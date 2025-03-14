Паттерн «Треугольник» в трейдинге: все, что нужно знать

В статье узнаете, что такое паттерн «Треугольник», какие виды «Треугольников» в трейдинге существуют, как они работают и как их использовать.

Паттерн «Треугольник» — один из старейших инструментов технического анализа, который трейдеры используют для того, чтобы прогнозировать движение цены. Его популярность связана с тем, что он помогает находить моменты пробоя и следовать за трендом.

Корни паттерна уходят в начало XX века, когда Чарльз Доу, основатель теории Доу, начал изучать закономерности движения рынка. Его идеи легли в основу технического анализа, который стал развиваться в 1920–1930-х годах.

Один из первых исследователей фигур на графиках был Ричард Шабакер, финансовый аналитик, который в 1932 году опубликовал книгу «Технический анализ фондового рынка». В ней он подробно описал фигуры продолжения и разворота, в том числе симметричные, которые появляются перед сильным движением.

В середине века идеи Шабакера развил Джон Мерфи, автор книги «Технический анализ фьючерсных рынков», и Эдвардс и Мэги, которые в своей книге «Анализ фондовых рынков» (1948) детально разобрали все паттерны.

Тогда трейдеры стали замечать, что «Треугольники»:

Восходящий чаще пробивается вверх и сигнализирует о росте.

чаще пробивается вверх и сигнализирует о росте. Нисходящий предвещает снижение.

предвещает снижение. Симметричный служит нейтральным сигналом, указывая на консолидацию перед импульсным движением.

В 1970-1980-х годах с развитием компьютерных технологий технический анализ стал еще более популярным, а паттерн начали применять не только на фондовом рынке, но и в торговле фьючерсами и валютами.

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Сегодня эти фигуры используют трейдеры на всех рынках: от акций до криптовалют. Они входят в арсенал алгоритмической торговли, а также применяются в скальпинге, внутридневной и долгосрочной торговле.

Что такое нисходящий и восходящий паттерны

В трейдинге графические фигуры помогают прогнозировать движение цены, показывают баланс сил между покупателями и продавцами. Когда стоимость сужается в пределах фигуры — рынок готовится к прорыву.

Фото в тексте: beincrypto.com. Скриншот: Русбейс

Что значит «Треугольник» в трейдинге и чем они отличаются друг от друга — рассмотрим ниже:

Восходящий сигнализирует о преимуществе покупателей. Цена сталкивается с горизонтальным уровнем сопротивления, но минимумы цен при этом повышаются. Это говорит о том, что спрос усиливается. Как только стоимость пробивает верхнюю границу, начинается рост. Паттерн «восходящий «Треугольник» в трейдинге часто появляется на бычьем рынке. Трейдеры используют его для того, чтобы найти точки входа в сделку. Восходящий «Треугольник» в трейдинге используют при ожидании роста. Трейдеры открывают позиции после того, как стоимость пробила уровень сопротивления. Стоп-лосс ставят чуть ниже уровня пробоя. Нисходящий указывает на силу продавцов. Цена упирается в уровень поддержки, но максимумы становятся ниже. Это говорит о том, что продавцы постепенно вытесняют покупателей. Паттерн «нисходящий «Треугольник» в трейдинге предвещает возможное снижение курса. Если стоимость пробивает поддержку, актив падает еще сильнее. Трейдеры используют это для того, чтобы открывать короткие позиции после пробоя поддержки, а стоп-лосс размещают немного выше этого уровня.

Фото в тексте: beincrypto.com. Скриншот: Русбейс

Хотя паттерн известен почти сотню лет, его эффективность остается высокой, особенно если сочетать его с другими инструментами анализа.

Расширяющийся и симметричный «Треугольники»: еще несколько паттернов

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Фигуры на графиках помогают трейдерам предсказывать движение цены. Помимо восходящих и нисходящих фигур, встречаются и другие варианты:

Симметричный. Этот паттерн возникает, когда цена сжимается между линиями поддержки и сопротивления. Ни покупатели, ни продавцы не могут взять верх. Цена движется в пределах границ и образует последовательность более низких максимумов и более высоких минимумов. Симметричный «Треугольник» в трейдинге не указывает на конкретное направление. Пробой может произойти в любую сторону. Трейдеры ждут выхода за границы фигуры и принимают решения в зависимости от направления движения. Расширяющийся. Этот паттерн выглядит как расходящийся «Треугольник» в трейдинге. Линии поддержки и сопротивления расходятся, а колебания стоимости становятся сильнее. Такая фигура говорит о том, что растет волатильность. Паттерн «расширяющийся Треугольник» в трейдинге появляется перед важными новостями. Рынок испытывает неопределенность, но в итоге цена делает мощный рывок. Трейдеры следят за направлением пробоя и входят в сделку только после того, как подтвердится движение.

