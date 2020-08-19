Как найти работу, которая вам подходит: четыре простых шага

В современном обществе прием на работу стоит рассматривать не как конкурс, в котором побеждает самый успешный кандидат, а как движение специалиста и компании навстречу друг другу. Когда выбор выгоден обеим сторонам, это повышает шансы на эффективное и долговременное сотрудничество. Как на этапе собеседования понять, что вакансия вам подходит? Вот четыре простых совета от специалистов по персоналу.

По данным исследований Pew Research Center, взрослый американец в среднем проводит за работой более 1800 часов в год. Это значительная часть жизни, поэтому выбор вакансии по своей важности сравним с выбором спутника жизни.

Узнайте больше о ценностях компании

Даже в нынешней ситуации, когда уровень безработицы достиг рекордного уровня, нужно ответственно относиться к выбору вакансии. Профессиональная занятость оказывает огромное влияние на благополучие и развитие человека. Просматривая вакансии, не забудьте изучить ценности заинтересовавшей вас компании.

У всех бизнесов есть свои взлеты и падения — важно понимать, как их переживает организация, в которой вы собрались работать. Понимание базовых ценностей компании поможет добиться успеха на новой должности. При устройстве на работу задайте менеджеру по персоналу следующие вопросы:

На каких принципах строится работа в компании?

Как они влияют на работу организации в нынешних условиях?

Как эти принципы воплощаются на практике?

Если рекрутер говорит, что основная ценность компании — это ее сотрудники, уточните, что это означает. В интернете есть сайты, где пользователи публикуют отзывы о своих работодателях. Наибольшую ценность представляют посты действующих сотрудников — изучив их, вы сможете понять, как организован рабочий процесс в настоящее время.

Изучите стиль общения вашего руководителя

Эта информация важна для понимания того, как добиться успеха на новой должности. Спросите у специалиста по персоналу, как принято общаться в компании. Проводятся ли здесь личные консультации? Как руководители обычно сообщают сотрудникам важную информацию — письменно или через Zoom? Узнав все это, вы сможете понять, совпадают ли местные негласные правила с вашими предпочтениями и стилем работы.

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Не бойтесь задавать уточняющие вопросы — понимание одних и тех же слов у разных людей может отличаться. Если после собеседования у вас остались сомнения в полученной информации, отправьте рекрутеру письмо по электронной почте и посмотрите, насколько быстро и подробно на него ответят.

Оцените перспективы для роста

Мало кому нравится постоянно оставаться на одном месте: развитие важно как в личной, так и в профессиональной жизни. По данным Gallup, основная причина, по которой люди уходят с работы — это отсутствие возможности карьерного роста. При этом профессиональное развитие может выражаться в разных формах — это не обязательно прибавка к зарплате или новая должность.

Важно понимать, чего от вас ожидают на новом месте — на конкретной должности, в отделе, в компании. И главное, совпадают ли эти планы с вашими? Вот несколько вопросов, которые помогут это выяснить:

Как организовано обучение сотрудников в компании?

Делятся ли коллеги опытом друг с другом?

Что компания делает для того, чтобы работники продолжали соответствовать занимаемой должности?

Выберите компанию, соответствующую вашей личности

В разных компаниях по-разному относятся к рабочим процессам: если в одних организациях важно строго следовать внутренним протоколам, то в других люди могут проявлять больше гибкости. Подумайте о том, как вы представляете себе идеального работодателя: вам комфортнее работать в атмосфере стабильности или вы любите приключения и быстро приспосабливаетесь к новым обстоятельствам? В идеале правила, принятые в организации, должны соответствовать вашим привычкам.

По данным недавнего опроса Forbes, 81% руководителей считает, что гибкость важна для успеха компании. Крупным корпорациям это дается сложнее из-за необходимости многочисленных согласований каждого действия внутри организации. Стартапы обычно устроены не так сложно, поэтому могут быстрее реагировать на вызовы внешнего мира. Задача сотрудника — выбрать компанию, которая больше подходит под особенности его личности.

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