Жители России назвали самые важные качества коллег

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что профессионализм — это наиболее ценное качество сотрудника, по мнению его коллег. Также работники обращают внимание на уважение к труду и ответственность сослуживцев. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Работы.ру».

Опрос проводился в июле 2020 года среди работающего населения России старше 18 лет. В нем приняли участие 4400 человек по всей стране. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.

На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм — его выбрали 47% опрошенных. В топ-5 также вошли:

уважение к другим людям и их труду — 40%;

ответственность — 34%;

помощь в трудных ситуациях — 29%;

заинтересованность в качестве работы — 28%.

Менее ценными для респондентов оказались такие качества коллег, как доброжелательность, отзывчивость, пунктуальность и предпринимательский склад ума.

В варианте «Другое» 2% опрошенных отметили умение коллег работать в команде.

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