии и недостаток энергии.

Когда трудно даже просто соблюдать дедлайн, кажется, что поддерживать дружеские отношения не так важно или просто невозможно. Многие потеряли приятелей из-за массовых увольнений или боятся сами потерять место, а кто-то в критической ситуации начал вести себя не так, как положено «настоящим друзьям». Для нас очень болезненно верить, что отношения были подлинными и доверительными, а потом осознать, что это не так».





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Но не всем нужна поддержка коллег. Для некоторых переход на удаленный режим работы и снижение социализации были полезны и помогли сконцентрироваться на задачах. Выигрывают и те, кто хотел восстановить баланс между работой и личной жизнью и посвятить больше времени отношениям вне офиса.

«Существует негласное правило: когда мы работаем удаленно, мы не должны тратить время на отношения», — говорит Макки.

Если раньше Коди нравилось обедать по два часа, то поработав дома она поняла, что предпочла бы сократить время перерыва, чтобы закончить рабочий день немного раньше. Ей дороги ее коллеги, но она считает: «Причина, по которой вы сделали их своими лучшими друзьями, заключается в том, что именно с ними вы проводите все свое время».

Согласно недавнему опросу Gartner, 74% компаний планируют постоянно наращивать долю работающих дистанционно после пандемии. Если сотрудники не будут ежедневно встречаться в общих зонах офиса, им будет не так легко завязать отношения.

Офисная дружба может стать более редким явлением, но, вероятно, мы все еще будем прилагать усилия, чтобы встретиться с теми, кто нам по-настоящему близок. Вполне возможно, что одинокие работники перенаправят энергию, освободившуюся от общения с коллегами, на семью, хобби и близких друзей.

Рост числа удаленных работников может означать, что хорошие отношения с коллегами больше не играют чрезмерной роли в нашей социальной и профессиональной жизни — и что они становятся более похожими на нормальную, настоящую дружбу.

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