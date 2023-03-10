«Платить, чтобы дышать»: из-за смога в Индии растет рынок очистителей воздуха

На этом фоне переживает подъем рынок очистителей воздуха. По прогнозам, к 2027 году он вырастет на 35% и достигнет $597 млн. Жителям Индии приходится буквально платить за то, чтобы дышать, и не все могут себе это позволить. Подробности — в пересказе материала WIRED.

Большая часть населения Индии дышит воздухом, загрязнение которого превышает нормы ВОЗ. В 2019 году по этой причине погибло около 1,6 млн индийцев.

Зима всегда была загруженным сезоном для пульмонолога из Мумбаи Ревати К. Однако последние месяцы были особенно беспокойными.

В ноябре 2022 года из-за резкого снижения температуры океана замедлилась скорость ветра, который обычно переносит строительную пыль, мусор и выхлопные газы в городе. Морской мост Бандра-Ворли, соединяющий центр города с северными окраинами, оказался под завесой смога. Качество воздуха в Мумбаи упало до «очень плохого» — он даже ненадолго обогнал Дели, самый загрязненный город в мире.

«Многие пациенты поступали с хрипами», — рассказывает Ревати К. Такое, по ее словам, обычно наблюдается у пациентов с астмой и заболеваниями, связанными с курением.

С ноября по январь врачи Мумбаи сообщали о росте случаев хронического и устойчивого кашля, наряду с ежегодным сезоном гриппа. «У этих пациентов не было аллергических симптомов в прошлом, но теперь они приходят с [признаками, напоминающими] острый бронхит», — говорит К.

Тимоти Дмелло из Мумбаи работает выгульщиком собак, из-за чего проводит на улице по 12 часов в день. Он начал замечать, что качество воздуха ухудшается, проходя по набережной Картер-роуд. По его словам, там невозможно разглядеть горизонт.

Жена Дмелло проходит диализную терапию. Он устроился выгульщиком из-за гибкого графика, чтобы проводить больше времени с ней и 14-летней дочерью.

Дмелло находится под воздействием загрязнителей постоянно, в том числе дома, где скапливается пыль с улицы. Он сообщает, что иногда испытывает проблемы с дыханием, а этой зимой сталкивался с кашлем и простудой, как и большинство его знакомых.

Стоимость наиболее дешевых моделей очистителей воздуха начинается с 6 тыс. рупий ($72). Большинство жителей Индии не могут себе их позволить, что формирует новый вид неравенства. При этом страна и так экономически разделена по кастовому, гендерному и религиозному признакам. 63% жителей оплачивают медицинские услуги из своего кармана, а 10% владеют 77% богатства.

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60% из почти 1,3 млрд жителей Индии живут менее чем на $3,10 в день, что ниже средней черты бедности, установленной Всемирным банком. На открытом воздухе работает 18% населения страны, не считая сельскохозяйственных рабочих.

За последние 20 лет более чем вдвое увеличилась смертность из-за загрязнений PM 2,5 — так называют твердые частицы размером менее 2,5 мкм, которые попадают в легкие людей из воздуха. Высокие уровни PM 2,5 могут вызвать смертельные заболевания, такие как рак легких, инсульт и болезни сердца. В 2019 году по этой причине погибли 979,9 тыс. человек.

В 2019 году правительство страны запустило программу National Clean Air. Тогда нормам загрязнения воздуха, установленным в стране, не соответствовали 102 города. Менее чем через пять лет их число выросло до 132.

Меры правительства и почему они не работают

Правительства страны и отдельных штатов безуспешно пытались решить проблему качества воздуха.

Так, в 2016 году в Дели правящая «Партия простого человека» (Aam Aadmi Party) внедрила «нечетно-четную» схему. Согласно ей, если номерной знак частного автомобиля оканчивается на нечетный номер, он может ездить по нечетным числам, а если на четный, то по четным. По словам экологов, это практически не повлияло на уровень загрязнения воздуха.

Были опробовали и технологические решения.

В 2021 году Верховный суд обязал правительство Дели установить две вышки высотой 24 м, чтобы отфильтровывать твердые частицы в воздухе.

В Гургаоне установили наружные очистители воздуха.

В феврале общественная организация из Мумбаи Brihanmumbai Municipal Corporation объявила о том, что также планирует установить 14 наружных очистителей по городу.

Эксперты считают, что эти меры не приносят результатов. По словам Паллава Пурохита, старшего научного сотрудника Международного института прикладного системного анализа в Австрии, уличные очистители стоит использовать, только если традиционные методы борьбы с загрязнениями оказались неэффективны.

Среди недостатков этих систем — ограниченная зона действия и высокая стоимость. Они создают небольшие пространства с очищенным воздухом, которые полезны только тем, кто долгое время находится рядом, рассказывает Пурохит.

Как отвечают бренды

Тем временем производители очистителей воздуха активно обсуждаются среди представителей среднего класса.

Люди, которые могут приобрести себе такие гаджеты, практически не покидают зону их действия: они устанавливают их дома (как правило, в каждой комнате) и в автомобилях. В магазинах и торговых центрах также есть свои очистители.

Бренды приглашают игроков в крикет и знаменитостей Болливуда в свою рекламу и размещают объявления в англоязычных изданиях, в соцсетях и на билбордах.

Если верить рекламе и СМИ, дышать воздухом в столице Индии во время Дивали (индуистский праздник, когда запускают много фейерверков) равносильно тому, чтобы выкурить 50 сигарет за день. Зимой — как 10 сигарет за день.

Объявление производителя электроники Sharp, посвященное Дню независимости Индии, гласит: «Загрязнения, вон из Индии». Это отсылка к движению за независимость страны «Вон из Индии!», также известному как Августовское движение.

Фото в тексте: Sharp

На каждое сообщение об ухудшении качества воздуха СМИ отвечают рекомендациями в стиле «5 очистителей, чтобы дышать чистым воздухом» и «какие факторы стоит учитывать при покупке очистителя».

Дикшит Вара Прасад, основатель и CEO AirOK Technologies, сообщает, что с 2018 года продажи компании выросли на 18%. AirOK Technologies производит очистители воздуха, которые в основном используются в больницах и офисах.

По словам Прасада, растущий спрос привел к появлению на рынке некачественной продукции. Чтобы работать в городах Индии, очистители должны отфильтровывать мелкие твердые частицы, грибки, бактерии, вирусы и токсичные газы, такие как оксиды серы и азота. Он рассказывает, что существуют «сотни» загрязнителей. Если система удаляет хотя бы два таких вещества, производитель может заявить, что она «справляется с загрязнителями».

Сейчас ярким примером неравного доступа к чистому воздуху служат такие помещения, как офисы и отели, которые иногда делают акцент на степени очистки воздуха в своем рекламе. В них дышать очищенным воздухом могут лишь те, кто работает внутри, но не швейцары, парковщики, коридорные и охранники.

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