Используйте дополнительные индикаторы, это снизит риск ложных пробоев и увеличит точность прогнозов.

Как использовать паттерн «Треугольник» в скальпинге?

Паттерн «Треугольник» в трейдинге используют для того, чтобы найти точки пробоя, когда цена сжимается в пределах фигуры, а затем делает резкое движение.

«Треугольники» в трейдинге, как торговать и каких правил стоит придерживаться — главные вопросы для начинающих, ведь нужно не только распознать фигуру, но и правильно войти в сделку после пробоя.

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Индикаторы в трейдинге: что это и как они работают

Расскажем, как работать с паттерном в скальпинге:

Найдите фигуру. На таймфрейме от 1 до 5 минут, скальперы используют симметричный «Треугольник», но встречаются и восходящие или нисходящие модели. Дождитесь пробоя. Цена двигается внутри границ и формирует диапазон, который сужается. Трейдеры ждут момента, когда одна из границ будет пробита. Войдите в сделку. Как только стоимость выходит за пределы фигуры, откройте позицию в сторону пробоя. Дополнительное подтверждение дает объем: если он растет, вероятность того, что движение продолжится увеличивается. Выходите из сделки. Закройте позицию быстро и зафиксируйте небольшую прибыль. В скальпинге главное не держать сделку слишком долго.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

Фильтрация ложных пробоев . Иногда цена выходит за границы, но быстро возвращается обратно. Чтобы избежать таких ситуаций, смотрите на объемы и подтверждающие сигналы.

. Иногда цена выходит за границы, но быстро возвращается обратно. Чтобы избежать таких ситуаций, смотрите на объемы и подтверждающие сигналы. Быстрые решения . Скальпинг требует мгновенной реакции, поэтому заранее определите уровни входа и выхода.

. Скальпинг требует мгновенной реакции, поэтому заранее определите уровни входа и выхода. Контроль риска. Стоп-лосс ставьте близко к границам фигуры, чтобы минимизировать потери при ложном пробое.

Такие подходы в скальпинге дают точки входа, но требуют дисциплины и внимательности. Ошибки приведут к тому, что трейдер рискует потерять депозит, поэтому важно учитывать контекст рынка и объемы перед тем, как открыть сделку.

Как «Треугольники» в трейдинге помогают составлять прогнозы?

Когда цена движется внутри такой фигуры, рынок копит энергию. После пробоя одной из границ происходит сильное движение.

Фото в тексте: Freepik

Как фигуры технического анализа помогают строить прогнозы:

Восходящий «Треугольник» сигнализирует о вероятном росте, так как покупатели постепенно поднимают цену.

Нисходящий «Треугольник» в трейдинге указывает на возможное снижение из-за того, что продавцы давят на рынок.

Симметричный не дает четкого сигнала, но после пробоя цена движется в сторону выхода.

Расширяющийся «Треугольник» в трейдинге говорит о том, что на торгах высокая волатильность и предсказывает сильное движение после прорыва.

Если цена пробивает границу и закрепляется выше или ниже, трейдеры открывают позицию в том направлении, куда идет движение.

Стоп-лосс размещают за ближайшим экстремумом фигуры, чтобы снизить риски.

Целью для выхода становится расстояние, равное высоте фигуры, отложенное от точки пробоя.

Объемы подтверждают силу пробоя: если при выходе из диапазона они растут, движение с высокой вероятностью продолжится.

Индикаторы (например, RSI или MACD) помогают определить, не исчерпан ли импульс.

Эти паттерны формируются на разных таймфреймах и работают в любых рыночных условиях. Они позволяют понять, где участники рынка сосредоточили заявки, и предсказать, в каком направлении цена двинется дальше. Опытные трейдеры используют их в сочетании с другими инструментами, чтобы строить точные прогнозы.

Ошибки, которых стоит избегать:

Не входите в сделку, пока не подтвердится пробой. Цена может вернуться внутрь фигуры.

Не размещайте стоп-лоссы слишком далеко или слишком близко. Это увеличивает риск потерь.

Не игнорируйте общий тренд. В нисходящем рынке восходящий «Треугольник» в трейдинге на графике может не сработать.

Чтобы понять паттерн «Треугольник» в трейдинге, как отрабатывает и как с помощью него торговать, нужно учитывать тренд, объемы и подтверждающие сигналы.

Итоги

Фигура «Треугольник» в трейдинге — полезный инструмент. Он помогает находить моменты для входа и выхода, но требует внимательности и усидчивости. Начинающим стоит практиковаться на демо-счетах, чтобы научиться правильно использовать этот паттерн в реальной торговле. Будьте осторожны, так как на криптовалютном рынке всегда есть риск потерять все свои сбережения.

Фото на обложке: Freepik