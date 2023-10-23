Сотрудники стали ответственнее относиться к своим электронным подписям

В скором времени вариант с сертификатом физлица и МЧД станет единственным возможным. Поэтому компании стали массово переходить на него.

Документы от имени компании могут подписывать не только руководители, но и их сотрудники. Раньше они могли делать это только с помощью сертификата с реквизитами юрлица. Теперь еще одним способом — сертификатом физлица и машиночитаемой доверенностью (МЧД).

Специалисты Корпоративного центра регистрации Контура связывают это с тем, что сотрудники стали использовать для рабочих задач личные электронные подписи.

Чем отличается сертификат сотрудника от сертификата физлица

В сертификате сотрудника содержатся данные о владельце — его ФИО, а также реквизиты компании — от чьего лица он подписывает документ. В сертификате физлица данных об организации нет, только о его владельце.

«Когда сотрудники используют для подписи рабочих документов личные сертификаты электронных подписей, у них возникают опасения, что их личной подписью могут воспользоваться мошенники и, например, оформить на их имя кредит», — считает руководитель Корпоративного центра регистрации Контура Сергей Лапшин.

Осторожное обращение сотрудников с сертификатами физлица подтверждает и аналитика сервиса Корпоративного центра регистрации. С сентября 2023 года компании выпустили в 1,5 раза меньше сертификатов электронной подписи на одного и того же человека.

«Например, если раньше супермаркет мог использовать сертификаты электронных подписей одного и того же владельца сразу на 20 кассах, то сейчас сотрудники перестали передавать токены работодателям и пользуются ими лично на конкретной кассе. Кроме этого, после увольнения со старого места работы сотрудники стали чаще отзывать сертификаты электронных подписей, чтобы никто не мог воспользоваться ими. Раньше этот вопрос решала только организация», — рассказывают эксперты КЦР Контура.

Как управлять сертификатами сотрудников

Чтобы сотрудникам было проще использовать сертификаты электронных подписей (получать их и отзывать), а руководителям следить за актуальностью, Контур разработал Корпоративный центр регистрации. Этот сервис позволяет сосредоточить всю работу с сертификатами ЭП в одном месте и получать их прямо на рабочих местах.

«В КЦР сбором документов, подготовкой заявок и удостоверением личности занимается один или несколько сотрудников компании. Их назначают администраторами сервиса КЦР и распределяют между ними обязанности. Корпоративный центр регистрации можно использовать как веб-сервис, а можно встроить в информационную систему и настроить работу так, как нужно компании — создать уникальные сценарии по работе с подписью», — рассказывает Сергей Лапшин.

В КЦР можно выпускать любые виды сертификатов: квалифицированные и неквалифицированные, с реквизитами юрлица и без. Весь объем сертификатов четко фиксируется в сервисе и руководителю проще отслеживать движение электронных подписей.

Сейчас через Корпоративный центр регистрации оформляют сертификаты больше 20 тысяч организаций. Как правило, КЦР Контура пользуются компании с разветвленной филиальной структурой и большим объемом электронных подписей.

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Фото на обложке: предоставлено Контуром