Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Алгоритмы «Социального кода» помогут найти профессию

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Сервис для определения типа характера и поведения человека по открытым данным «Социальный код» расширил свои возможности. Теперь с его помощью пользователи могут получать рекомендации по выбору подходящей профессии.

Алгоритмы «Социального кода» помогут найти профессию

Нейросети «Социального кода» научились делать прогнозы о том, какая специальность больше всего подойдет человеку. Для этого искусственный интеллект анализирует данные из социальных сетей, резюме с сайта Head Hunter и других открытых источников в сети.

В первой версии мы использовали небольшое количество тестов и предоставляли возможность российским компаниям вести набор кадров через свою систему. В новой версии cvcode.ru добавлены шкалы «ненормальности поведения», а также уровень напряженности отношений в личной, профессиональной и социальной сферах.
Артем Аментес, основатель сервиса «Социальный код»

Сервис использует несколько нейросетей для анализа информации. Первичная классифицирует пользователей по имени, фамилии, возрасту и городу проживания, а вторичная занимается обработкой естественного языка. Также проводится онлайн-тестирование, чтобы определить черты характера человека.

Фото на обложке: sitthiphong/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

02 августа 2020

Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма