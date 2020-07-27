Алгоритмы «Социального кода» помогут найти профессию

Сервис для определения типа характера и поведения человека по открытым данным «Социальный код» расширил свои возможности. Теперь с его помощью пользователи могут получать рекомендации по выбору подходящей профессии.

Нейросети «Социального кода» научились делать прогнозы о том, какая специальность больше всего подойдет человеку. Для этого искусственный интеллект анализирует данные из социальных сетей, резюме с сайта Head Hunter и других открытых источников в сети.





В первой версии мы использовали небольшое количество тестов и предоставляли возможность российским компаниям вести набор кадров через свою систему. В новой версии cvcode.ru добавлены шкалы «ненормальности поведения», а также уровень напряженности отношений в личной, профессиональной и социальной сферах. Артем Аментес, основатель сервиса «Социальный код»

Сервис использует несколько нейросетей для анализа информации. Первичная классифицирует пользователей по имени, фамилии, возрасту и городу проживания, а вторичная занимается обработкой естественного языка. Также проводится онлайн-тестирование, чтобы определить черты характера человека.





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