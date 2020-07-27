Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

64% компаний берут на работу выпускников вузов без опыта — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование и узнал, что 64% компаний трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы, а 28% работодателей не заинтересованы в молодых специалистах. В опросе приняли участие 700 респондентов, рассказали в пресс-службе SuperJob. 

64% компаний берут на работу выпускников вузов без опыта — исследование

Чаще всего (15% компаний) людей без опыта работы берут на вакансии ассистента или помощника. На втором месте идут должности менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами — их предлагают выпускникам в 14% компаний. В 12% молодые специалисты устраиваются в качестве продавца или на стажировку в компанию. 

Реже предлагают вакансии по следующим специальностям:

  • оператор call-центра — 8%;
  • офис-менеджер — 6%;
  • IT-специалист — 4%;
  • бухгалтер или логист — 3%;
  • преподаватель, фармацевт, врач или младший медперсонал — 2%. 

Востребованные профессии среди выпускников — агроном, ветеринар, повар, менеджер по подбору персонала, дизайнер. О них в опросе рассказали 22% компаний.

Исследование проводилось в июле 2020 года. Среди опрошенных были HR-специалисты и другие работники кадровых служб. 

Фото на обложке: Shitterstock / sebra

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма