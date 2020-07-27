Четыре способа застраховать карьеру в период нестабильности

Мы чувствуем себя уязвимыми, потому что не можем контролировать ситуацию в здравоохранении или экономике. Но когда речь заходит о нашей карьере, не стоит сидеть сложа руки. Эти четыре совета помогут каждому специалисту застраховать карьеру даже в период нестабильности.

Из-за пандемии даже профессионалы с вроде бы надежной работой задумались, как защитить себя от кризиса. Консультант по маркетинговой стратегии Дори Кларк изучала этот вопрос более 20 лет. Сначала это было необходимостью: ее уволили за день до трагедии 11 сентября. Позже Кларк решила описать свой опыт в книге «Персональный ребрендинг. Как изменить свой имидж, сохранив репутацию».

1. Работайте над своим социальным капиталом

Как правило, у большинства профессионалов однородная сеть контактов. Это прекрасно — но лишь до некоторых пор. В сложные времена нам требуются всевозможные знакомства — с людьми разного возраста, обладающими разными навыками и разным жизненным опытом. Сейчас самое время сознательно искать тех, кто познакомит вас с новыми идеями и методиками в благополучный период и будет полезен во время кризиса: поделится видением рынка или даже поможет с работой. В конце концов, знакомство с тысячей человек в вашей компании или в вашей отрасли не поможет, если всех их тоже уволят.

У руководителя из сферы туризма будет больше шансов быстро найти новую работу, если у него есть связи в сферах, не так сильно зависящих от экономики, например, в стриминге или логистике. Начните наращивать свой социальный капитал со знакомых, окружение которых отличается от вашего. Например, можно устроить виртуальный ужин с двумя организаторами: каждый пригласит по половине гостей, чтобы они могли перемешаться. Это особенно полезно, если второй хост не работает в вашей компании или отрасли. Например, вы можете пригласить друга по колледжу, кого-то из вашей спортивной команды или того, с кем вы познакомились на прогулке с собакой.

2. Станьте активным волонтером

Во время кризиса многие специалисты отказываются от волонтерской деятельности, так как больше беспокоятся о своих рабочих обязанностях. Но для вас это возможность проявить себя, потому что именно сейчас мы ищем утешения в сообществе. Даже если раньше ваш волонтерский вклад был минимальным, сейчас вы можете провести вебинар, виртуальную встречу или семинар по развитию навыков. Это шанс помочь другим и заработать себе положительную репутацию.

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3. Создайте интеллектуальную собственность

Многие профессионалы пользуются уважением коллег, вместе с которыми работают. Намного реже получается завоевать уважение тех, кто никогда не работал с вами напрямую. Хоть сейчас у вас может не быть шанса выступить на конференции, есть много способов поделиться опытом в интернете, создавая письменный контент. Например, вы можете вести блог на отраслевые темы в LinkedIn или написать рассылку для вашей компании.

Часто мы упускаем возможность регулярно обмениваться идеями и опытом на корпоративных ресурсах своей компании, относясь к этому как к отвлекающему фактору. Однако этот способ коммуникации очень любят руководители, которые надеются сломать барьеры внутри коллектива, и это ваш шанс быть замеченным. Задача в том, чтобы сделать ваши идеи известными как внутри компании, так и за ее пределами, чтобы другие могли вспомнить ваше имя и сказать: «Мне нравится, как он(а) думает».

4. Протестируйте сторонний проект

Возможно, вам нравится работать в компании и не хочется запускать собственный бизнес. Все равно сделайте это. В условиях нестабильной экономики чем больше у вас возможностей, тем лучше. Действуйте как Пэт Флинн, герой книги Entrepreneurial You. Он был сотрудником архитектурной компании, который завел блог, чтобы делать заметки во время подготовки к экзамену по экологичному строительству. В конце концов, Флинн написал электронную книгу на основе своих статей и начал продавать ее на сайте.

Это спасло его, когда в 2008 году он был уволен. Флинн создал сторонний бизнес, который приносил ему больше денег, чем его постоянная работа, и остался на плаву. Начните с малого: поработайте бесплатно и изучите возможности, чтобы понять, что вам нравится и интересно ли это другим. Как минимум, вы освоите новые навыки, которые сможете применить в работе. Как максимум, вы создадите новый источник дохода и, возможно, откроете для себя новые перспективы.

В неопределенные времена мы должны спросить себя: какие активы мы больше всего хотели бы иметь в случае длительного кризиса? И какие шаги мы можем предпринять, чтобы получить их сегодня? Взяв инициативу в свои руки сейчас, вы сможете застраховать карьеру и пережить трудности, независимо от того, как идут дела у вашей компании или отрасли.

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