Сотрудникам этой компании разрешили самостоятельно выбрать зарплату и график. Результат был неожиданным

Прошлым летом в мире начались массовые увольнения, и сооснователи небольшой парижской компании Present Perfect запаниковали. Потеря любого из их сотрудников могла привести к краху бизнеса, и они попросили каждого установить свои собственные условия. Бухгалтер компании назвал это «худшей идеей на свете», но стратегия, похоже, сработала.

Все началось с того, что муж Аннабель Робертс сказал ей, что собирается уволиться с работы. «Мне это надоело. Я не вернусь», — сказал он ей.

«Мой муж, который никогда бы не бросил свою работу, уволился. А потом у меня начали появляться клиенты, которые уходили так же», — вспоминает она.

Аннабель Робертс и Александра Сарлив — соучредители компании в Париже со штатом из 10 человек. Из-за пандемии их бизнес переживал масштабную цифровую трансформацию и потеря даже одного сотрудника была бы для него ударом.

«Ходили слухи, что некоторые из них собирались уйти, и массовые увольнения заставили нас паниковать, потому что так мы бы не смогли разрабатывать нашу программу», — вспоминает Робертс.

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Поэтому Робертс и Сарлив разработали дерзкий план: предложить сотрудникам самостоятельно устанавливать размер компенсации. «Мы просто сказали всем, что им могут платить столько, сколько они захотят, — рассказывает она. — Можно выбирать свой график, зарплату и даже работу».

Но прежде чем поделиться планом с командой, они представили его бухгалтеру, который сказал, что это «худшая идея на свете», и посоветовал им этого не делать.

Однако Робертс и Сарлив не прислушались к нему и попросили всех членов команды подумать несколько недель, на каких условиях они хотели бы работать в Present Perfect, и подробно описать, какую ценность компания получит взамен.

Примечательно, что один из сотрудников попросил не повысить зарплату, а гарантировать, что его текущий график и границы между работой и личной жизнью останутся прежними.

Другой попросил сумму, которую, по словам Робертс, компания просто не могла себе позволить. Поэтому они обсудили его бонусы, повысили заработную плату, договорились о более гибком графике и дополнительных днях отпуска.

Последствия для бизнеса оказались для соучредителей неожиданными.

«Уровень качества вырос до небес, — признает Робертс. Мы постоянно слышим, что никто не будет работать так усердно, как основатель, верно? А я чувствую, что работаю с кучей основателей».

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