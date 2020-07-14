Жители России назвали самые важные качества коллег
Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что профессионализм — это наиболее ценное качество сотрудника, по мнению его коллег. Также работники обращают внимание на уважение к труду и ответственность сослуживцев. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Работы.ру».
Опрос проводился в июле 2020 года среди работающего населения России старше 18 лет. В нем приняли участие 4400 человек по всей стране. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа.
На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм — его выбрали 47% опрошенных. В топ-5 также вошли:
- уважение к другим людям и их труду — 40%;
- ответственность — 34%;
- помощь в трудных ситуациях — 29%;
- заинтересованность в качестве работы — 28%.
Менее ценными для респондентов оказались такие качества коллег, как доброжелательность, отзывчивость, пунктуальность и предпринимательский склад ума.
В варианте «Другое» 2% опрошенных отметили умение коллег работать в команде.
Фото: Unsplash
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