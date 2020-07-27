64% компаний берут на работу выпускников вузов без опыта — исследование

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование и узнал, что 64% компаний трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы, а 28% работодателей не заинтересованы в молодых специалистах. В опросе приняли участие 700 респондентов, рассказали в пресс-службе SuperJob.

Чаще всего (15% компаний) людей без опыта работы берут на вакансии ассистента или помощника. На втором месте идут должности менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами — их предлагают выпускникам в 14% компаний. В 12% молодые специалисты устраиваются в качестве продавца или на стажировку в компанию.

Реже предлагают вакансии по следующим специальностям:

оператор call-центра — 8%;

офис-менеджер — 6%;

IT-специалист — 4%;

бухгалтер или логист — 3%;

преподаватель, фармацевт, врач или младший медперсонал — 2%.

Востребованные профессии среди выпускников — агроном, ветеринар, повар, менеджер по подбору персонала, дизайнер. О них в опросе рассказали 22% компаний.

Исследование проводилось в июле 2020 года. Среди опрошенных были HR-специалисты и другие работники кадровых служб.