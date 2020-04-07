10 пандемий прошлого, которые изменили мир

Коронавирус уже сильно повлиял на привычную жизнь: обрушил мировую экономику, заставил перейти на обучение и работу из дома и отказаться от путешествий и личных встреч. Рассказываем о 10 пандемиях прошлого, которые тоже остались в истории.

Юстинианова чума (541-750 гг. н. э.) приостановила торговлю и ослабила Византийскую империю во главе с Юстинианом I. По оценкам историков, она убила около половины населения мира, затмив военные усилия императора. Он пытался воссоединить западную и восточную части Римской империи, но чума сыграла свою роль в ее падении.

По оценкам историков, она убила около половины населения мира, затмив военные усилия императора. Он пытался воссоединить западную и восточную части Римской империи, но чума сыграла свою роль в ее падении. Бубонная чума, или «черная смерть» (1347-1351 гг.), убила так много людей, что уровень жизни выстоявших европейцев резко улучшился. В отчете Deutsche Bank говорится, что это был второй по силе экономический спад в истории Великобритании: в 1349 году экономика страны сократилась на 23,5%.

«Уровень смертности во время вспышки бубонной чумы намного превышал сегодняшнюю пандемию: данные Центробанка Англии говорят, что численность английского населения сократилась с 4,81 млн в 1348 году до 2,60 млн в 1351 году, то есть более чем на 40% за три года. Но это показывает, что в истории пандемии всегда шли рука об руку с серьезными экономическими спадами», — отметил Джим Рейд из Deutsche Bank.

Бубонная чума унесла жизни приблизительно 60% населения Европы. По словам Энди Мукерджи из Bloomberg, она убила так много людей, что уровень жизни выживших фактически улучшился. Действительно, за пандемией последовало увеличение мобильности людей, и некоторые историки считают это началом упадка крепостного права.

«Черная смерть» также стала поворотным пунктом в усилении европейских предрассудков в отношении меньшинств, особенно евреев и цыган.

Оспа (15-17 вв.) проложила путь колонизации Северной и Южной Америки и изменила оценку денег. Оспа убила 95% коренного населения Северной и Южной Америки, в основном, до того, как европейцы начали завоевания. Золото и серебро из Нового света, привели к инфляции в Испанской империи, из-за чего произошла «ценовая революция», изменившая способ оценки денег. Это стало решающим моментом в истории капитализма.

Оспа убила 95% коренного населения Северной и Южной Америки, в основном, до того, как европейцы начали завоевания. Золото и серебро из Нового света, привели к инфляции в Испанской империи, из-за чего произошла «ценовая революция», изменившая способ оценки денег. Это стало решающим моментом в истории капитализма. Холера (1817-1823 гг.) подчеркнула важность гигиены и последствия финансового неравенства стран. Прежде всего, болезнь продемонстрировала, насколько важно следить за санитарными условиями, так как она передается через загрязненную пищу или воду. Холера стала самой продолжительной пандемией, так как она до сих пор затрагивает миллионы людей в странах с низким уровнем жизни.

Испанский грипп (1918-1919 гг.) указал на важность исследований вспышек такого масштаба. Когда болезнь утихла, ученые провели крупное исследование, чтобы выяснить причины пандемии. Во всем мире испанский грипп заразил примерно 500 млн человек, а убил примерно 50 млн, но власти стран приуменьшали и даже отрицали его серьезность. Название болезни связано с тем, что Испания одной из немногих признала его опасность.

Когда болезнь утихла, ученые провели крупное исследование, чтобы выяснить причины пандемии. Во всем мире испанский грипп заразил примерно 500 млн человек, а убил примерно 50 млн, но власти стран приуменьшали и даже отрицали его серьезность. Название болезни связано с тем, что Испания одной из немногих признала его опасность. Гонконгский грипп, или H3N2 (1968-1970 гг.), показал важность вакцин для сдерживания заболеваний. H3N2 стал исключительно заразной болезнью: в течение двух недель после первой вспышки он был обнаружен у 500 тысяч человек.

H3N2 стал исключительно заразной болезнью: в течение двух недель после первой вспышки он был обнаружен у 500 тысяч человек. ВИЧ, вспышка которого продолжается до сих пор, обратил внимание на членов ЛГБТ-сообщества. Воздействие возникшего в 1980-х годах ВИЧ на мировую экономику еще изучается. Но это заболевание во многом повлияло на общество, так как позволило заявить о себе мировому ЛГБТ-сообществу, которое оказалось наиболее уязвимым для ВИЧ.

Воздействие возникшего в 1980-х годах ВИЧ на мировую экономику еще изучается. Но это заболевание во многом повлияло на общество, так как позволило заявить о себе мировому ЛГБТ-сообществу, которое оказалось наиболее уязвимым для ВИЧ. Атипичная пневмония (2002-2003 гг.) повысила осведомленность о профилактике передачи вирусных заболеваний. После вспышки атипичной пневмонии поверхности в общественных местах Гонконга начали регулярно дезинфицировать, а маски для лица стали обычным явлением на улице.

После вспышки атипичной пневмонии поверхности в общественных местах Гонконга начали регулярно дезинфицировать, а маски для лица стали обычным явлением на улице. Свиной грипп (2009-2010 гг.) продемонстрировал уязвимость стран с передовыми системами здравоохранения. Они оказались неспособны справиться с быстро распространяющимся вирусом. Эта вспышка должна была гораздо сильнее повлиять на общественное сознание, чем произошло на самом деле.

Они оказались неспособны справиться с быстро распространяющимся вирусом. Эта вспышка должна была гораздо сильнее повлиять на общественное сознание, чем произошло на самом деле. Эбола, начавшаяся в 2014 году, обошлась миру в $4,3 млрд. В Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне после вспышки резко снизился объем зарубежных инвестиций. Как и свиной грипп, эбола передалась человеку от животного.

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